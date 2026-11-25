25 ноября 2026, 14:21

Александр Шепс (Фото: Instagram* / @alexandersheps.ru)

26 ноября Александру Шепсу исполняется 40 лет. Победитель «Битвы экстрасенсов» превратил телевизионную славу в собственный эзотерический бизнес, пережил громкое расставание с Мэрилин Керро и стал участником одного из самых обсуждаемых противостояний на ТНТ — с младшим братом Олегом. А некоторые его появления в эфире неожиданно превратились в интернет-мемы. Как складывалась карьера медиума и почему его методы вызывают столько споров — в материале «Радио 1».





Содержание Детство в семье с пятью детьми: откуда взялся интерес к мистике 88% голосов и «Хрустальная рука»: как Шепс стал звездой «Битвы экстрасенсов» «Позовите Олега!»: братское соперничество, которое стало отдельным шоу «Зелёный забор» и падение на испытании: как Шепс стал героем мемов Роман с Мэрилин Керро: любовь, расставание и обвинения в шантаже Книги, музыка и собственная «Мастерская магии» Почему Шепса критикуют: дорогие сеансы, страхи клиентов и сомнения в «даре»

Детство в семье с пятью детьми: откуда взялся интерес к мистике

Александр Шепс (Фото: Instagram* / @alexandersheps.ru)

88% голосов и «Хрустальная рука»: как Шепс стал звездой «Битвы экстрасенсов»

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»)

Марат Башаров и Александр Шепс (Фото: Instagram* / @alexandersheps.ru)

«Позовите Олега!»: братское соперничество, которое стало отдельным шоу

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

«Я не понимал, как мне оценивать его своим конкурентом. Мне придется поддаваться? Или что? Сейчас уже я думаю иначе и вижу своего полноценного соперника, которому всё равно продолжаю всегда сопереживать», — объяснял Александр в интервью VOICE.

Олег Шепс и Александр Шепс (Фото: Instagram* / @alexandersheps.ru)

«Это эмоционально трудно, а особенно когда мы с ним начинаем видеть по-разному. У меня начинает всё кипеть, бурлить. Это жутко, но доходило дело до драки. Как только нас с Олегом привозили в отель, мы, даже слова не говоря, накинулись друг на друга», — рассказал Шепс в эфире программы «Утро. ТНТ».

«Зелёный забор» и падение на испытании: как Шепс стал героем мемов

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Роман с Мэрилин Керро: любовь, расставание и обвинения в шантаже

«Потом он шантажировал меня — будешь открывать рот, мы это выложим», — заявила Мэрилин.

Мэрилин Керро (Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»)

«Шантажировал ли? Нет, я такими вещами не занимаюсь. И людей, которые это делают, презираю», — говорил Шепс.

Книги, музыка и собственная «Мастерская магии»

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Почему Шепса критикуют: дорогие сеансы, страхи клиентов и сомнения в «даре»

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»)