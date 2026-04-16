«Замучился»: Иосиф Пригожин пожаловался на свой китайский внедорожник Zeekr 9X

16 апреля 2026, 12:59

Иосиф Пригожин сообщил о покупке Zeekr 9X и решил русифицировать автомобиль

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил в своём блоге, что приобрёл новый автомобиль.





Иосиф Игоревич рассказал, что купил китайский внедорожник марки Zeekr модели 9X. Продюсер назвал отсутствие русификации единственной проблемой этой машины. Он сообщил, что решил обратиться к специалистам — они помогут ему с русификацией интерфейса.

«Я замучился, потому что там всё на китайском языке. Я понял, что мне нужно найти возможность и всё-таки русифицировать, потому что китайский я быстро так не выучу», — пояснил Пригожин.