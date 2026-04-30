«Меня три года не существовало»: алкоголизм, подброшенные наркотики и смерть мужа — жестокая драма Ядвиги Поплавской

30 апреля 2026, 12:54

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович (Фото: кадр из программы «Наедине со всеми»)

Тот холодный январский день 2017 года навсегда разделил жизнь легендарной Ядвиги Поплавской на «до» и «после» — народная артистка узнала о смерти своего мужа, верного друга и партнёра Александра Тихановича. Пережить утрату певице оказалось невероятно трудно: ухудшилось здоровье, и она замкнулась в себе, предпочитая одиночество. Чем сейчас занимается экс-участница ВИА «Верасы» Ядвига Поплавская и как сложилась судьба её наследников, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История любви, музыки и невероятной женской стойкости Боль потери, музыка как спасение Продолжение династии Поплавской и Тихановича.

История любви, музыки и невероятной женской стойкости

«В самые тяжёлые моменты меня всегда поддерживала Ядя. Жена вместе с дочкой проявили ангельское терпение, особенно когда я стал злоупотреблять алкоголем и не только… Я был на краю пропасти — чуть не умер. Бог спас…» — делился Александр Тиханович в интервью «Аргументам и Фактам».

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович с дочерью и внуком (Фото: кадр из программы «Наедине со всеми»)

Боль потери, музыка как спасение

«После Сашиного ухода меня вообще три года не существовало, я начала приходить в себя только в марте 2020 года, когда началась пандемия и остановился этот бешеный бег по кругу», — приводит её слова издание «Starhit.ru».

«Я очень благодарна педагогам, которые дали эту основу, запас знаний, на сегодняшний день он меня, честно говоря, спасает… Я надеюсь, некоторое из того, достаточно приличного объёма моих сочинений, когда-то увидит свет», — говорила Ядвига Поплавская в одном из интервью.

«Что касается того, чем я занимаюсь на сегодняшний день, может, кто-то разочаруется… Потому что эта музыка — не та, которая звучала по радио, по телевидению, к которой привыкли наши многочисленные поклонники. Это то моё, с чего в общем-то начался выход на эстраду», — признавалась Ядвига Поплавская в интервью.

Продолжение династии Поплавской и Тихановича.

«Может, слушатели и ассоциируют меня с родителями, но песни-то у меня свои. Не вижу смысла перепевать песни их дуэта. Они ведь продолжают жить, их в любой момент можно послушать в записи, почувствовать ностальгию и атмосферу того времени. Хотя в моём репертуаре есть две песни на папину музыку — одну из них, "Здравствуй, друг", он посвятил друзьям, а песня "Музыка любви" очень нравилась мне с детства, и когда папа был ещё жив, я сказала, что хотела бы сделать на неё кавер. Он улыбнулся и ответил, что ему будет очень приятно», — рассказывала Анастасия Тиханович в интервью «Телеканалу 78».