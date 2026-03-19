«Получает через мать»: Стало известно, как Гогунский прячет доходы от алиментов
Актёр Виталий Гогунский не явился на суд по иску о задолженности по алиментам
Адвокат модели Ирины Маирко Анна Фролова сообщила о неявке актёра Виталия Гогунского на судебную беседу с бывшей супругой. Заседание состоялось 18 марта в Пресненском суде Москвы, однако представители артиста на него не пришли.
Маирко подала иск к Гогунскому о взыскании задолженности по алиментам на их общего несовершеннолетнего ребёнка. В разговоре с «Газетой.Ru» Фролова заявила, что сторона истца направила ходатайства об истребовании информации о реальных доходах ответчика.
«Основная задача — установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия — его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует», — отметила юрист.Защита Маирко ссылается на интервью Гогунского, в которых он рассказывал о такой схеме и упоминал выплату алиментов в минимальном размере. При этом адвокат подчеркнула, что выплаты за прошлый месяц не поступали даже в минимальном объёме.