«Сдулся как артист»: продюсер раскрыл, почему Губин утратил популярность

30 апреля 2026, 16:21

Продюсер Рудченко сравнил Губина с пуэрто-риканским поп-музыкантом Рики Мартином

Фото: iStock/FOTOKITA

Российского певца и композитора Андрея Губина, которому сегодня исполнилось 52 года, можно сравнить с пуэрто-риканским поп-музыкантом Рики Мартином. Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, у артиста была колоссальная популярность, он очень быстро взлетел на вершину эстрады, но не успел удержаться.

«Я бы сравнил Андрея Губина с Рики Мартином», — сказал собеседник издания.