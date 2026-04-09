«Поржал только»: бывший солист группы «На-На» получил в пах на сцене

09 апреля 2026, 14:25

Бывшего солиста группы «На-На» Павла Соколова ударила в пах фанатка

Павел Соколов с семьей на премьере фильма «Баба Яга спасает мир» (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Бывший участник популярного бойз-бэнда «На-На» Павел Соколов поделился воспоминанием о курьезном, но болезненном инциденте с поклонницей.





На праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика артист в беседе с корреспондентом «Пятого канала» рассказал, как однажды разозлил фанатку, не уделив ей должного внимания. По словам Соколова, девушка прорвалась на сцену прямо во время концерта. Не получив желаемой реакции от кумира, она пришла в ярость.





«У меня была ситуация, когда вышла фанатка, девочка, на сцену, поклонница, и меня ударила в пах, приревновав. Поржал только», — поделился Павел.