«Что-то из серии шоу Кардашьян»: продюсер объяснил, почему Лерчек не верят

Продюсер Иващенко: Лерчек будто бы давит на жалость своими видео

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Продюсер Гера Иващенко в беседе с KP.RU объяснил недоверие аудитории к блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) особенностями российского менталитета. По его словам, публика в России пока не готова к чрезмерно откровенному контенту и демонстрации личной жизни.





При этом Иващенко допускает, что с помощью публичности Лерчек пытается сформировать финансовую подушку безопасности для своих детей в будущем. По его мнению, создается впечатление, что некоторыми роликами знаменитости будто бы «давят на жалость». У блогера четвертая стадия рака.





«Лерчек и ее команда используют мировые, наверное, тенденции пиара. Это что-то из серии шоу Кардашьян. Людям не понятен этот феномен. Здесь девчонка с химиотерапией умудряется выпускать контент», — комментирует собеседник.



