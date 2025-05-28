28 мая 2025, 16:33

Сергей Астахов (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

28 мая российскому актёру театра и кино Сергею Виконтовичу Астахову исполнилось 56 лет. Актёр знаком широкой публике благодаря ролям в различных фильмах и сериалах, и является одним из красивейших мужчин российского кинематографа. О творческой и личной жизни кумира женщин читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы На пути к славе Личная жизнь Как сейчас живет артист?



Ранние годы

Сергей Астахов (Фото: Скриншот т/п «Секрет на миллион»)



На пути к славе

Сергей Астахов (Фото: Скриншот т/с «Под напряжением»)



«Зритель сам решит, смотреть ему или нет. Моя задача – играть хорошо», – говорил Сергей в одном из интервью.

Личная жизнь

Виктория Адельфина с дочкой Марией (Фото: Скриншот т/п «Секрет на миллион»)



«Мне всегда нравилось, что есть семья, дом. Но условия были тяжелыми, я очень рано вставал, работал много, возвращался никакой. Просто физически не хватало сил на отношения. Тяжело оказалось совмещать семью и профессию, у меня вот не получилось», — цитирует артиста 7days.ru.

Сергей Астахов и Виктория Савкеева (Фото: Скриншот т/п «Секрет на миллион»)



«Я не понимаю, что это мой сын. Ну как? Его же не было 55 лет, и вдруг он есть!» — делился Астахов в разговоре с Лерой Кудрявцевой в эфире передачи «Секрет на миллион».

Как сейчас живет артист?