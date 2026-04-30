«Меня три года не существовало»: алкоголизм, подброшенные наркотики и смерть мужа — жестокая драма Ядвиги Поплавской
Тот холодный январский день 2017 года навсегда разделил жизнь легендарной Ядвиги Поплавской на «до» и «после» — народная артистка узнала о смерти своего мужа, верного друга и партнёра Александра Тихановича. Пережить утрату певице оказалось невероятно трудно: ухудшилось здоровье, и она замкнулась в себе, предпочитая одиночество. Чем сейчас занимается экс-участница ВИА «Верасы» Ядвига Поплавская и как сложилась судьба её наследников, читайте в материале «Радио 1».
История любви, музыки и невероятной женской стойкостиРождение Ядвиги Поплавской во многом определило дальнейшую судьбу девочки: она росла в семье, где музыка была неотъемлемой частью жизни. Отец возглавлял Белорусский государственный народный хор, брат Чеслав-Виктор и сестра Кристина играли на музыкальных инструментах. Ядвига одинаково любила эстраду и театр, однако доверилась воле случая. Ещё до выпуска из консерватории Поплавская начала петь в ВИА «Верасы». А через два года в коллективе появился Александр Тиханович. Сначала музыкант засматривался на подругу Ядвиги, но какая-то неведомая сила привела исполнителя к будущей жене. С того дня два молодых артиста стали неразлучны: вместе пережили громкий скандал с подброшенными наркотиками, уход из родного коллектива и страшную болезнь, которая в итоге навсегда их разлучила.
«В самые тяжёлые моменты меня всегда поддерживала Ядя. Жена вместе с дочкой проявили ангельское терпение, особенно когда я стал злоупотреблять алкоголем и не только… Я был на краю пропасти — чуть не умер. Бог спас…» — делился Александр Тиханович в интервью «Аргументам и Фактам».
Боль потери, музыка как спасениеВ 2024 году Ядвига Поплавская отметила 75-летний юбилей. Со дня смерти мужа прошло немало времени, но пианистка до сих пор не оправилась от утраты.
«После Сашиного ухода меня вообще три года не существовало, я начала приходить в себя только в марте 2020 года, когда началась пандемия и остановился этот бешеный бег по кругу», — приводит её слова издание «Starhit.ru».Возраст и пережитые страдания дают о себе знать: Поплавской становится всё труднее самостоятельно ездить на могилу Александра Тихановича. Поэтому эстрадная певица просит друзей проверить, есть ли на захоронении цветы, и всегда низко кланяется им за эту заботу. Тем не менее легенда советской и белорусской эстрады не сдаётся. Ядвига Поплавская продолжает сочинять музыку и всё чаще обращается мыслями к детству и юности — времени, когда черпала вдохновение в классических произведениях. Вспоминает участница ВИА «Верасы» и годы учёбы в консерватории: для Ядвиги каждый педагог был настоящим учителем.
«Я очень благодарна педагогам, которые дали эту основу, запас знаний, на сегодняшний день он меня, честно говоря, спасает… Я надеюсь, некоторое из того, достаточно приличного объёма моих сочинений, когда-то увидит свет», — говорила Ядвига Поплавская в одном из интервью.Далеко не все работы Ядвиги Поплавской хранятся в домашней коллекции. В 2023-м на YouTube-канале опубликовали песню «Осторожно, листопад!». Музыку сочинила сама артистка, слова — поэт Геннадий Буравкин. Поклонники в комментариях восхищались нежным и пронзительным звучанием голоса исполнительницы хитов.
«Что касается того, чем я занимаюсь на сегодняшний день, может, кто-то разочаруется… Потому что эта музыка — не та, которая звучала по радио, по телевидению, к которой привыкли наши многочисленные поклонники. Это то моё, с чего в общем-то начался выход на эстраду», — признавалась Ядвига Поплавская в интервью.
Продолжение династии Поплавской и Тихановича.Сотни песен спели Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, однако самым дорогим своим творением супруги называли дочь Анастасию. Девочка появилась на свет 23 декабря 1980 года в Минске, когда родители были на пике славы. Из-за бесконечных гастролей воспитанием Насти занимались в основном бабушки и тётушки, но мама с папой использовали каждую свободную минуту, чтобы быть рядом с любимой наследницей.
В четыре года Анастасию Тиханович отдали в музыкальную школу по классу фортепиано, а в девять лет девочка поступила в колледж искусств. Однако в разгар подросткового бунта юная особа решила стать журналистом-международником и даже пробовала поступить в Белорусский государственный университет, но в итоге стала студенткой Института современных знаний. Спустя некоторое время судьба вернула Анастасию в музыкальное русло. Девушка покоряла фестивали и конкурсы, а впоследствии стала автором таких проектов, как «Звёздный дилижанс» — белорусский аналог «Фабрики звёзд». А когда не стало эстрадного певца, его дочь мгновенно переключилась на главное: стала опорой для матери и основала продюсерский центр.
«Может, слушатели и ассоциируют меня с родителями, но песни-то у меня свои. Не вижу смысла перепевать песни их дуэта. Они ведь продолжают жить, их в любой момент можно послушать в записи, почувствовать ностальгию и атмосферу того времени. Хотя в моём репертуаре есть две песни на папину музыку — одну из них, "Здравствуй, друг", он посвятил друзьям, а песня "Музыка любви" очень нравилась мне с детства, и когда папа был ещё жив, я сказала, что хотела бы сделать на неё кавер. Он улыбнулся и ответил, что ему будет очень приятно», — рассказывала Анастасия Тиханович в интервью «Телеканалу 78».Дочь знаменитых музыкантов не привыкла выносить личную жизнь на публику, но доподлинно известно, что у неё есть сын Иван. В детстве наследник серьёзно занимался хоккеем и параллельно пел в хоре. Однако в выпускном классе юноша выбрал химию и биологию, чтобы поступать в медицинский университет. В 2023 году Иван отпраздновал 20-летие. Будущего врача приехала поздравить и бабушка, Ядвига Поплавская. Что именно пожелала белорусская певица, осталось за кадром.
Знаменательную дату отмечали в тесном семейном кругу. Многие комментаторы отметили, что молодой человек как две капли воды похож на деда. Несмотря на недуг и добровольное затворничество, вдова Александра Тихановича не забывает своих поклонников. Через Анастасию народная артистка РБ передала им трогательные слова поддержки, доказав, что даже в самые тяжёлые времена думает о тех, кто долгие годы дарит ей любовь и желание жить.