«Я собой горжусь»: Люся Чеботина исполнила давнюю мечту

15 апреля 2026, 12:48

Люся Чеботина преодолела страх и поплавала с акулами

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина поделилась с поклонниками важным личным достижением — артистка решилась на экстремальный шаг и поплавала с акулами в открытом океане.





Звезда призналась, что долгое время боялась подобного опыта, однако всё же смогла преодолеть страх. По её словам, решающий момент был спонтанным — она просто собралась с духом и прыгнула в воду прямо в одежде.





«Я собой горжусь! Несмотря на страх и адреналин, собралась и сиганула в воду. Эмоции на всю жизнь», — написала Чеботина в соцсетях.