Карьера в кино после тридцати, два неудачных брака и ребенок в 55 лет. Как сейчас живет звезда сериалов Сергей Астахов?
28 мая российскому актёру театра и кино Сергею Виконтовичу Астахову исполнилось 56 лет. Актёр знаком широкой публике благодаря ролям в различных фильмах и сериалах, и является одним из красивейших мужчин российского кинематографа. О творческой и личной жизни кумира женщин читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыСергей Козлов появился на свет 28 мая 1969 года в семье воронежских военнослужащих. В связи с работой родителей частые переезды были нормой в семье, но дольше всего Козловы задержались в Хабаровском крае, где Сергей и окончил школу. Учиться маленький Сережа не любил, часто хулиганил, но к творческой самодеятельности в школе относился со всей серьезностью и даже был организатором своей музыкальной группы.
По окончании средней школы родители убедили Сергея продолжить обучение в Политехническом институте. Он выбрал авиационный факультет и стал студентом, выбрав специальность «инженер». Но через год Сергей решил оставить учёбу и пойти служить в армию. После демобилизации в 1989 году он поступил на актёрский факультет Воронежского государственного института искусств, который успешно окончил в 1995 году.
На пути к славе
После получения диплома актёра Сергея приняли в местный Академический театр драмы. Он проработал там порядка пяти лет, а когда ему исполнилось 30 — отправился покорять Москву. Первые годы в столице нельзя назвать лёгкими для будущей звезды экрана. Почти два года Сергей перебивался случайными заработками и отчаянно искал работу.
К счастью, артиста приняли в театр «Et Cetera», но настоятельно рекомендовали сменить фамилию, очень уж неблагозвучно звучала его настоящая. Тогда Сергей Козлов взял девичью фамилию мамы и стал Астаховым. В 2001 году артист дебютировал в кино. Первой его работой стала лента «С днём рождения, Лола!», после которой предложения о съемках начали поступать одно за одним. Астахов сыграл много ролей в сериалах и никогда не стеснялся этого.
«Зритель сам решит, смотреть ему или нет. Моя задача – играть хорошо», – говорил Сергей в одном из интервью.Сейчас фильмография актера насчитывает более 130 работ, среди которых «Черная богиня», «Королёв», «Непобедимый», «Я тебя никогда не забуду», «Тайны института благородных девиц», «Косатка», «Джинн», «Девушки с Макаровым» и «Кино про бандитов», где Астахов сыграл главные роли.
Личная жизнь
Первой избранницей Сергея Астахова стала начинающая актриса Наталья Комардина. Они встретились в театральном институте, а затем начали жить вместе. Через полгода они решили оформить свои отношения официально. Пышная свадьба на сто человек и венчание в церкви не смогли сделать брак долговечным, и через год последовал развод. Впоследствии оба осознали, что им недоставало зрелости и жизненного опыта для сохранения семьи.
Вторая супруга актера Виктория Адельфина также училась с ним вместе в институте. Пара расписалась после получения диплома, спустя четыре года у них родилась дочь Мария. Официально этот брак продлился порядка 17 лет, но фактически супруги очень мало проводили времени вместе.
«Мне всегда нравилось, что есть семья, дом. Но условия были тяжелыми, я очень рано вставал, работал много, возвращался никакой. Просто физически не хватало сил на отношения. Тяжело оказалось совмещать семью и профессию, у меня вот не получилось», — цитирует артиста 7days.ru.
После развода Астахов тайно встречался со звездой сериала «Бедная Настя» Еленой Кориковой. Их роман мог бы и не стать достоянием общественности, если бы квартиру актрисы не ограбили. По итогу стало известно, что преступники похитили не только имущество актрисы, но и вещи Сергея Астахова. Пара состояла в отношениях с 2011 по 2013 годы, а потом стало известно об их расставании.
С 2017 года актер бесконечно влюблен в Викторию Савкееву. Знакомство молодой учительницы начальных классов с востребованным актером произошло в одном из ночных клубов в вечер Хэллоуина. Разница в возрасте в шестнадцать лет не стала препятствием для создания крепких отношений между влюблёнными. В 2023 году Сергей Астахов вновь стал отцом. Виктория родила ему сына Александра.
«Я не понимаю, что это мой сын. Ну как? Его же не было 55 лет, и вдруг он есть!» — делился Астахов в разговоре с Лерой Кудрявцевой в эфире передачи «Секрет на миллион».
Артист рассказывал, что они с возлюбленной пока не оформили свои отношения официально, но он сделал всё возможное и теперь ждёт, когда она ответит согласием.
Как сейчас живет артист?
Сергей Астахов по сей день остается очень востребованным актером. В 2024 году с его участием вышли ленты «Воровка», «Папу маме заверни», «Семейные призраки». В 2025-м стартовал показ пятого сезона «Девушки с Макаровым» и «Свидетели», а также в производстве находится картина «Дети-шпионы». Чтобы чаще видеться с мужем, Виктория Савкеева ушла из школы и стала его агентом, теперь актеру не нужно разделять работу и личную жизнь, ведь любимая женщина теперь почти всегда рядом.
Сергей Астахов, как и прежде, продолжает участвовать в жизни старшей дочери Марии. Девочка пошла по стопам отца и с отличием закончила актёрский факультет. Некоторое время назад Мария, стремясь к идеалу, почти довела себя до анорексии, но близкие вовремя забили тревогу, и болезнь удалось предотвратить. Сейчас ей 27 лет, она смогла восстановиться и уже добилась значительных успехов в профессии.