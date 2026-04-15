У Аллы Пугачёвой нашли долг почти на 100 тысяч
У Аллы Пугачёвой накопился долг за коммунальные услуги в элитной квартире в центре Москвы. Сумма приблизилась к 100 тысячам рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Певице принадлежит пятикомнатное жильё площадью более 300 квадратных метров. Апартаменты находятся в ЖК премиум-класса в Филипповском переулке. Из окон открывается вид на храм Христа Спасителя. Сейчас артистка живёт на Кипре и в последнее время не вносит платежи за ЖКХ. Около 83 тысяч рублей пришлись на коммунальные услуги и отопление. Остальная часть суммы относится к взносам на капремонт.
Эту квартиру Пугачёва купила в 2004 году. Сейчас такое жильё стоит более 500 миллионов рублей. Помимо этого, у неё есть два машино-места в том же доме. Их общая площадь превышает 27 квадратных метров.
