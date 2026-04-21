На певиц Пелагею и Зару подали в суд

21 апреля 2026, 18:19

Потомки композитора Родыгина подали суд на певиц Зару и Пелагею из-за песни

Пелагея (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Потомки композитора Евгения Родыгина подали иск в столичный суд к певицам Заре и Пелагее. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на судебные материалы.