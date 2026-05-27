Стало известно, сколько заработает Волочкова на летнем концерте
Известная российская балерина Анастасия Волочкова анонсировала летнее выступление в одном из столичных ресторанов в центре Москвы. Артистка представит авторский проект, который позиционируется как сольный VIP-концерт для взрослой аудитории, пишет телеграм-канал «Звездач».
Стоимость билетов на мероприятие варьируется от 4,5 до 7,5 тысячи рублей. Как сообщает источник, организаторы вечера смогут выручить более 549 тысяч рублей.
Помимо творческих планов, Волочкова продолжает судебную борьбу за перерасчёт пенсионных выплат. Балерина настаивает на том, что её профессиональный стаж в балете составляет около 30 лет, однако официально засчитана лишь его часть.
По мнению артистки, театр лишил её части стажа, что препятствует оформлению досрочной пенсии, на которую имеют право артисты балета при наличии необходимого стажа. Интересы Волочковой в суде представляет адвокат.
