В Одинцове накануне финала «Интервидения» проверили мигрантов
В Одинцовском городском округе в преддверии музыкального фестиваля «Интервидение» проверили соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Сотрудники Главного управления по вопросам миграции Подмосковья вместе с народными дружинниками провели рейд в районах, прилегающих к концертной площадке Live Arena. Всего проверили 214 иностранцев, 11 из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России», – рассказали в ГУРБ.
Ранее сообщалось, что на международный музыкальный конкурс «Интервидение» съехались музыканты из 23 стран. Они поборются за главный приз в 300 тысяч евро.
Финал конкурса пройдёт 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье.