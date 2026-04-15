«Я собой горжусь»: Люся Чеботина исполнила давнюю мечту
Люся Чеботина преодолела страх и поплавала с акулами
Певица Люся Чеботина поделилась с поклонниками важным личным достижением — артистка решилась на экстремальный шаг и поплавала с акулами в открытом океане.
Звезда призналась, что долгое время боялась подобного опыта, однако всё же смогла преодолеть страх. По её словам, решающий момент был спонтанным — она просто собралась с духом и прыгнула в воду прямо в одежде.
«Я собой горжусь! Несмотря на страх и адреналин, собралась и сиганула в воду. Эмоции на всю жизнь», — написала Чеботина в соцсетях.Поклонники поддержали артистку, отметив её смелость и силу характера.
