История с Игорем Тальковым, выкидыш, слухи о романах с женатыми и увлечение целительством: что известно о певице Азизе?
Азиза — певица, известная в России и Узбекистане. Ее жизнь не раз омрачали тяжелые события, но трудности не смогли ее сломить. В конце 80-х артистка пережила громкий успех, а позже столкнулась с забвением и травлей. Несмотря на это, она не опустила руки и вернулась на сцену с новыми хитами. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьАзиза Мухамедова родилась в семье, где музыка звучала каждый день. Она стала третьим ребенком у Мухамедовых. Ее отец Абдурахим имел уйгурские и узбекские корни. Он происходил из династии пекарей, но выбрал другой путь и посвятил себя искусству. Со временем мужчина стал известным композитором и получил звание заслуженного деятеля искусств. Когда дочери исполнилось 15 лет, семья пережила тяжелую утрату: отец умер.
Мать певицы, Рафика Хайдарова, была татаркой по национальности. Она родилась в поселке Старая Кулатка. Ее жизнь тоже связалась с творчеством. Рафика пела в капелле, работала дирижером и преподавала музыку. Несмотря на такую атмосферу дома, Азиза в детстве мечтала о другой профессии. Она хотела стать врачом. Однако любовь к сцене все же взяла верх. Уже в 16 лет девушка стала солисткой вокально-инструментального ансамбля «Садо».
После смерти отца на нее рано легла ответственность за близких. Будущая артистка еще до выпускного устроилась на работу и начала помогать семье деньгами. Мать советовала ей поступать в консерваторию. Азиза сумела совмещать занятия и труд. Получив образование, исполнительница поехала на конкурс молодых певцов в Юрмалу. Опыт, который она получила в ансамбле «Садо», помог ей уверенно чувствовать себя на сцене и справляться с волнением. В итоге девушка заняла третье место и получила приз зрительских симпатий.
После Юрмалы о молодой певице заговорили всерьез. На эстраде появилась яркая артистка с узнаваемым стилем. Публику покорили восточная мелизматика, мягкий голос и выразительная манера исполнения.
Музыка АзизыВ 1989 году Азиза переехала в Москву и начала сольную карьеру. Настоящий успех ей принесла песня «Милый мой, твоя улыбка». Зрители сразу заметили не только ее вокал, но и яркий сценический образ. На концертах артистка появлялась в необычных костюмах, которые шила сама. Восточную внешность она подчеркивала выразительным гримом и почти никогда не выходила к публике без макияжа.
В тот же период певица открыла свою дискографию. Первый альбом она назвала Aziza. Композиция «Твоя улыбка» в 1990 году стала песней года. Позже звезда не раз исполняла этот хит вместе с известными коллегами. Одним из самых ярких номеров стал дуэт с Аль Бано. Они спели «Твою улыбку» в концертной программе итальянского артиста «Феличита». В начале карьеры Азиза обращалась и к военной теме. Для нее написали песню «Маршальский мундир», а затем сняли клип. Для исполнительницы эта история имела личный смысл. Она своими глазами видела, к чему приводит война. Искренность и сильная подача тронули слушателей. В 90-е годы артистка стала особенно близка военной аудитории.
В 1993 году она снова выступила на телевидении. На фестивале «Песня года» певица представила композицию «Ангел мой» («За свою любовь»). Публика встретила этот хит очень тепло. В 1997 году вышел второй альбом — «Все или ничего». На заглавную песню команда сняла эффектный клип в пустыне. Через несколько лет Азиза начала работать со Стасом Наминым. Это сотрудничество изменило звучание ее репертуара. В песнях появились поп-рок-мотивы с восточным оттенком. После долгого перерыва интерес к артистке снова начал расти.
Позже певица выпустила альбом «Через столько лет». Эта работа наполнена воспоминаниями о детстве. Песню «Посвящение моему отцу» она создала на основе колыбельной, которую отец пел ей в детстве. В 2006 году Азиза за несколько месяцев записала пластинку «Я покидаю этот город». В нее вошли песни в стиле русского шансона. Неожиданно альбом особенно полюбили слушатели во Франции.
В 2008 году артистка представила сборник «Размышление». Для большинства композиций она сама написала тексты. Уже через год в ее дискографии появилась новая работа — «По берегу шансона». Спустя три года певица выпустила сольный альбом «Млечный путь». Еще через год она представила студийную пластинку «Рай неземной». В нее вошли песни «Дождь будет биться в стекло», «Не забудь» и «Мы блуждаем по свету». В декабре 2020 года Азиза провела онлайн-концерт «Я и мой зритель». Эту программу она посвятила 40-летию творческой жизни. Выступление прошло с учетом карантинных ограничений. Когда живых концертов стало меньше, артистка начала преподавать дистанционно.
В феврале 2021 года звезда подготовила для поклонников новый подарок. Она выступила с концертом «По белым клавишам любви» в Сергиевом Посаде. В 2023 году певица объявила о завершении концертной деятельности. Однако надолго уйти со сцены она не смогла. Уже в 2024 году артистка снова участвовала в ретроконцертах в духе «Дискотеки 90-х». Кроме того, она вернулась в разные музыкальные телепроекты.
Смерть Игоря Талькова1991 год стал тяжелым для всей страны. Люди жили в атмосфере резких перемен, тревоги и неуверенности. Для Азизы это время оказалось особенно болезненным. Помимо общих потрясений, она пережила личную драму и надолго замкнулась в себе.
Переломным моментом стала гибель Игоря Талькова. Трагедия произошла во время сборного концерта, за несколько минут до его выхода на сцену. В тот момент за кулисами вспыхнула драка. В конфликте участвовали охранники Талькова и Игорь Малахов, близкий друг певицы, который сопровождал ее на выступлении. Во время потасовки кто-то выстрелил из боевого оружия. Музыкант погиб. Это дело до сих пор считают одним из самых громких и загадочных в истории российской эстрады.
Поводом для ссоры стал спор из-за очередности номеров. Малахов настоял на том, чтобы Азиза вышла позже. Певица плохо себя чувствовала из-за сильного токсикоза, и ей требовалось время перед появлением на сцене. Режиссер программы согласился и поменял артистов местами. Когда Тальков узнал об этом, он позвал Малахова в гримерку, чтобы обсудить ситуацию. Разговор быстро перерос в скандал. Затем спор переместился в коридор и закончился дракой. Малахов достал пистолет. У Талькова при себе тоже было оружие, но газовое. В какой-то момент пистолет выбили из рук Малахова. После рокового выстрела следствие долго не могло установить, кто именно нажал на курок. Позже правоохранители пришли к выводу, что сам Малахов стрелять в тот момент не мог.
Азиза не участвовала ни в ссоре, ни в драке. Но общество все равно связало ее имя с этой историей. На певицу обрушилась жесткая травля. Ей потребовались годы, чтобы прийти в себя и вернуться к нормальной жизни. Лишь через четыре года артистка снова вышла на сцену с новыми песнями. Самым тяжелым ударом для нее стали не только обвинения. Гораздо больнее оказалось равнодушие людей, которые раньше публично клялись ей в любви и поддержке. В трудный момент никто из них не встал рядом. Пресса фактически сделала Азизу главной виновницей трагедии. Бывшие поклонники с интересом обсуждали слухи, домыслы и подробности вокруг смерти Талькова.
В 2006 году произошел важный и во многом неожиданный эпизод. Азиза записала песню «Этот мир» вместе с Игорем Тальковым-младшим. Этот дуэт показал главное: семья погибшего музыканта не винит певицу и не ищет повода для вражды. Летом 2024 года следствие завершило расследование убийства Талькова. Главным обвиняемым назвали концертного директора Валерия Шляфмана. По версии следствия, во время драки он целился в другого человека. После тех событий Шляфман уехал в Израиль и сменил фамилию.
В декабре 2024 года Азиза пришла на заседание в Санкт-Петербурге по делу об убийстве Игоря Талькова. В суде она дала свидетельские показания.
ТВАзиза не раз появлялась в популярных телепроектах. В 2006 году она пришла на шоу «Ты — Суперстар!» на НТВ. Со сцены прозвучали песни «Если ты уйдешь», «Зимний сад» и «Проще не понять». Итог оказался впечатляющим: певица победила во всех номинациях. В 2015 году женщина вошла в число участников программы «Точь-в-точь». Во втором сезоне она заняла первое место. Осенью 2016-го звезда вновь вернулась в этот проект уже в суперсезоне. В тот же период она выступила на концерте в Подмосковье вместе с другими известными артистами.
Осенью 2018 года певица стала гостьей передачи «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым она рассказала о карьере, близких и драматичных событиях личной жизни. В 2019 году Азиза пришла в студию шоу «Звезды сошлись». Там участники обсуждали причины разводов в семьях знаменитостей. Во время эфира она резко высказалась о Марии Погребняк. По словам артистки, та вела себя слишком нервно и вряд ли смогла бы сохранить семью. После этих слов Погребняк расплакалась и покинула студию. Однако это мнение оказалось ошибочным: Мария счастлива в браке и воспитывает троих детей.
В апреле того же года Азиза приняла участие в телеигре «Кто хочет стать миллионером?». Ее партнером стал сын Игоря Талькова. Позже выяснилось, что певица крестила его ребенка. В марте 2021 года зрители узнали заменитость в образе Пингвина в шоу «Маска» на НТВ. После раскрытия она не исполнила песню на бис, хотя на проекте это считалось традицией. Позже звезда извинилась перед публикой за этот поступок.
Уход со сценыВесной 2023 года на большом сольном концерте Азиза удивила публику громким заявлением. Певица сообщила, что уходит со сцены и больше не планирует выступать. Так она решила поставить точку в своей 40-летней карьере и заняться целительством. Исполнительница объяснила, что давно помогала людям через голос и музыку. Теперь, по ее словам, она хочет делать это напрямую. Звезда рассказала, что уже добилась первых результатов. Одним она помогла справиться с болью в спине, другим — с проблемами ног.
Артистка призналась, что давно чувствовала в себе особый дар. Однако много лет она выбирала творчество ради матери. После смерти родительницы, как говорит Азиза, пришло время начать новый этап жизни. Позже знаменитость снова вернулась к концертам. При этом она не отказалась от оздоровительных практик. Для желающих певица проводит ретриты. Там она сочетает ментальные техники, музыку и доверительное общение.
Личная жизньПервые серьезные отношения у Азизы начались с Игорем Малаховым. Он писал для нее песни и вскоре стал ее гражданским мужем. Будущие супруги познакомились летом 1991 года. Уже осенью они начали жить вместе. Через некоторое время артистка забеременела. Она ждала ребенка и строила планы на будущее. Однако после трагедии на концерте, где погиб Игорь Тальков, Азиза потеряла малыша. Эта драма, по словам певицы, лишила ее возможности стать матерью.
Общее горе сначала сблизило пару. Но через два года союз распался. Причиной стали проблемы Малахова с алкоголем. Исполнительница не захотела мириться с такой жизнью. Позже Азиза еще несколько раз пыталась родить ребенка. Все эти попытки закончились неудачей. В 2005 году звезда приняла православие. При крещении она получила имя Анфиса. По ее словам, поездки по святым местам помогли ей обрести душевное равновесие. При этом знакомые называли и другую причину. Они считали, что на решение повлиял Александр Бродолин, для которого вопрос веры имел большое значение.
Со вторым гражданским мужем певица познакомилась на Кипре. Бродолин занимался бизнесом и жил в Санкт-Петербурге. Он был младше Азизы на шесть лет. Мужчина долго ухаживал за артисткой и сумел добиться ее расположения. Этому роману мешало расстояние. Азиза жила в Москве и не хотела оставлять работу и дом. Ее избранник тоже не собирался переезжать. В итоге весной 2016 года пара рассталась. После разрыва певица даже говорила о желании уехать из России.
Личная жизнь звезды не раз становилась темой телевизионных программ. В студии шоу «На самом деле» жительница Узбекистана обвинила Азизу в романе со своим мужем Джанатаном Хайдаровым. Женщина также заявила, что артистка убедила его забрать ребенка из первой семьи. Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-тестов. Сама исполнительница прошла проверку на детекторе лжи.
В 2019 году Азиза пришла в программу «Секрет на миллион». Там она рассказала о тяжелой депрессии, самой сильной любви и бездетности. Тогда же зрители узнали о ее романе с Александром Абдуловым. Эти отношения начались в начале 1990-х, когда актер состоял в браке с Ириной Алферовой. Позже певица раскрыла подробности этой истории в эфире НТВ. Позднее артистка сделала еще одно громкое признание. Она сообщила, что в 1999 году встречалась с Николаем Караченцовым. По ее словам, актер даже думал уйти от Людмилы Поргиной. Однако этот роман быстро закончился. Недолгими оказались и отношения с Давидом Григоряном. Пара строила серьезные планы. Но мужчина допустил интрижку на стороне. Азиза не смогла простить измену.
В январе 2020 года у певицы появился новый возлюбленный. Молодой итальянец Александро Лортэ познакомился с ней во время онлайн-уроков вокала. В программе «Пусть говорят» он признался, что давно любит артистку. В финале выпуска мужчина сделал Азизе предложение. Она ответила согласием. Однако эта история тоже закончилась расставанием. В феврале 2022 года Александро уехал в Италию, и пара разошлась. По словам подруги певицы, причиной стала неудачная попытка ЭКО. Суррогатная мать не смогла забеременеть.
Азиза сейчасСейчас певица живет недалеко от Сергиева Посада. Вместе с ней в доме обитают немецкая овчарка, тибетский мастиф и четыре кошки. Артистка ведет хозяйство: выращивает овощи, варит варенье и ухаживает за курами. По ее словам, решение уехать подальше от Москвы пришло не случайно. На этот шаг ее подтолкнули знаки, которые она связывает со Вселенной.
Рост исполнительницы — 172 см, вес — 70 кг. Она сохраняет хорошую форму. Поклонники не раз обсуждали возможную пластику, ведь звезда выглядит моложе своих лет. Однако в интервью она прямо говорила, что не прибегала к операциям.
В апреле 2024 года Азизе исполнилось 60 лет. В день рождения вышел выпуск шоу «Малахов» с ее участием. В студии она призналась, что чувствует душу намного старше своего возраста. Там же певица впервые подробно рассказала о личной жизни. Выяснилось, что они с Александро все еще считают себя супругами. При этом он не хочет приезжать в Россию, а она не планирует переезд в Италию. Несмотря на расстояние, бывшие возлюбленные поддерживают теплое общение. Лортэ вышел на связь по видео и исполнил для нее песню. Свое обращение записал и Александр Бродолин. Он назвал экс-гражданскую жену лучшей русской певицей.
Также артистка рассказала о деревенском быте и занятиях целительством. Она подчеркнула, что получает от этого удовольствие. Еще одно ее увлечение — создание энергомандал. Одну такую работу звезда подарила Андрею Малахову. Весной 2025 года знакомые Азизы сообщили о новом романе. По их словам, у певицы появились отношения с бизнесменом. Имя избранника она пока не раскрывает. Сегодня исполнительница по-прежнему выходит на сцену и поет свои главные хиты на ретроконцертах. При этом она не боится новых форматов и готова пробовать себя в необычном амплуа.