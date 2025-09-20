Матвиенко назвал артистов, которых отправил бы на Интервидение в следующем году

20 сентября 2025, 17:20

Игорь Матвиенко предложил кандидатов на участие в следующем Интервидении

Игорь Матвиенко (Фото: Радио 1)

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко поделился мнением о том, кто мог бы представить Россию на следующем конкурсе «Интервидение». По его словам, это должны быть артисты, которые не просто хорошо поют, а могут выразить культурную самобытность страны через музыку.





Среди возможных участников Матвиенко упомянул молодых исполнителей с этническими мотивами в творчестве. Так, напиимер, народные коллективы, «Ay Yola» и «Otyken», по мнению продюсера, отлично вписываются в формат конкурса.



Также Матвиенко упомянул известные коллективы, работающие с фольклорным материалом, например, ансамбль Д.В. Покровского. Продюсер отметил, что такие группы хорошо укладываются в регламент — до шести человек — и способны представить настоящее фольклорное искусство.





«Что-то хочется уже посоветовать... Не думаю, что это такие универсальные артисты», — заключил Матвиенко.