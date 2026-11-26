26 ноября 2026, 12:40

Саша Спилберг (Фото: Instagram* / @sashaspilberg)

27 ноября 29 лет исполняется Саше Спилберг — одной из самых узнаваемых российских видеоблогеров 2010-х. Она зарабатывала миллионы еще подростком, выступала перед депутатами Госдумы, пробовала себя в кино и музыке, а однажды заставила поклонников всерьез волноваться, внезапно перестав выходить на связь. Как Саша прошла путь от домашних роликов до карьеры диджея и почему ее имя не раз оказывалось в центре обсуждений — в материале «Радио 1».





Содержание Настоящая фамилия, жизнь за границей и первые видео Миллионы в подростковом возрасте и реклама крупных брендов Госдума, Владимир Мединский и резкая критика коллеги «Взломать блогеров»: громкая премьера и провал в прокате Певица Саша Спилберг: прослушивание у продюсера Джастина Бибера и альбом «Габион» Почему Саша Спилберг пропала на несколько дней Отношения с американцем Парулом и расставание без скандала «Дом-2», диджеинг и новая глава карьеры

Настоящая фамилия, жизнь за границей и первые видео

Саша Спилберг с родителями (Фото: Instagram* / @sashaspilberg)

Миллионы в подростковом возрасте и реклама крупных брендов

Конфликт с Собчак, обращение к Путину и романы с женатыми: как сложилась жизнь Виктории Бони после «Дома-2» и где она сейчас?

Госдума, Владимир Мединский и резкая критика коллеги

Саша Спилберг (Фото: Instagram* / @sashaspilberg)

«Взломать блогеров»: громкая премьера и провал в прокате

Саша Спилберг (Фото: кадр из фильма «Взломать блогеров»)

Певица Саша Спилберг: прослушивание у продюсера Джастина Бибера и альбом «Габион»

Саша Спилберг (Фото: Instagram* / @sashaspilberg)

Ссора с Ильей Соболевым, тайная личная жизнь и триумф «Внутри Лапенко»: как сейчас живет Алексей Смирнов?

Почему Саша Спилберг пропала на несколько дней

Саша Спилберг (Фото: Instagram* / @sashaspilberg)

«Моя пропажа вызвала скандал, заголовки в СМИ и большую неприятную историю. Мне нужно было полностью перезагрузиться, побыть наедине с самой собой, отключиться. Как Саша Балковская я могу себе это позволить, но как Саша Спилберг я не учла тот резонанс, который вызвал мой поступок», — объяснила блогерша.

Отношения с американцем Парулом и расставание без скандала

Саша Спилберг (Фото: Instagram* / @sashaspilberg)

«Мы не сошлись в выборе места жительства. Я человек, которому важно оставаться там, где выросла. Я очень привязана к дому, семье. А его друзья, родственники и бизнес находятся в Америке. У нас не было ссор, предательств, измен. Просто наш роман по большей части был на расстоянии», — объяснила Саша.

«Дом-2», диджеинг и новая глава карьеры