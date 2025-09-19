Достижения.рф

В Одинцове накануне финала «Интервидения» проверили мигрантов

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Одинцовском городском округе в преддверии музыкального фестиваля «Интервидение» проверили соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.



«Сотрудники Главного управления по вопросам миграции Подмосковья вместе с народными дружинниками провели рейд в районах, прилегающих к концертной площадке Live Arena. Всего проверили 214 иностранцев, 11 из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России», – рассказали в ГУРБ.
Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Ранее сообщалось, что на международный музыкальный конкурс «Интервидение» съехались музыканты из 23 стран. Они поборются за главный приз в 300 тысяч евро.

Финал конкурса пройдёт 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье.
Лора Луганская

