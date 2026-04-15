Конфликт с Ларисой Гузеевой и Лерой Кудрявцевой: как зарабатывает астролог Василиса Володина и почему она ушла из шоу «Давай поженимся»?
Василиса Володина — российский астролог, астропсихолог и телеведущая, получившая широкую известность благодаря участию в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Она специализируется на составлении гороскопов, анализе совместимости и психологии отношений, а также выступает автором книг и публикаций по астрологии. 16 апреля 2026 года ей исполняется 52 года. О карьере, личной жизни и взглядах телеведущей — в материале «Радио 1».
Биография Василисы Володиной: детство, семья и образованиеВасилиса Володина родилась 16 апреля 1974 года в Москве. Телезрителям она известна под псевдонимом, при этом свое настоящее имя ведущая не раскрывает. Девичья фамилия астролога — Наумова, фамилию Володина она получила после замужества.
Володина выросла в семье военного, что сформировало у нее дисциплину и ответственность. С раннего возраста она помогала по дому: уже в семь лет убиралась в квартире и ходила в магазин за продуктами. В школе будущая телеведущая посещала музыкальные занятия и различные кружки, стабильно получала высокие оценки.
Окончив учебу с золотой медалью, она поступила на экономический факультет, одновременно начав обучение в Академии астрологии.
Увлечение астрологией: от детского интереса к профессииИнтерес к астрологии у Василисы Володиной появился еще в детстве. В 1980-е годы телевидение активно обсуждало тему внеземных цивилизаций, и девочка проводила ночи на балконе квартиры в Одинцово, наблюдая за небом через отцовский военный бинокль в надежде увидеть НЛО. Несмотря на то что зафиксировать появление пришельцев ей не удалось, она увлеклась изучением созвездий.
Со временем Володина пришла к выводу, что небесные тела могут служить инструментом для анализа человеческих судеб. Позднее она познакомилась с книгами по астрологии, которые углубили ее интерес к этой сфере.
Уже в 20 лет она начала проводить первые консультации, вручную составляя астрологические карты и выполняя расчеты с помощью калькулятора. В тот же период она выбрала псевдоним Василиса, значение которого трактуется как «царственная». По словам самой ведущей, выбор имени соответствовал моде 1990-х годов, когда представители этой профессии предпочитали использовать звучные псевдонимы.
Карьера: от консультаций до телевиденияПолучив два диплома, Василиса Володина решила объединить экономическое образование и астрологию, сосредоточившись на бизнес-астрологии. Она работала с владельцами компаний, аналитиками, брокерами и политиками, предлагая прогнозы для развития бизнеса.
По словам астролога, такая деятельность позволяла ей говорить с клиентами на одном языке и помогать им принимать решения, в том числе финансовые. Она подчеркивала, что астрология может служить своеобразным инструментом оценки рисков, помогая определить, в какие проекты стоит инвестировать, а от каких лучше отказаться.
«Мне интересно заниматься прогнозированием жизни предприятий. Можно сказать, что астрология — это страховка для бизнеса, которая дает возможность понять, когда и куда деньги не надо вкладывать и наоборот. Да, мои услуги стоят недешево — порядка тысячи евро за несколько часов. Но консультация астролога, так же как, например, психоаналитика, не является чем-то необходимым, без нас никто не умрет», — говорила Володина.Параллельно она публиковала статьи и вела телепроект «Звездная ночь с Василисой Володиной».
Василиса Володина в «Давай поженимся!»Переломным моментом в карьере стал звонок из «Останкино», где ее попросили объяснить принципы астрологической совместимости. После успешного кастинга ей предложили работу в шоу «Давай поженимся!» в качестве эксперта и соведущей.
В рамках программы Володина составляла гороскопы для участников, однако не все гости следовали ее рекомендациям. Некоторые из них даже предоставляли недостоверные данные, например, скрывали реальный возраст, что затрудняло построение астрологической карты. Опыт работы в проекте вдохновил ее на написание книги «Астрология обольщения. Ключи к сердцу мужчины. Энциклопедия отношений».
Володина помогала не только участникам шоу, но и коллегам. Так, при составлении финансового прогноза для супруга Розы Сябитовой она обратила внимание на тревожные показатели и уточнила, не возникало ли у него пр облем с правоохранительными органами. Впоследствии выяснилось, что мужчина проявлял агрессию по отношению к супруге, и Сябитова обратилась к Володиной за советом.
Популярность телеведущей способствовала росту ее доходов. В 2019 году сообщалось, что ее помощники составляли гороскопы стоимостью 25–30 тысяч рублей, тогда как личные консультации Володиной оценивались в 140–300 тысяч рублей за прогноз на пять лет. Несмотря на высокий доход, она на протяжении 12 лет откладывала средства на покупку квартиры в Куркино, расположенной по соседству с Ларисой Гузеевой.
Также известно, что имя астролога неоднократно использовали мошенники, предлагая от ее лица различные товары: красные нити, подписки, монеты «на удачу» и другие амулеты. По словам Володиной, чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди, которые теряют свои сбережения.
Личная жизнь Василисы ВолодинойЗнакомство с будущим супругом Сергеем Володиным произошло благодаря профессиональной деятельности астролога. Еще до личной встречи она составила его гороскоп по просьбе знакомого и отметила высокую совместимость.
Позже она встретила Сергея на дне рождения того же знакомого. Он настолько ее впечатлил, что уже в момент знакомства у нее возникло ощущение, что они близки. В тот же вечер будущие супруги начали чаще общаться, после чего начали встречаться.
«Была очень ветреной особой, влюблялась на всю жизнь каждые две недели. С этим молодым человеком мы вошли в подъезд, потом в лифте выяснили, что нам нужен один этаж. Короче говоря, в квартире моего приятеля мы появились вместе. И у меня сразу возникло ощущение, что про этого человека я знаю все, я его гороскоп хорошо запомнила! И, главное, он мне очень симпатичен. С этого вечера мы ушли вместе и с тех пор не расстаемся», — говорила она.Сергей стал первым мужчиной, которого Володина представила своим родителям. Семья одобрила выбор дочери. А семья Сергея встретила Василису со словами «Здравствуй, дочка». Астролог признавалась, что такое отношение ее очень тронуло.
В течение нескольких лет пара жила в гражданском браке. Володина отмечала, что в молодости отличалась импульсивным характером.
«Бурлила в основном я, потому что в 20 с небольшим лет была девица дерзкая, могла что-то резкое сказать, нервничала по мелочам», — делилась Володина.Идти в загс пара не спешила, да и сама артистка никогда не мечтала выйти замуж. Однако спустя три года влюбленные все же узаконили отношения, так как узнали о скором пополнении в семье. У них родилась дочь Виктория, имя которой выбрали в соответствии с традицией давать детям «царственные» имена.
Семья, дети и поддержка супруга
Василиса Володина подчеркивает, что за годы брака супруг ни разу не дал повода для сомнений. Особо знаковым для пары стал 2008 год: из-за плотного съемочного графика программы «Давай поженимся!» телеведущая перестала справляться с планированием дел. В этот критический момент Володин принял решение оставить карьеру в логистике, чтобы стать личным директором супруги. Взяв на себя все организационные вопросы и составление рабочих графиков, он обеспечил жене необходимую профессиональную поддержку.
Астролог применяла свои знания и в семейной жизни. Без составления прогнозов семья не принимала решения о крупных покупках и поездках. Когда дочь Виктория столкнулась с подростковыми переживаниями, Володина с помощью астрологических расчетов пришла к выводу, что причиной стала неразделенная любовь и рассказала, что творится в голове у интересующего ее мальчика.
В 2015 году в семье родился сын Вячеслав. После его появления Володина временно приостановила участие в съемках программы «Давай поженимся!».
Почему Володина ушла из «Давай поженимся!»В период декретного отпуска Володину заменяла Лидия Арефьева, а затем в проекте периодически участвовала Тамара Глоба. Это породило слухи о конкуренции между астрологами, тем более что Глоба скептически отзывалась о работе коллеги.
«Василису Володину я не знаю. Мы с ней виделись два раза в коридоре, никогда не общались. С ее работами не знакома, но однажды, по-моему, в 2003 году, прочитала ее предсказания астрологам на год, но ничего этого не состоялось. У нее свой взгляд, да и она личной жизнью людей занимается, наверное, многим помогла», — отмечала Тамара Глоба.Дополнительное внимание привлекли слухи о конфликтах Василисы с коллегами по кадру. Лариса Гузеева открыто признавалась, что вне съемочной площадки не поддерживает дружеских связей ни с Володиной, ни с Сябитовой.
Градус напряжения вырос после инцидента с Лерой Кудрявцевой в 2018 году: телеведущая пожаловалась, что из-за её нецензурного высказывания Володина прислала ей гневное сообщение и демонстративно отписалась от неё в соцсетях.
«Лера, да ты что! Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе — это глупо», — прокомментировала ситуацию Гузеева.Василиса Володина прервала молчание и дала свой комментарий относительно взаимоотношений внутри коллектива. Она призналась, что ей не нравится, когда они ее перебивают. Она отметила, что коллеги навязывают субъективное мнение и личный житейский опыт, не давая ей возможности детально изложить результаты астрологических исследований.
«Житейская мудрость — это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого, помимо личного опыта моих прекрасных подруг», — подчеркнула она.Однако решающим фактором ухода стала ситуация с пандемией. Весной 2020 года Володина отказалась выходить на съемки в студию, опасаясь заражения коронавирусом. По ее словам, астрологический прогноз указывал на высокий риск заболевания, а также существовала вероятность заразить пожилых родителей.
Она предлагала временно участвовать в программе в онлайн-формате, однако руководство проекта не поддержало эту идею. Володина отмечала, что съемки проходили в тех же помещениях, где работали другие программы, включая «Модный приговор», участники которых впоследствии сталкивались с заболеванием.
«Я должна была выходить на съемки 4 апреля, а 3-го там снимался "Модный приговор". Мы гримерку делим с Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Он болел вместе с Бабкиной. Теперь вижу, где был этот риск. Потому что после Александра в гримерку должна была заехать я. Болезнь, словно приперла к углу и сказала: "Кошелек или жизнь?" Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек», — рассказывала Володина.Кроме того, часть аудитории высказывала мнение о необходимости замены Володиной, предлагая кандидатуру Тамары Глобы. Сама Володина признавалась, что решение далось ей непросто и сопровождалось внутренними переживаниями.
Василиса Володина сегодняСегодня Василиса Володина остается одной из самых востребованных астрологов в России. Записаться на консультацию можно через ее официальный сайт, где доступны различные виды прогнозов, включая сервис «Звезда дня».
Она активно ведет страницы в социальных сетях, публикует новости, фотографии и видеоматериалы с астрологическими прогнозами. На 2026 год Володина подготовила подробный анализ для каждого знака зодиака, продолжая развивать свою профессиональную деятельность и сохранять интерес аудитории к астрологии.