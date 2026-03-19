«Получает через мать»: Стало известно, как Гогунский прячет доходы от алиментов

19 марта 2026, 10:47

Актёр Виталий Гогунский не явился на суд по иску о задолженности по алиментам

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* @gogunskv)

Адвокат модели Ирины Маирко Анна Фролова сообщила о неявке актёра Виталия Гогунского на судебную беседу с бывшей супругой. Заседание состоялось 18 марта в Пресненском суде Москвы, однако представители артиста на него не пришли.





Маирко подала иск к Гогунскому о взыскании задолженности по алиментам на их общего несовершеннолетнего ребёнка. В разговоре с «Газетой.Ru» Фролова заявила, что сторона истца направила ходатайства об истребовании информации о реальных доходах ответчика.

«Основная задача — установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия — его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует», — отметила юрист.