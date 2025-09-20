Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление перед «Интервидением»
SHAMAN раскрыл имя главного соперника на «Интервидении»
Певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, назвал главным конкурентом на «Интервидении» самого себя. Об этом он рассказал в программе «Доброе утро».
Музыкант готовится представить Россию на этом конкурсе. Он пояснил, что его основная задача — побороть собственное волнение.
«Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа», — высказался Ярослав.Дронов признался, что перед выступлением всегда планирует как следует выспаться. При этом артист не использует никакие лайфхаки для восстановления голоса, например, сырые яйца.
«Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза», — рассказал певец.Ранее Никас Сафронов раскрыл правду о начале пути SHAMAN.