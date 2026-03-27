Измена мужа и тяжелая болезнь: трагическая судьба звезды сериала «След» Ольги Копосовой. Через какие испытания прошла актриса?
Актриса Ольга Копосова получила широкую известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». При этом, несмотря на популярность проекта и узнаваемость, артистка ведет непубличный образ жизни. В личной жизни ей пришлось столкнуться с рядом трагических событий: первый возлюбленный умер, супруг изменял, а позже она пережила утрату родителей и онкологическое заболевание, с которым сумела справиться. 28 марта актрисе исполняется 56 лет. О том, как она живет сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Ольги Копосовой: детство и семьяОльга Копосова росла вместе с сестрой-близнецом Анной. По словам актрисы, различия между ними проявлялись с раннего возраста. Анна болезненнее реагировала на напряженную атмосферу в семье: мать работала в дипломатическом корпусе, уделяла работе основное время и воспринимала детей как обузу.
Однако Ольга отмечала, что не злится на родительницу: по ее словам, у нее у самой была непростая жизнь.
«Бабушка ее оставила, вышла заново замуж. Она не любила все эти нежности, возгласы, игры. А малыши ведь всегда кричат. Порой мама все же приходила к нам перед сном, и так не хотелось ее отпускать. Аня обижалась, стала из-за этого еще более замкнутой. Она всегда была не уверенным в себе человеком, ей не хватало любви», — делилась артистка.Сегодня Анна живет в монастыре, где получила ту душевную теплоту, в которой нуждалась всю жизнь. Ольга отметила, что Аня так и не смогла найти свой путь в жизни, в отличие от неё самой.
После развода родителей Копосова не испытывала обиды, считая, что отношения в семье уже давно были сложными. В школьные годы она занималась баскетболом и уделяла внимание учебе. В спортивной школе на нее обратили внимание ассистенты режиссера Самсона Самсонова — это событие стало отправной точкой для дальнейшей работы в кино.
Прорыв в карьере: сериал «След»Позднее актриса пыталась поступить в театральный институт, однако не прошла отбор. Она рассказывала, что пришла в училище имени Щукина, прочитала и спела подготовленный материал, после чего покинула здание.
«А что дальше-то? Мне говорят: "А вам сказали приходить?" — "Нет". — "Значит, все". И у меня ком в горле», — рассказывала она.Копосова начала сниматься в кино в 1988 году. Ее дебютной работой стал фильм «Неприкаянный». Приглашение на съемки она получила во время выпускного вечера в спортивной школе. В дальнейшем актриса участвовала в проектах «Закон», «Сумасшедшая любовь», «Казино», «Танцующие призраки», «Барханов и его телохранитель», «Сочинение ко Дню Победы», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «Счастливы вместе», «Свидание».
Настоящий скачок в карьере у Копосовой произошел в 2007 году, когда ей предложили роль руководителя Федеральной экспертной службы МВД России Галины Рогозиной в сериале «След». На тот момент ей было 37 лет. До этого актрисе, по ее словам, в основном доставались эпизодические роли.
Личная жизнь Ольги Копосовой: отношения, брак и разводВ подростковом возрасте Копосова считала себя непривлекательной, однако позже внешность изменилась, она стала высокой и заметной, после чего на нее стали обращать внимание мужчины, в том числе мужчин старшего возраста.
С югославом по имени Михайло и его сыном она познакомилась в метро. Актриса вспоминала, что оставила ему свой номер телефона, при этом сам Михайло рассчитывал познакомить ее со своим сыном.
«Михайло был уверен, что нашел невесту для сына, а тот для меня был слишком молод: такой юнец, увалень. А вот у Михайло я всегда училась чему-то новому, этого не объяснить. Так глубоко я никого не любила. Мы начали общаться, встречаться, потом он уехал к себе домой. Я жила его ежедневными звонками. Это мука, знать о невозможности быть вместе», — откровенничала актриса.В итоге они начали общаться и встречаться, после чего мужчина уехал на родину, но каждый день звонил возлюбленной. Однако позже он серьезно заболел. Он сообщил Ольге по телефону, что находится в больнице, а прогнозы врачей неутешительны.
Уже после того как в жизни Копосовой появился бизнесмен Владлен Горелик, ей сообщили о смерти Михайло.
«Это было горе и освобождение одновременно, ведь я ни с кем здесь не могла наладить отношения, понимая, что он есть, пусть и где-то в другой стране», — делилась она.В 1997 году Копосова вышла замуж за Владлена Горелика. Свадьба состоялась через несколько месяцев после знакомства. В 1999 году у супругов родился сын Глеб. Но еще до замужества Ольга замечала за ним недостойное поведение.
«На отдыхе он позволил себе грубость, начал лапать меня при всех, а когда я сделала замечание, переключился на другую девушку. Он тогда был пьяный, я простила. Понимаете, Владлен был очень надежным человеком, меня это подкупало, но уже тогда у нас начались проблемы», — рассказывала Копосова.Позднее в браке начались сложности. У Горелика возникли проблемы на работе, он начал постоянно ворчать по поводу быта. Вскоре он ушел из дома, однако затем вернулся и попытался восстановить отношения.
После начала съемок Копосовой в сериале «След» муж сначала положительно отнесся к изменениям, рассчитывая на стабильный доход супруги. Со временем его отношение изменилось: занятость актрисы и ее вовлеченность в работу стали вызывать раздражение.
«"След" дал мне самодостаточность, независимость. А он говорил: "Ты здесь не Рогозина, хватит". Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — отмечала Ольга.Весной 2008 года супруги расстались. Поводом стала измена. Актриса рассказывала, что однажды, вернувшись с работы, услышала разговор мужа по телефону с другой женщиной.
«Говорил что-то вроде: "Ну переспали, и что дальше? Отстань, у меня семья". И мне стало так мерзко от этой его грубости, от вранья. Не хотелось даже находиться с ним рядом. Измена — это предательство. Я такого простить не могу», — призналась актриса.
Взаимоотношения с Александром АбдуловымКопосова также упоминала, что к ней проявлял интерес актер Александр Абдулов. Они работали вместе, в том числе снимались в фильме «Леди Макбет Мценского уезда», где они играли в интимной сцене. При этом актриса подчеркивала, что вне съемочной площадки на близость не соглашалась. По ее словам, Абдулов неоднократно предлагал ей вступить в отношения, однако каждый раз получал отказ.
«Помню, когда познакомилась с Сашей Абдуловым, тот чуть ли не напрямую звал залезть с ним в койку. Что удивительно, каждый раз получая отказ, он отмахивался: "Ну и пошла вон!" — а при следующей встрече все начиналось по новой. Когда снималась с ним в сериале Next, сказала: "Шур, мы ведь уже лет десять знакомы, а ты все пытаешься меня в кровать затащить! Самому-то не надоело?" В ответ он только одарил меня своей фирменной улыбкой и удалился», — вспоминала Ольга.
Трагедии в семье и диагнозВ 2008 году мать актрисы погибла под колесами поезда, переходя железнодорожные пути. О происшествии Копосовой сообщили по телефону: сначала речь шла о неопознанном человеке. В те тяжелые часы артистку поддерживал близкий друг Владимир Ташлыков.
По словам звезды, выдержать процедуру опознания ей помогла работа в криминальном сериале — привычка постоянно «проигрывать» смерть в кадре дала необходимую стойкость, которой не хватило её сестре. Ситуация была вдвойне болезненной, так как незадолго до этого они с мамой стали очень близки и начали открыто говорить о чувствах.
В 2012 году умер отец актрисы после продолжительной болезни. К этому моменту Копосова уже знала о собственном диагнозе — раке молочной железы, однако не сообщала об этом отцу. В период болезни рядом с ней находился Ташлыков.
«Когда мы расстались с Владленом, Володя Ташлыков оказался рядом, он меня очень любит. У нас с ним одно время были какие-то такие отношения очень близкие. Мое заболевание настолько шокировало, что он просто прирос ко мне», — вспоминала Ольга.Копосова перенесла операцию и несколько курсов химиотерапии. В процессе лечения у нее выпали волосы, брови и ресницы, поэтому съемки проходили с использованием парика.
Ольга Копосова: жизнь после болезниПобедив болезнь, Ольга Копосова кардинально изменила образ жизни: она полностью отказалась от вредных привычек, занялась спортом и начала строго следить за своей фигурой.
Свой характер она называет непростым и чрезмерно педантичным. Например, Копосова признается, что одержима порядком и требует, чтобы каждая вещь находилась строго на своем месте. Кроме того, она привыкла планировать жизнь, ориентируясь только на себя. По словам Ольги, если в прошлом у неё и было желание «раствориться» в любимом мужчине, то сейчас эта потребность, как и свободное время для отношений, давно исчезла.
На сегодняшний день здоровью Ольги Копосовой ничего не угрожает. Актриса по-прежнему живет в Москве и остается бессменной звездой сериала «След», работе в котором она посвятила уже более 30 сезонов. В 2025–2026 годах сериал окончательно закрепил за собой статус одного из самых длинных в России.