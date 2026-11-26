Миллионы в 18 лет, скандал в Госдуме и загадочное исчезновение: как сейчас живёт и чем занимается блогер Саша Спилберг?
27 ноября 29 лет исполняется Саше Спилберг — одной из самых узнаваемых российских видеоблогеров 2010-х. Она зарабатывала миллионы еще подростком, выступала перед депутатами Госдумы, пробовала себя в кино и музыке, а однажды заставила поклонников всерьез волноваться, внезапно перестав выходить на связь. Как Саша прошла путь от домашних роликов до карьеры диджея и почему ее имя не раз оказывалось в центре обсуждений — в материале «Радио 1».
Настоящая фамилия, жизнь за границей и первые видеоСаша Спилберг — сценический псевдоним Александры Балковской. Она родилась в Москве 27 ноября 1997 года в семье предпринимателя Александра Балковского и Елены Балковской, которая занимается блогингом, стилистикой и модельным бизнесом.
В детстве Александра вместе с родителями переехала в Европу. Семья жила на Кипре, в Италии и Швейцарии, а в Россию девушка вернулась в подростковом возрасте. По ее собственным словам, именно разлука с друзьями и увлечение видеосъемкой подтолкнули ее к созданию собственного канала.
Первые ролики Спилберг записывала на английском языке. Позднее она перезапустила блог уже на русском и постепенно собрала большую аудиторию. Псевдоним девушка выбрала не случайно: родители разрешили ей свободно вести страницы в интернете, но при условии, что настоящая фамилия останется в тайне.
О том, что Спилберг — это Балковская, стало известно позднее. Отец девушки Александр не только поддерживал ее увлечение, но и помогал превращать блог в полноценный бизнес. В 2016 году он вместе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым основал агентство Z Agency, занимавшееся продвижением и коммерческими контрактами интернет-звезд. В интервью «Коммерсанту» Балковский рассказывал, что подключился к делам дочери, когда рекламодатели начали обращаться к ней напрямую: Саше тогда было всего 14 лет.
Миллионы в подростковом возрасте и реклама крупных брендовК середине 2010-х Спилберг превратилась в одну из самых заметных российских интернет-знаменитостей. В 2016 году у нее было около четырех миллионов подписчиков на YouTube, а стоимость рекламной интеграции в блоге, по данным «Коммерсанта», начиналась от 500 тысяч рублей. Отец блогерши тогда называл миллион рублей в месяц ее минимальным заработком.
Среди брендов, с которыми сотрудничала Саша, были Samsung, Procter & Gamble, Unilever, Givenchy, H&M и McDonald’s. Она также участвовала в создании собственной коллекции одежды с Marmalato и появлялась на обложках Elle Girl. В 2017 году Спилберг пригласили на показ Dolce & Gabbana.
В 2019 году блогер попала в рейтинг Forbes «40 самых успешных звезд России до 40 лет». Издание оценило ее годовой доход в 700 тысяч долларов. К тому времени ее YouTube-канал уже преодолел отметку в миллиард просмотров — Спилберг называли первой российской женщиной-блогером, добившейся такого результата.
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Госдума, Владимир Мединский и резкая критика коллегиОдним из самых обсуждаемых эпизодов в карьере Спилберг стало выступление в Государственной думе в мае 2017 года. Тогда 19-летнюю блогершу пригласили на парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Она рассказывала депутатам, почему интернет-авторы пользуются популярностью у подростков, и призывала представителей власти выстраивать с молодежью более открытый диалог.
До этого Саша уже брала интервью у министра культуры Владимира Мединского для своего блога. Встреча с чиновником и выступление в парламенте сделали ее не просто интернет-знаменитостью, но и участницей общественной дискуссии о роли блогеров.
Однако внимание прессы привлекли не только предложения Спилберг. Во время выступления она высказалась о блогере Руслане Соколовском, осужденном по делу об оскорблении чувств верующих. Саша назвала его «идиотом» и заявила, что таких людей нужно лечить или штрафовать, хотя одновременно отметила, что судить их жестоко и непрактично.
Реакция оказалась неоднозначной. Одни обсуждали сам факт появления блогера в Госдуме, другие критиковали ее высказывания и сомневались, что она может представлять интересы всей интернет-аудитории. Особенно резко отреагировал блогер BadComedian, усомнившийся в том, что Спилберг подходит на роль представителя молодежи.
«Взломать блогеров»: громкая премьера и провал в прокатеВ 2016 году Саша попробовала себя в большом кино. Она сыграла саму себя в комедии «Взломать блогеров», где также появились Ивангай и Марьяна Ро. Фильм сняла студия Bazelevs Тимура Бекмамбетова, а его сюжет строился вокруг популярных видеоблогеров, оказавшихся внутри компьютерной реальности.
Однако громкие имена не помогли картине добиться успеха. При бюджете около 35 млн рублей сборы в российском прокате составили немногим более семи миллионов. Лента получила резко негативные отзывы, а ее выход сопровождался скандалом вокруг государственного финансирования: после критического обзора BadComedian представители власти заявили о намерении проверить расходование средств.
Для Спилберг участие в фильме стало одним из первых крупных кинопроектов. Позднее она также появлялась в эпизодических ролях в «Елках 5», «Елках Последних» и молодежном сериале «Руммейт».
Певица Саша Спилберг: прослушивание у продюсера Джастина Бибера и альбом «Габион»Музыка занимала важное место в жизни Александры с детства: родители занимались музыкой, а сама она рано начала писать песни. Сначала Спилберг исполняла композиции на английском языке. В 2014 году вышла ее песня «Orange City Skies», а в 2015-м — русскоязычная «Твоя тень». Последняя попала в музыкальные чарты и звучала на российских радиостанциях.
В 2016 году Саша записала совместную композицию с диджеем Леонидом Руденко для рекламы мороженого Cornetto, а также снялась в клипе группы «Градусы» на песню «Градус 100».
Важным этапом стало знакомство с американской музыкальной индустрией. В 2017 году Спилберг побывала на прослушивании у Скутера Брауна — продюсера, работавшего с Джастином Бибером. По словам девушки, он высоко оценил ее вокальные данные и посоветовал не бросать пение. Позднее Саша работала над сольным материалом в Лос-Анджелесе, занималась вокалом и сотрудничала с музыкальным наставником Стивом Линдси.
25 сентября 2020 года певица выпустила дебютный студийный альбом «Габион». В нем оказались композиции с более личным и мрачным настроением, отличавшиеся от привычного позитивного образа блогерши. Сама Спилберг называла пластинку своей «обратной стороной» и объясняла, что за жизнерадостными видео не всегда скрывается такое же настроение в реальной жизни.
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Почему Саша Спилберг пропала на несколько днейОсенью 2021 года поклонники Спилберг пережили тревожный момент. В октябре менеджер блогерши сообщила, что Александра уже несколько дней не выходит на связь. Сообщения в мессенджере оставались недоставленными, а в социальных сетях не появлялись новые публикации. О ситуации начали писать СМИ, а отец девушки также признавался, что не может связаться с дочерью.
18 октября Саша сама вышла на связь и объяснила, что решила временно исчезнуть из публичного пространства. По ее словам, за годы ведения блога постоянное внимание аудитории стало утомлять, а ей потребовалось время, чтобы побыть одной и перезагрузиться.
«Моя пропажа вызвала скандал, заголовки в СМИ и большую неприятную историю. Мне нужно было полностью перезагрузиться, побыть наедине с самой собой, отключиться. Как Саша Балковская я могу себе это позволить, но как Саша Спилберг я не учла тот резонанс, который вызвал мой поступок», — объяснила блогерша.История показала обратную сторону популярности: даже короткая пауза в публикациях звезды с многомиллионной аудиторией может превратиться в масштабную новость. После возвращения Спилберг стала постепенно менять формат общения с подписчиками и чаще говорить о личных переживаниях.
Отношения с американцем Парулом и расставание без скандалаЛичная жизнь Саши тоже не раз становилась предметом обсуждений. Одним из немногих романов, о котором она рассказывала открыто, стали отношения с американским предпринимателем Парулом Гуджралом. Пара познакомилась в США и некоторое время поддерживала отношения на расстоянии: Саша жила в Москве, а работа, друзья и близкие Парула были связаны с Америкой.
В феврале 2022 года Спилберг рассказала в собственном подкасте, что они расстались. По словам девушки, решение далось ей непросто, однако причиной стали не измены или предательство, а разные планы на будущее и место жительства.
«Мы не сошлись в выборе места жительства. Я человек, которому важно оставаться там, где выросла. Я очень привязана к дому, семье. А его друзья, родственники и бизнес находятся в Америке. У нас не было ссор, предательств, измен. Просто наш роман по большей части был на расстоянии», — объяснила Саша.После расставания в интернете появлялись слухи о возможном возобновлении отношений, однако подтвержденных заявлений о воссоединении пара не делала. В интервью и публикациях последних лет Спилберг не раскрывала достоверных подробностей о новом избраннике, поэтому утверждать, что сейчас она состоит в отношениях, оснований нет.
«Дом-2», диджеинг и новая глава карьерыВ 2020 году Спилберг попробовала себя в роли телеведущей: ее пригласили на ТНТ в качестве временной ведущей реалити-шоу «Дом-2». В тот же период она продолжала работать над музыкальными проектами и сниматься в сериале «Руммейт».
Позднее блогер стала осваивать новое направление — диджеинг. В 2023 году она начала заниматься в DJ-школе Uppercuts, а затем стала выступать на публике. В интервью 2024 года Спилберг рассказывала о переменах в карьере, новом музыкальном увлечении и желании попробовать себя в другой роли.
В том же году Саша удивила поклонников заметной сменой имиджа. На протяжении многих лет блогершу привыкли видеть с длинными волосами, однако она решила отказаться от привычного образа и сделала короткую стрижку боб. Преображение придало ее внешности более смелый и современный вид. Вместе с новой прической изменилось и общее стилевое настроение Саши: вместо прежнего романтичного образа она стала выглядеть более дерзко.
Судя по опубликованным сетам, диджеинг стал для нее полноценной частью работы. В 2025 году на ее канале появлялись записи выступлений в разных городах, а в апреле 2026-го вышел DJ-сет с фестиваля электронной музыки PLUSONE в Москве.