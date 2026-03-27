27 марта 2026, 11:55

Ольга Копосова (фото: кадр из программы «Судьба человек»)

Актриса Ольга Копосова получила широкую известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». При этом, несмотря на популярность проекта и узнаваемость, артистка ведет непубличный образ жизни. В личной жизни ей пришлось столкнуться с рядом трагических событий: первый возлюбленный умер, супруг изменял, а позже она пережила утрату родителей и онкологическое заболевание, с которым сумела справиться. 28 марта актрисе исполняется 56 лет. О том, как она ​живет ​сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Копосовой: детство и семья Прорыв в карьере: сериал «След» Личная жизнь Ольги Копосовой: отношения, брак и развод Взаимоотношения с Александром Абдуловым Трагедии в семье и диагноз Ольга Копосова: жизнь после болезни

Биография Ольги Копосовой: детство и семья

«Бабушка ее оставила, вышла заново замуж. Она не любила все эти нежности, возгласы, игры. А малыши ведь всегда кричат. Порой мама все же приходила к нам перед сном, и так не хотелось ее отпускать. Аня обижалась, стала из-за этого еще более замкнутой. Она всегда была не уверенным в себе человеком, ей не хватало любви», — делилась артистка.

Прорыв в карьере: сериал «След»

«А что дальше-то? Мне говорят: "А вам сказали приходить?" — "Нет". — "Значит, все". И у меня ком в горле», — рассказывала она.

Личная жизнь Ольги Копосовой: отношения, брак и развод

«Михайло был уверен, что нашел невесту для сына, а тот для меня был слишком молод: такой юнец, увалень. А вот у Михайло я всегда училась чему-то новому, этого не объяснить. Так глубоко я никого не любила. Мы начали общаться, встречаться, потом он уехал к себе домой. Я жила его ежедневными звонками. Это мука, знать о невозможности быть вместе», — откровенничала актриса.

«Это было горе и освобождение одновременно, ведь я ни с кем здесь не могла наладить отношения, понимая, что он есть, пусть и где-то в другой стране», — делилась она.

«На отдыхе он позволил себе грубость, начал лапать меня при всех, а когда я сделала замечание, переключился на другую девушку. Он тогда был пьяный, я простила. Понимаете, Владлен был очень надежным человеком, меня это подкупало, но уже тогда у нас начались проблемы», — рассказывала Копосова.

«"След" дал мне самодостаточность, независимость. А он говорил: "Ты здесь не Рогозина, хватит". Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — отмечала Ольга.

«Говорил что-то вроде: "Ну переспали, и что дальше? Отстань, у меня семья". И мне стало так мерзко от этой его грубости, от вранья. Не хотелось даже находиться с ним рядом. Измена — это предательство. Я такого простить не могу», — призналась актриса.

Ольга Копосова с мужем и сыном (фото: кадр из программы «Судьба человек»)

Взаимоотношения с Александром Абдуловым

«Помню, когда познакомилась с Сашей Абдуловым, тот чуть ли не напрямую звал залезть с ним в койку. Что удивительно, каждый раз получая отказ, он отмахивался: "Ну и пошла вон!" — а при следующей встрече все начиналось по новой. Когда снималась с ним в сериале Next, сказала: "Шур, мы ведь уже лет десять знакомы, а ты все пытаешься меня в кровать затащить! Самому-то не надоело?" В ответ он только одарил меня своей фирменной улыбкой и удалился», — вспоминала Ольга.

Трагедии в семье и диагноз

Ольга Копосова (фото: кадр из сериала «След»)

«Когда мы расстались с Владленом, Володя Ташлыков оказался рядом, он меня очень любит. У нас с ним одно время были какие-то такие отношения очень близкие. Мое заболевание настолько шокировало, что он просто прирос ко мне», — вспоминала Ольга.

Ольга Копосова: жизнь после болезни