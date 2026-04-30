Юрий Лоза назвал бредом полет американцев на Луну
Российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что все сообщения США о космических миссиях являются ложью. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.
Музыкант, который является приверженцем теории плоской Земли, выразил сомнение в том, что американские космонавты действительно посещали Луну. Он считает, что нога ни одного из них «не ступала на лунную твердь».
«Бред все то, что они нам пытаются впарить. Чистейшей воды бред», — сказал Лоза.По его мнению, американцы могли снять свои достижения «на любой студии», в то время как Юрий Гагарин действительно совершил полет в космос, и этот факт задокументирован.
Артист также подчеркнул, что не только Россия «победила» США в «космических войнах», но и Индия, которая скоро начнет изучать обратную сторону Луны.