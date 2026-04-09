«Поржал только»: бывший солист группы «На-На» получил в пах на сцене
Бывшего солиста группы «На-На» Павла Соколова ударила в пах фанатка
Бывший участник популярного бойз-бэнда «На-На» Павел Соколов поделился воспоминанием о курьезном, но болезненном инциденте с поклонницей.
На праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика артист в беседе с корреспондентом «Пятого канала» рассказал, как однажды разозлил фанатку, не уделив ей должного внимания. По словам Соколова, девушка прорвалась на сцену прямо во время концерта. Не получив желаемой реакции от кумира, она пришла в ярость.
«У меня была ситуация, когда вышла фанатка, девочка, на сцену, поклонница, и меня ударила в пах, приревновав. Поржал только», — поделился Павел.
Охрана оперативно вывела агрессивную поклонницу. В полицию артист обращаться не стал. Соколов отметил, что за годы выступлений в коллективе случало всякое, однако этот эпизод запомнился ему особенно ярко.