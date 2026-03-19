Карьера певицы и личная жизнь Юлии Коган: путь от коммуналки до большой сцены. Почему она ушла из группы «Ленинград»?
20 марта российская певица и автор песен Юлия Коган отмечает 45-летие. Широкую известность она получила благодаря участию в группе «Ленинград», однако позже выбрала самостоятельный творческий путь. Почему артистка покинула коллектив Сергея Шнурова, как складывалась ее личная жизнь и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Юлии Коган: детство и первые трудностиЮлия Михайловна Коган родилась 20 марта 1981 года в Санкт-Петербурге. В открытых источниках встречается информация о ее еврейских корнях, однако сама певица эту тему не акцентирует.
Детские годы артистки были непростыми. Она воспитывалась матерью, которая одна обеспечивала семью. Женщине приходилось браться за любую работу — от кулинарии до малярных работ — чтобы прокормить дочь. Несмотря на все усилия, средств постоянно не хватало.
Юлия росла в коммунальной квартире, где делила с матерью небольшую комнату. С отцом она практически не общалась — их встреча состоялась лишь однажды, когда девочка уже была подростком.
В школе Коган сталкивалась с травлей со стороны сверстников. Причиной становились особенности внешности: высокий рост, худощавое телосложение и короткие вьющиеся волосы. Тогда же за ней закрепилось прозвище «Пушкин».
Увлечение спортом и первые шаги в музыкеВ юности Коган серьезно занималась плаванием, что в дальнейшем помогло ей сохранить спортивную форму и выносливость. Однако основным интересом оставалась музыка. Несмотря на наличие ярко выраженных вокальных данных, у семьи не было средств на профессиональные занятия пением. В результате Юлия осваивала вокал самостоятельно, а также посещала школьный кружок, где получила базовую подготовку.
После окончания школы она поступила в профессиональное училище, где обучалась кондитерскому делу. Позже Коган смогла реализовать мечту о творческом образовании — она поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на Моховой. В 2003 году артистка окончила вуз по специальности «актер музыкального театра».
Начало творческой карьерыПервые шаги на сцене Юлия сделала еще в студенческие годы. Она стала солисткой музыкального театра «Зазеркалье», где быстро заняла ведущие позиции. Несмотря на это, путь к широкой известности оказался непростым.
Коган пробовала себя в разных сферах шоу-бизнеса, включая модельные съемки, однако приоритетом оставалась музыка. Ее вокальный диапазон позволял исполнять как эстрадные композиции, так и сложные оперные произведения.
После окончания академии певица активно участвовала в конкурсах. В 2006 году она выступила на международном конкурсе World Stars в Юрмале, где получила высшую награду, единогласно присужденную жюри.
Работа в группе «Ленинград» и рост популярностиШирокая известность пришла к Юлии Коган в 2007 году после присоединения к группе «Ленинград». Изначально она выступала в качестве бэк-вокалистки. Репертуар коллектива, отличающийся использованием ненормативной лексики, не стал для нее препятствием. Напротив, благодаря ее исполнению песни приобретали особую выразительность и контраст.
В том же году вышел альбом «Аврора», в записи которого Коган приняла участие. Работа в коллективе требовала полной отдачи: репетиции, гастроли и студийная деятельность занимали практически все время. Вскоре зрители начали ассоциировать группу с ярким сценическим образом рыжеволосой вокалистки.
В 2009 году деятельность «Ленинграда» была приостановлена из-за внутренних разногласий. В этот период Коган начала сотрудничество с коллективом St. Petersburg Ska-Jazz Review, где смогла раскрыть себя в жанрах свинга и ска-джаза.
Возвращение в коллектив и новые хитыВ 2010 году, после воссоединения «Ленинграда», Юлия Коган вернулась в группу, но уже в статусе ведущей солистки. В сентябре того же года был представлен клип на песню «Сладкий сон», получившую известность по строке «Я так люблю, когда большой…».
В декабре коллектив выпустил еще несколько видеоработ: композиции «Прощай» и «Я такая крутая». В 2011 году вышел альбом «Хна», обложку которого украсило изображение Коган. Пластинка заняла высокие позиции в чартах и впоследствии возглавила рейтинг «Россия топ-25. Альбомы».
Позже был представлен альбом «Вечный огонь», который сам Сергей Шнуров охарактеризовал как «пельмени-вестерн».
В 2013 году широкую популярность получила песня «Сумка "Прада"». Несмотря на наличие в группе двух вокалисток — Юлии Коган и Алисы Вокс — исполнение трека было доверено именно Коган.
Причины ухода из «Ленинграда»Впервые Юлия покинула коллектив после воссоединения по уважительной причине — в связи с беременностью. Однако окончательный разрыв произошел после декретного отпуска.
В 2013 году Коган получила предложение стать ведущей телевизионного проекта «Я права» на канале «Ю». Сергей Шнуров выступил против ее участия в телепередаче, что поставило певицу перед выбором. В результате она приняла решение уйти из группы и сосредоточиться на новых профессиональных возможностях.
По словам Вокс, причиной ухода Коган из «Ленинграда» стала травля Юлии в сторону Алисы. Певица утверждает, что Юлия вместе с единомышленниками пыталась выжить её из коллектива из-за «сценической ревности».
«У меня в "Ленинграде" была травля. Когда уволили Юлю Коган, там сформировалась такая ячейка из трех человек. Это очень интересные люди по отдельности, но когда сбивались в одну кучку, вонь была просто жуткая. Первые полгода было все прекрасно. Потом другие полгода, когда Юля Коган вернулась из декрета, начались первые поползновения выдавить меня из коллектива», — сказала Вокс.
Телевидение и новые творческие проектыПараллельно с музыкальной карьерой Юлия принимала участие в телевизионных проектах. Она принимала участие в 11-м сезоне программы «Битва экстрасенсов» в качестве приглашенного гостя. Для эксперимента была записана народная песня «Черный ворон», которую участникам предлагалось определить.
В ходе испытаний экстрасенсы выдвигали различные версии, однако наиболее точно задание выполнил Виталий Гиберт. Помимо этого, артистка услышала от участников передачи ряд предположений о своей личной жизни, к которым отнеслась скептически.
Сольная карьера и музыкальные релизыПосле ухода из «Ленинграда» Юлия Коган активно занялась сольным творчеством. Еще во время работы в группе она сотрудничала с коллективом «Король и Шут», приняв участие в записи альбома «TODD. Акт 1. Праздник крови». В него вошли композиции «Машина смерти» и «Признание Ловетт», а также был снят клип «Ведьма и осел».
В 2014 году вышел сингл «Любовь», сопровождавшийся клипом. В 2015 году состоялся релиз композиции «Ведьма», записанной совместно с Андреем Князевым. Дебютный сольный альбом «Огонь-баба» включал популярные треки «Блаблабла», «Никита», «Губы в губы», «Я кричу» и «Потанцуй со мной». На многие композиции были сняты видеоклипы.
В 2017 году певица представила альбом «Жесткая лирика», выпущенный лейблом «Студия СОЮЗ». В него вошли песни «Улетаю», «Вдыхай меня» и другие. Коган активно гастролировала, выступая в различных городах России и странах ближнего зарубежья.
В 2020 году был запланирован концерт в Санкт-Петербурге, после которого последовал гастрольный тур. В 2023 году артистка вернулась к образу Ловетт в мюзикле Todd и выпустила композицию «Соло на нервах». В 2024 году репертуар пополнился треками «Остановиться» и «Поверь в себя», а также состоялись концерты во Владивостоке и Екатеринбурге.
Личная жизнь и семья Юлии КоганЮлия Коган состоит в браке с петербургским фотографом Антоном Бутом. В 2013 году у пары родилась дочь Елизавета. Осенью 2020 года в семье появился второй ребенок — дочь Ева.
Информация о второй беременности долгое время оставалась закрытой: артистка не делала публичных заявлений и сохраняла привычный образ в социальных сетях, демонстрируя стройную фигуру.
«У нас все хорошо, справляемся пока собственными силами: я и муж. Сейчас месяцок посижу с ребенком дома, а потом и к творчеству вернусь», — говорила она.
Юлия Коган сегодня2025 год начался для певицы с новых музыкальных релизов. В январе вышли композиции «Пить или не пить», записанная совместно с проектом «Хитобои», и «Свидание» — в коллаборации с Хейманом.
В феврале Юлия Коган представила в Москве альбом «Соло на нервах», а также объявила о подготовке ремикса на композицию «Оставайся, мальчик, с нами», созданного для игры Atomic Heart.
Артистка продолжает концертную деятельность, записывает новые треки и сохраняет активное присутствие в музыкальной индустрии.