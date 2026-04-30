«Сдулся как артист»: продюсер раскрыл, почему Губин утратил популярность
Продюсер Рудченко сравнил Губина с пуэрто-риканским поп-музыкантом Рики Мартином
Российского певца и композитора Андрея Губина, которому сегодня исполнилось 52 года, можно сравнить с пуэрто-риканским поп-музыкантом Рики Мартином. Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, у артиста была колоссальная популярность, он очень быстро взлетел на вершину эстрады, но не успел удержаться.
«Я бы сравнил Андрея Губина с Рики Мартином», — сказал собеседник издания.Рудченко отметил, что хиты Губина были харизматичными. Продюсер считает, что у певца не было системного менеджмента, который настроил бы его работу. В итоге Губин, будучи творческим человеком, «сдулся как артист», а также обрел недоверие к коллегам по цеху.