Матрёна и Цветочек — две задорные старушки в смешных очках и ярких платках — выглядели как знакомые соседки со двора. В начале 2000-х их реплики звучали почти из каждого открытого окна. Тогда мало кто знал, что под гримом скрываются двое спортивных мужчин. Позже вся страна узнала настоящие лица Сергея Чванова и Игоря Касилова. Теперь артисты живут вдали от столичной суеты. Их история напоминает: за любым образом всегда стоит обычный человек. Подробнее о знаменитостях расскажем в материале «Радио 1».
Деревенские бабушки
Все началось в Тольятти, в шумном студенческом общежитии девяностых. Игорь, Сергей и Андрей Воробьёв пародировали деревенских бабушек, которые любили сидеть на лавочке у дома. Их импровизации быстро вышли за рамки дружеской шутки и превратились в эстрадный номер. Позже коллектив сократился до двух человек. Образ Клавдии, которого играл Андрей, не подошел для радио: подвела дикция. На сцене остались властная Матрёна в исполнении Сергея Чванова и наивная, но колкая Цветочек Игоря Касилова. Костюмы артисты собирали сами. Они искали платки, халаты и другие характерные вещи. Эти детали сделали героинь узнаваемыми, а самих актеров — почти неузнаваемыми без грима.
Быстрый путь к славе
Путь к славе оказался быстрым. Сначала дуэт звучал в коротких заставках на провинциальном радио. Затем артистов заметили на «Кубке юмора» Евгения Петросяна. Скоро «Новые русские бабки» уже не просто появлялись в эфире, а стали одними из главных лиц «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы». Успех был огромным. Кассеты с выступлениями расходились миллионными тиражами. Доходы артистов резко выросли. Но в 2009 году дуэт поссорился с Петросяном из-за условий контракта. Этот конфликт изменил их карьеру.
После ухода артисты лишились главной телевизионной площадки. Самостоятельная работа не принесла прежнего эффекта. Критики все чаще называли их юмор устаревшим. Зрители переключились на новые форматы. Дуэту пришлось искать себя уже вне большого телеэфира.
Игорь Касилов
За кадром судьба Игоря Касилова сложилась гораздо богаче, чем можно было подумать по сценическому образу. Сейчас артисту 59 лет. Он нашел опору в семье: рядом с ним жена Елена и сын Егор. Вне амплуа Цветочка Касилов вернулся к тому, что всегда было ему близко, — театру и литературе. Он пишет книги для детей и работает над серьезными постановками. Одной из таких работ стали гоголевские «Мертвые души» в родном Тольятти. Этот спектакль показал публике совсем другого человека. Перед зрителями предстал не только комик из телеэфира, но и вдумчивый режиссер. История Касилова — пример того, как артист может оставить привычную маску и выбрать дело по душе.
Сергей Чванов
Сергею Чванову исполнилось 60 лет. Артист остается примером редкой верности семье. С будущей женой Ириной он познакомился еще в студенческие годы. С тех пор пара не расстается. Вместе они вырастили двоих детей — Даниила и Марию. Для близких Сергей всегда был надежной опорой. Сегодня он работает ведущим и занимается организацией мероприятий. При этом Чванов сохранил энергию и харизму, которые когда-то сделали Матрёну любимицей публики. В отличие от многих коллег, он не поддался соблазнам шоу-бизнеса. Сергей выбрал спокойную семейную жизнь вместо погони за громкой славой.
Настоящая дружба
Недавний концерт дуэта в небольшом Дворце культуры Ревды показал: зрители по-прежнему ждут этих артистов. Когда Цветочек заметила в зале чиновника и прямо спросила: «А что дороги-то не делаете?!», публика ответила громкими овациями. В тот момент все поняли, в чем кроется их успех. Сергей и Игорь умеют говорить о больном просто, метко и с юмором. Их история — не о былой славе, а о крепкой дружбе и настоящем мастерстве. За годы карьеры они сохранили себя, не растеряли достоинство и сберегли семьи. В мире, где все меняется слишком быстро, дуэт остается верен своему делу — дарить людям улыбку.