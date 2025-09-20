Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление перед «Интервидением»

20 сентября 2025, 13:44

SHAMAN раскрыл имя главного соперника на «Интервидении»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, назвал главным конкурентом на «Интервидении» самого себя. Об этом он рассказал в программе «Доброе утро».





Музыкант готовится представить Россию на этом конкурсе. Он пояснил, что его основная задача — побороть собственное волнение.

«Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа», — высказался Ярослав.

«Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза», — рассказал певец.

