«Сдулся как артист»: продюсер раскрыл, почему Губин утратил популярность

Продюсер Рудченко сравнил Губина с пуэрто-риканским поп-музыкантом Рики Мартином
Российского певца и композитора Андрея Губина, которому сегодня исполнилось 52 года, можно сравнить с пуэрто-риканским поп-музыкантом Рики Мартином. Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко.



По его словам, которые приводит NEWS.ru, у артиста была колоссальная популярность, он очень быстро взлетел на вершину эстрады, но не успел удержаться.

«Я бы сравнил Андрея Губина с Рики Мартином», — сказал собеседник издания.
Рудченко отметил, что хиты Губина были харизматичными. Продюсер считает, что у певца не было системного менеджмента, который настроил бы его работу. В итоге Губин, будучи творческим человеком, «сдулся как артист», а также обрел недоверие к коллегам по цеху.
Лидия Пономарева

