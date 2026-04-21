На певиц Пелагею и Зару подали в суд

Потомки композитора Родыгина подали суд на певиц Зару и Пелагею из-за песни
Потомки композитора Евгения Родыгина подали иск в столичный суд к певицам Заре и Пелагее. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на судебные материалы.



Заявители требуют удалить публикацию и взыскать с исполнительниц компенсацию за нарушение исключительного авторского права на композицию «Белым снегом». Зара и Пелагея исполняли ее в эфире федерального канала.

Уточняется, что ранее Мосгорсуд уже возвращал иск заявителям, поскольку дело ему не подсудно. Затем иск повторно направили в один из районных судов столицы, однако его вновь вернули.

Автором музыки к композиции «Белым снегом» является Евгений Родыгин, скончавшийся в 2020 году, автором текста — поэт и драматург Григорий Варшавский.

Композитор работал в Уральском народном хоре, сочинял мелодии для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии. В 2010 году его избрали в почетный секретариат Союза композиторов России.

Лидия Пономарева

