Мошенники развели на миллионы рублей популярного блогера Михаила Литвина
Популярный российский блогер Михаил Литвин потерял 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) при попытке вернуть украденный аккаунт в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ».
Отмечается, что сразу после взлома Литвин обратился с заявлением в прокуратуру. Поговорив с коллегами, которые сталкивались с подобной ситуацией, он решил заплатить хакеру. Тот якобы выполнял условия сделки, которую заключает со своими жертвами.
Стоимость разблокировки зависела от числа подписчиков — мошенник запросил у Литвина рекордную сумму. Дело в том, что количество фанатов Миши в одном только Instagram* превышает пятнадцать c половиной миллионов подписчиков. С учетом других соцсетей, эта цифра значительно возрастает.
Блогер выполнил все требования хакера, пояснив, что не хотел позволить тому «разводить» своих подписчиков и дальше. Ведь аферист под видом Литвина мог выкладывать опасные ссылки, которые бы оставили множество людей без денег.
Однако доступ к своей странице Миша так и не получил. Литвин уверен, что за серией взломов аккаунтов российских знаменитостей стоит одна группировка.
