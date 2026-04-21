Изменял супруге, когда пытался зачать ребенка: как стал двоеженцем Гарик Харламов и какую тайну Асмус раскрыла после развода
Гарик Харламов — один из самых узнаваемых комиков российского шоу-бизнеса. Он стал популярен чуть больше двадцати лет назад, когда на экраны вышло шоу Comedy Club. Откровенный и эпатажный юмор в считанные недели сделал его звездой, открыл дорогу в кино и прочно закрепил в профессии. Однако личная жизнь сложилась непросто: у него два скандальных развода, которые широко обсуждались в прессе. О том, каким образом у юмориста получилось вернуть доброе имя и как он сейчас живёт с новой супругой, читайте в материале «Радио 1».
От скуки до славы: как Харламов нашёл своё призваниеГарик Харламов родился в Москве в конце февраля 1981 года. Первые три месяца родители называли его Андреем, но потом переименовали в Игоря — так звали умершего дедушку мальчика. Тяга к юмору у него проявилась рано. Артистические способности ребёнок унаследовал от отца и деда, который был известным шутником и острословом. В детстве он очень любил шутить, мечтал стать клоуном и легко смешил всех вокруг. Учился он в обычной московской школе. Гуманитарные предметы давались легко, а вот с точными науками были проблемы. Поведение тоже страдало: парень срывал уроки, шалил, и ему неоднократно грозили исключением. Когда Гарику было девять лет, родители развелись. Отец уехал в США. Для Харламова это обернулось настоящим ударом. Будущий комик забросил занятия, начал хулиганить. В итоге его выгнали из школы за один слишком дерзкий поступок. Юморист приставил лица директора и преподавателя по физике к непристойной картинке, распечатал и развесил по всей школе.
После этого случая отец забрал его в Чикаго. В Америке одноклассники стали называть его Гариком, потому что выговорить непривычное русское имя им было сложно. За океаном Харламов поступил в театральную школу «Харендт», где его учителем стал Билли Зейн, сыгравший в «Титанике». На личные расходы папа денег не давал, поэтому нужно было зарабатывать самостоятельно: ему приходилось продавать мобильные телефоны и работать в «Макдоналдсе». Голливуд так остался для молодого человека несбыточной мечтой. Закончив учёбу, Гарик Харламов решил, что его место не в Штатах, а дома, и уехал в Москву. Первое время после возвращения Гарик жил беззаботно, много времени проводил с двоюродным братом и не думал о будущем.
Взяться за голову его заставила мать: она объяснила, что иначе его ждёт армия. По настоянию матери он подал документы в Государственный университет управления — на факультет менеджмента, хотя никогда не интересовался этой сферой. Учиться было невыносимо скучно. Чтобы его не отчислили и была возможность заработать дополнительные баллы, Харламов записался в команду КВН. То, что начиналось как развлечение, быстро стало главным делом: ему нравилась сцена, нравилось шутить, а мысль о том, что в случае успеха можно попасть на телевидение, мотивировала его и давала надежду на счастливое будущее. Через несколько лет он втайне от всех стал ведущим «Радиомании» вместе с Лолитой. За это его выгнали из команды. Но он не расстроился — вскоре стартовало шоу Comedy Club, которое принесло ему всенародную славу.
Крушение надежд и раздел имуществаПервая любовь разбила Харламову сердце. В юности парень без памяти влюбился в певицу Светлану Светикову, свою соседку. Поначалу девушка видела в нём только друга, но со временем ответила взаимностью. Их роман продлился три года. Дело шло к свадьбе, но вмешались родители Светланы: им жених показался недостойным их талантливой дочери. После очередной ссоры певица даже сбежала из дома к любимому, но это не спасло их отношения. Светикова быстро осознала, что не может жить без семьи. Чтобы вернуть их доверие, она бросила Харламова и вскоре нашла другого. Гарик был очень подавлен, для него это было тяжёлым ударом, от которого будущий резидент Comedy долго не мог отойти. Тогда Гарик поклялся, что никогда никому не причинит боли. Но своё обещание не сдержал. Ведь первый брак распался именно из-за его измены. Впервые Харламов женился на Юлии Лещенко. Они встретились в середине двухтысячных в ночном клубе, где девушка работала менеджером.
Вскоре пара съехалась и начала строить планы на будущее, но до свадьбы дело дошло только через пять лет — в 2010 году. Семейная жизнь в реальности оказалась не такой радужной. Харламов постоянно пропадал на съёмках, а Юлия, оставив работу, целиком погрузилась в быт. Ей даже пришлось в одиночку заниматься организацией свадьбы. Но она была готова терпеть — ради любви и общей мечты о детях. Девушка очень хотела ребёнка, но беременность не наступала. Юлия даже отправилась в Тибет — помолиться о чуде. А в это самое время, как позже выяснилось, Харламов уже вёл активную переписку в соцсетях с актрисой Кристиной Асмус.
Вернувшись домой, Лещенко случайно увидела в телефоне мужа фото другой женщины. Он тогда сумел замять скандал, но ненадолго: напряжение в доме росло, атмосфера накалилась до предела, и вскоре они расстались. Как признавалась позже Юлия, муж уже изменял ей с Асмус, когда они ещё пытались зачать ребёнка. Их развод сопровождался громким скандалом из-за раздела имущества. Общая стоимость всего, что комик нажил за два с половиной года брака, составила 23 миллиона рублей. Он отказывался делить это имущество, заявляя, что жена-домохозяйка не вносила вклад в семейный бюджет. В итоге, после долгих разбирательств, суд присудил бывшей супруге 6 миллионов рублей и автомобиль BMW.
«Разлучница» в соцсетях и нечаянное двоежёнствоКак только началась связь Харламова с Асмус, актрису захлестнула волна ненависти в соцсетях. Её обвиняли в разрушении семьи и желании нажиться на популярности комика. Харламов не молчал: он опровергал слухи, заявлял, что отношения с бывшей женой закончены, а к новому роману с Асмус относится очень серьёзно. Чтобы доказать искренность своих намерений, Гарик женился на Кристине сразу после развода. Но вскоре грянул новый скандал. Оказалось, Юлия втайне от него добилась аннулирования развода. И Харламов, сам того не желая, превратился в двоеженца. Проблему уладили быстро. И молодожёны наконец смогли сосредоточиться на главном — беременности Кристины. Через год после свадьбы у них родилась дочь Анастасия. Харламов оказался заботливым отцом. Скандал с Лещенко быстро забылся. Публика назвала Харламова с Асмус идеальной парой. Соцсети были полны семейных фото и трогательных историй. Пара словно светилась от любви. Казалось, это навсегда, но в 2020 году молодые люди объявили о разводе. Когда стало известно о разрыве, многие связали его с фильмом «Текст». В нём Кристина сыграла откровенную сцену с Иваном Янковским. Харламов опровергал эти догадки, но и истинные причины раскрывать отказался.
Позже выяснилось: инициатором разрыва была Асмус. Она же настояла на том, чтобы остаться друзьями и поддерживать тесную связь ради дочери. Однако на практике это удалось не сразу. Их публичные ссоры продолжались не один год. Супруги обменивались взаимными обвинениями в отсутствии уважения друг к другу. Отношения начали налаживаться только после того, как Кристина сняла отдельную квартиру. До этого мать с дочерью жили в доме, который, по словам Асмус, Харламов сам запрещал им покидать, при этом постоянно упрекая бывшую жену в том, что он их содержит. После переезда взаимные претензии прекратились. К тому моменту Харламов уже был в новых отношениях.
Почему Катерина боялась стать женой ХарламоваТретью жену, Катерину Ковальчук, Гарик встретил на съёмках «Гусара». Сначала было непонимание: молодые люди не понравились друг другу. Всё изменила вечеринка после премьеры. С тех пор они начали чаще видеться, а вскоре после очередного развода Харламова отправились в совместный отпуск. А затем наступила та самая неопределённость, когда совершенно непонятно, сколько это продлится и к чему это всё приведёт в итоге.
Несколько лет поклонники не понимали, что за отношения у пары: признания в любви сменялись вдруг заявлениями, что они не вместе. И только после свадьбы Харламов откровенно признался: перед тем как оформить брак, он с Катериной несколько раз расставался. В 2024 году Харламов сделал предложение, и они поженились. Катерина, в отличие от предыдущих избранниц Харламова, быстро нашла ключ к сердцу его мамы. Актриса мечтает о ребёнке, и Гарик не против снова стать отцом. Сама Ковальчук признаётся: она по-настоящему счастлива, хотя долго сомневалась — слишком громким было эхо прошлых скандалов.