На певиц Пелагею и Зару подали в суд
Потомки композитора Евгения Родыгина подали иск в столичный суд к певицам Заре и Пелагее. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на судебные материалы.
Заявители требуют удалить публикацию и взыскать с исполнительниц компенсацию за нарушение исключительного авторского права на композицию «Белым снегом». Зара и Пелагея исполняли ее в эфире федерального канала.
Уточняется, что ранее Мосгорсуд уже возвращал иск заявителям, поскольку дело ему не подсудно. Затем иск повторно направили в один из районных судов столицы, однако его вновь вернули.
Автором музыки к композиции «Белым снегом» является Евгений Родыгин, скончавшийся в 2020 году, автором текста — поэт и драматург Григорий Варшавский.
Композитор работал в Уральском народном хоре, сочинял мелодии для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии. В 2010 году его избрали в почетный секретариат Союза композиторов России.
