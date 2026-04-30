30 апреля 2026, 17:27

Российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что все сообщения США о космических миссиях являются ложью. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.





Музыкант, который является приверженцем теории плоской Земли, выразил сомнение в том, что американские космонавты действительно посещали Луну. Он считает, что нога ни одного из них «не ступала на лунную твердь».

«Бред все то, что они нам пытаются впарить. Чистейшей воды бред», — сказал Лоза.