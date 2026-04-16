«Переживаю как за родную»: Влад Череватый высказался о болезни Лерчек
Победитель шоу «Битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Влад Череватый публично поддержал блогера Валерию Чеканилу, более известную как Лерчек.
В своих соцсетях он кратко, но эмоционально отреагировал на происходящее, признавшись, что искренне переживает за неё.
«Ужас… Переживаю как за родную. Нужно бороться, искренне желаю выздоровления. Май…» — написал Череватый.Ранее юрист и общественный деятель Екатерина Гордон поддержала блогера Лерчек, которая планирует запустить новое дело, несмотря на тяжёлую болезнь. Эксперт считает действия женщины достойными уважения.