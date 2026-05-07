«Мне больно»: Зара назвала шоу-бизнес лотереей
Певица Зара заявила, что шоу-бизнес является лотереей
Певица Зара поделилась мыслями о природе успеха в шоу-бизнесе. Она подчеркнула. что результат не всегда пропорционален вложенным усилиям.
При этом артистка добавила — настойчивость и труд в конечном счёте окупаются, хотя признание может прийти и в зрелом возрасте. По её словам, если человек работает 24/7 ради мечты, отдача обязательно будет, но не сразу.
«То есть это лотерея. И поэтому мне больно, когда люди ставят все на кон, да, все на карту, а вот что-то не получается», — прокомментировала Зара «Пятому каналу».В качестве примера стабильной карьеры собеседница привела путь поп-короля Филиппа Киркорова. Исполнительница отметила, что он десятилетиями сохраняет лидерские позиции на сцене.