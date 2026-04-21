Узнал о беременности и исчез: почему звезда «Универа» Арарат Кещян 14 лет скрывал своего внебрачного сына и за что мать ребенка подала на актера в суд?
Эльвира Кретова из Воронежа 14 лет скрывала, что звезда сериала «Универ» Арарат Кещян — отец ее сына. Однако, когда он внезапно навестил мальчика и так же внезапно исчез, женщина решила предать историю огласке. Чего добивается мать — справедливости, денег или квартиры, и зачем сам актер грозится забрать ребенка, — в материале «Радио 1».
Исчез после слов о беременности: версия ЭльвирыВ эфире программы «Пусть говорят» Эльвира Кретова рассказала, что познакомилась с Араратом Кещяном летом 2009 года в Сочи. По ее словам, они общались около двух лет. Эльвира ходила к Арарату в гости и даже была знакома с его друзьями. В конце 2011 года женщина забеременела и сообщила об этом актеру в смс. В ответ он пропал на четыре дня, а после звонка сказал, что улетает и по возвращении возьмет все расходы на себя. Однако этого не произошло — Кещян исчез из жизни Эльвиры. Позже она узнала, что в тот же период актер встречался со своей будущей женой Екатериной.
«Я выбрала свою жизнь и все для ребенка сделала. А он решил через 10 лет появиться и в отца поиграть. В итоге я дала 3 года возможности наладить отношения. Упущенные 10 лет – это большой срок, когда они совершенно чужие люди. И у меня нет обид абсолютно», — высказалась Эльвира.Она утверждает, что первые годы после рождения сына Эльдара ей приходилось справляться со всем самой. Только в 2013 году, когда о существовании мальчика узнала жена Кещяна, актер начал помогать материально. Однако женщина поставила условие: Арарат никогда не будет воспитывать ребенка и останется для него лишь биологическим отцом. С этим требованием Эльвира согласилась, поскольку, по ее признанию, никогда не хотела за него замуж и родила «для себя».
«Позорная и трагичная»: первая встреча отца с сыном спустя 10 летВ 2022 году Арарат Кещян внезапно приехал в Воронеж и без предупреждения явился на футбольную тренировку сына. Эльдар не знал, что этот человек — его отец. Актер подошел к мальчику, представился и тут же предложил познакомить его со своей женой. Эльвира назвала эту встречу «позорной и трагичной» — ребенок оказался не готов, а отец, по ее мнению, устроил шоу при посторонних.
После этого случая Кещян снова пропал. За три года он нашел лишь две встречи с сыном. Тогда Эльвира подала иск на установление отцовства и алименты — 25% от дохода. Однако суд присудил только 12,5%, что женщину не устроило. Она также требовала от актера квартиру в центре Воронежа, чтобы сын мог вернуться в привычную среду — школу и футбольную секцию, которые пришлось сменить из-за переезда.
«Эльдар будет со мной»: как Арарат разочаровал ребенкаВ ответ на публичные обвинения Кещян заявил, что не состоял с Эльвирой в отношениях. По его словам, своего ребенка он не бросал и регулярно ему помогал. В переписке, которую зачитали в студии, говорилось:
«Эльдар будет со мной. Через год, два, три — неважно. Мальчик будет с отцом, это неизбежно. Ты сама помогла этому, заложив камень в общественное поле».Эльвира назвала его абьюзером и деспотом, а сам Эльдар признался, что после этой переписки понял — отец вряд ли станет для него любящим и заботливым родителем.
«Он не оправдал моих ожиданий», — добавил мальчик.Сам 14-летний подросток также пришел в студию и поблагодарил мать за все, что она для него сделала. Он рассказал, что мечтал попасть в сборную России по футболу, но из-за переезда и смены школы бросил любимое занятие. На вопрос ведущего, что ему известно об отце, Эльдар ответил: «До первой встречи мама о нем почти не говорила».
Кто прав, кто виноват: мнения экспертов и гостей студииБольшинство участников программы не поддержали Эльвиру, а встали на сторону Арарата. Журналистка Мариана Саид Шах заявила, что сама мать лишает сына отца, когда не выстраивает отношения. Адвокат Андрей Алешкин отметил, что женщина сама не хочет договариваться, а ее публичная активность делает примирение невозможным. Психолог Светлана Прель напомнила, что Кещян материально помогал каждый месяц по доброй воле, что подтверждено судом.
Клинический психолог Ольга Коротина обратилась напрямую к Эльдару, попросив его не слушать дурные слова о родителях и не становиться заложником взрослых манипуляций. Она отметила, что мальчик сначала должен вырасти, а затем сделать собственные выводы.
Актриса Галина Коньшина назвала некорректными заявления Эльвиры о том, что актер бросил ребенка, подчеркнув, что отношений между ними не было. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков признался, что пришел в замешательство: изначально он всегда на стороне матери, но здесь отец полностью выполнял свои обязательства.
Актриса Ангелина Добророднова, у которой бывший муж не видит детей годами, заявила, что ситуация Эльвиры — не самая плохая, и призвала не лишать мальчика отца. А автор тренингов для женщин Валентина Красникова, мать семнадцати детей, заявила, что Эльвира допустила стратегическую ошибку: вместо квартиры и алиментов ей следовало думать о том, что у сына могут появиться отец и сестры.