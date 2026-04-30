Милионные долги, похороны первого жениха и тайная дочь: у кого Ольга Погодина «увела» Алексея Пиманова и какие секреты скрывала
Российская актриса театра и кино Ольга Погодина в конце 1990-х была на грани: без денег, с больными родителями, в долгах и под давлением коллекторов она держалась из последних сил. А когда всё наладилось и жизнь снова вошла в прежнее русло, судьба опять подставила подножку: врачи поставили неутешительный диагноз, последовали предательство коллег и шёпот за спиной — мол, увела мужчину из семьи. Некоторое время спустя Ольга встретила Алексея Пиманова; их связь была настолько сильной, что они ощущали присутствие друг друга за тысячи километров. Но недавний трагический уход Пиманова оборвал эту тонкую нить. О том, как актриса пережила череду жизненных катастроф и что происходит в душе наследницы актёрской династии после ухода самого близкого человека, расскажет «Радио 1».
От школьных драк до Книги рекордов: тернистый путь Ольги ПогодинойБудущая знаменитость родилась в Москве 21 сентября 1976 года. Из-за частых болезней девочка постоянно пропускала школу, поэтому обучением занималась мама — бывшая актриса. Чтобы укрепить здоровье дочери, семья регулярно отправляла Ольгу в Прибалтику, где более мягкий климат шёл ребёнку на пользу. В школе у подростка тоже были непростые времена. Обстановка в классе была неблагополучной: однажды у школьницы прямо на глазах украли туфли. Вместо того чтобы испугаться, ученица тут же вступилась за себя и заставила обидчиков вернуть обувь. После этой истории учиться в прежнем режиме стало невозможно, и аттестат она получила экстерном.
Ольга взяла девичью фамилию матери — так она хотела продолжить актёрскую династию, и отец не возражал. Для поступления девушка выбрала «Щуку», поскольку училище находилось рядом с больницей, где прошло детство. Хотя с художественным руководителем курса у Погодиной не заладилось, другие педагоги помогли студентке доучиться, и в 1997 году Чуйкина успешно закончила вуз. В 90-е годы начались тяжёлые времена: мама заболела, бабушка умерла, а папа потерял работу и влез в долги из-за обмана компаньонов. Многомиллионный долг и угрозы коллекторов заставили родителей отправить Ольгу в Болгарию. Там будущий сценарист работала на телевидении, снималась в рекламе и почти все деньги отправляла домой. Но через год проект закрыли — пришлось возвращаться в Москву. Ольга застала руины вместо дома: глава семьи перенёс инфаркт, мама была лежачей. Квартиру в центре пришлось продать — семья перебралась назад, в Орехово-Борисово. Жить было не на что.
Погодина хваталась за любую возможность, поэтому, когда за главную роль в фильме «Если невеста — ведьма» (где партнёром актрисы должен был стать Сергей Безруков) денег не дали, а предложили только известность, она согласилась. Постепенно жизнь начала налаживаться: появилась нормально оплачиваемая работа, и близкие наконец смогли выдохнуть. В честь этого события собрались в недорогом ресторане. Однако прямо во время ужина у Ольги внезапно заболела рука — так, будто внутри что-то ломается. На следующее утро кисть распухла и потемнела, а врачи вынесли страшный вердикт: остеома, костная опухоль. Честно предупредили: возможна ампутация. Следующие полгода ушли на поиски хирурга, и наконец операция состоялась, которую делали под местным наркозом. После последовал долгий год в гипсе.
С такой проблемой на съёмочную площадку не пускали даже в эпизод, так что Ольга провела это время без работы, постоянно боясь, что болезнь вернётся. К счастью, руку удалось сохранить; сейчас она напоминает о себе ноющей болью на погоду, но это нисколько не мешает профессии.
Обладательница рекорда ГиннесаВыпускница «Щуки» не ограничилась актёрской карьерой — стала продюсером, запустила свою студию и создала несколько сериалов. Денег на это в банках не дали: помогла подруга, которая свела с нужным человеком. Самый яркий проект, где Погодина выступила в обеих ипостасях, — «Маргарита Назарова». Ради него Ольга пошла на серьёзный риск: взяла кредит на три миллиона долларов. Более того, звезда сериалов сама исполнила смертельно опасный трюк: сунула голову в пасть тигру.
Итог — место в Книге рекордов и премия «Золотой орёл». Дальше — военное кино. В фильме «Несокрушимый» Погодина снова совместила продюсирование и главную роль. А в 2017 году получила звание народной артистки.
Поиски настоящего чувстваВпервые Погодина влюбилась по-настоящему в 20 лет. С Александром всё шло к серьёзным отношениям, но парень внезапно погиб в аварии. Актриса до сих пор не хочет это обсуждать. Позже появились слухи о романе с Михаилом Дорожкиным — будто бы они сблизились на съёмках «Тихих омутов». В прессе даже писали о свадьбе, но Ольга всё опровергла. По словам артистки, историю придумал сам Михаил — после его неожиданного и странного интервью они больше не общаются.
«Слухи об их связи распустил сам Дорожкин», — заявляла Погодина в интервью «СтарХиту».В 2007 году в кругу друзей Ольга Погодина познакомилась с бизнесменом Игорем. Эти отношения переросли в брак: рядом с ним она, по словам самой актрисы, чувствовала себя спокойно и уверенно. Но через пять лет пара распалась — тихо, без скандалов. Этот разрыв стал серьёзным ударом: после развода исполнительница роли Маргариты Назаровой потеряла надежду встретить своего человека. Но судьба готовила неожиданный поворот: решающим стал тот момент, когда девушка по-новому взглянула на старого знакомого.
Все прежние романы оказались просто репетициейАлексей Пиманов не сразу подпустил Погодину к своему фильму «Три дня в Одессе» — продюсер отснял Ольгу 18 раз, и только потом утвердил. Актриса не обиделась, а даже заинтересовалась режиссёром. Коллеги долго работали вместе, болтали, дружили, но обоим было ясно: внутри затаилась взаимная симпатия. А потом случилось так, что и семейная жизнь заслуженной артистки пошла под откос, и у Алексея отношения тоже закончились. Однажды за ужином Погодина и Пиманов всё обсудили и поняли, что между ними уже не просто дружба. Чтобы не провоцировать разговоры за спиной, о романе рассказывать не стали. В декабре 2013-го они расписались тихо, без свидетелей, но информация всё равно выплыла. Ольгу тут же назвали разлучницей. Позже сама артистка это опровергала: никто никого не уводил. Каждый из браков развалился сам по себе.
А когда оба стали свободны, вдруг поняли: вся жизнь до этого была прелюдией к судьбоносной встрече.
«Всё случилось само собой. Распались его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — рассказывала Ольга Погодина в интервью «СтарХиту».Пиманов стал для Погодиной надёжным тылом. Ведущий передачи «Человек и закон» никогда не бросал в беде — даже возил её больную маму к врачам. Их связывало и общее дело — кино. Вместе работали в продюсерском центре, снимали фильмы — взять хотя бы «Легенду Феррари» или комедию «Курьеры». Погодина объясняла: чтобы не ссориться, супруги чётко делили задачи. В «Несокрушимом», например, муж значился сопродюсером, но на съёмки не приезжал — это была полностью территория Ольги. А Алексей решал серьёзные вопросы: прокат, документы.
Они прожили душа в душу до последнего дняМногие ждали скандалов между звёздной парой из-за постельных сцен, но этого не случилось. Сама актриса говорила: муж не ревнует, он ведь режиссёр — может сам подсказать актёрам, как правильно целоваться в кадре. Пиманов, в свою очередь, называл жену заботливой, мягкой и терпеливой. Несмотря на то что у Алексея от прошлого брака уже были взрослые дети, Ольга сумела стать для них не «мачехой», а старшим другом и советчиком. Артём, Денис и Даша сами тянулись к ней за поддержкой. Но эта красивая история любви оборвалась 23 апреля 2026 года — сердце телеведущего остановилось. Алексею Пиманову было 64. Сын сценариста Денис в шоке признался журналистам, что ничего не понимает: накануне они болтали по видеосвязи, отец шутил, был бодр и активен — ничто не предвещало беды.
«Я вообще не знаю, что случилось… я в шоке… Всё было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. И я не могу понять, как это вообще случилось сегодня», — не скрывая своего потрясения сказал Денис в интервью.В тот же день по информации «Первого канала» Владимир Путин выразил соболезнования близким талантливого журналиста.
«Смерть Алексея Пиманова — большая потеря для отечественной журналистики».А Ольга Погодина назвала эту смерть самой страшной трагедией в своей жизни. Причина — инфаркт. Вдова Пиманова рассказала: ещё за день до этого режиссёр чувствовал себя нормально, занимался обычными делами, ни на что не жаловался. Проводы кинорежисёра в последний путь прошли 27 апреля на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания с Алексеем Пимановым актриса впервые публично раскрыла тайну: у них есть общая дочь. Как оказалось, пара долгое время скрывала рождение ребёнка, сейчас девочке два года.
«Обещаю воспитать ее так, как тебе бы понравилось», — произнесла Погодина на похоронах мужа.