Скандал с Мэрилин Керро, битвы с братом и тайна «зелёного забора»: Александр Шепс отмечает своё 40-летие
26 ноября Александру Шепсу исполняется 40 лет. Победитель «Битвы экстрасенсов» превратил телевизионную славу в собственный эзотерический бизнес, пережил громкое расставание с Мэрилин Керро и стал участником одного из самых обсуждаемых противостояний на ТНТ — с младшим братом Олегом. А некоторые его появления в эфире неожиданно превратились в интернет-мемы. Как складывалась карьера медиума и почему его методы вызывают столько споров — в материале «Радио 1».
Детство в семье с пятью детьми: откуда взялся интерес к мистикеАлександр Шепс родился 26 ноября 1986 года в Куйбышеве, который сейчас называется Самарой. Он вырос в многодетной семье и был четвёртым из пяти детей. Его мать Людмила работала помощницей врача. По словам Александра, она интересовалась эзотерикой, гадала на картах Таро и занималась спиритизмом. Отец Олег, как рассказывал сам Шепс, работал на кладбище.
Будущий участник «Битвы экстрасенсов» утверждал, что необычные способности проявлялись у него с детства: он якобы видел умерших людей и ощущал присутствие потусторонних сил. При этом речь идёт именно о его собственных рассказах — независимо подтверждённых доказательств существования экстрасенсорных способностей нет.
В семье интерес к мистике не ограничился Александром. Его младший брат Олег впоследствии тоже стал участником «Битвы экстрасенсов» и победителем 21-го сезона проекта. Однако прежде чем прославиться на телевидении, братья выбрали разные творческие занятия.
После школы Александр поступил в Самарскую государственную академию культуры и искусств на актёрское направление, но не завершил обучение. Позже он поступил на факультет журналистики Самарского государственного университета, однако и оттуда ушёл. По собственным словам Шепса, ему было интересно проверить, сможет ли он поступить на бюджет.
До участия в мистическом реалити он успел попробовать себя в самых разных профессиях: работал ведущим мероприятий, фотографом, моделью, сценаристом, занимался организацией праздников и выступал диджеем под псевдонимом Alex Energy. Некоторое время Шепс играл в самарском театре «Молот», а также работал на местном телевидении.
В одном из интервью Александр рассказывал, что мечта стать актёром у него сохранилась и после прихода на телевидение. Он не исключал, что ещё вернётся к съёмкам в художественном кино. В 2022 году Шепс действительно сыграл одну из главных ролей в фильме «Волны».
88% голосов и «Хрустальная рука»: как Шепс стал звездой «Битвы экстрасенсов»Всенародная известность пришла к Александру в 2013 году, когда он появился в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. История его попадания в проект оказалась необычной даже по меркам телешоу: по распространённой версии, Шепс пропустил первоначальный отбор, но самостоятельно приехал на площадку первого испытания и сумел привлечь внимание создателей программы.
На съёмках Александр представлялся медиумом, который способен общаться с умершими и получать информацию о людях через принадлежавшие им вещи. В испытаниях он использовал карты Таро, маятники, руны, свечи, ножи, монеты, трость с амулетом и землю с кладбища.
Образ загадочного участника с необычными атрибутами быстро запомнился зрителям. Шепс дошёл до финала и по результатам зрительского голосования одержал победу, набрав 88% голосов. Главным призом стала знаменитая «Хрустальная рука».
После успеха на телевидении Александр открыл в Москве и Самаре «Мастерскую магии». Там он проводил личные сеансы, семинары и лекции, а также продавал эзотерические товары — амулеты, свечи и другие предметы, которые позиционировались как магические.
Телевизионная карьера на этом не закончилась. В 2016 году Шепс появился в шестом сезоне проекта «Экстрасенсы ведут расследование». Участники шоу должны были помогать людям, столкнувшимся с трагедиями и загадочными обстоятельствами, а также якобы содействовать раскрытию уголовных дел. При этом убедительных независимых подтверждений того, что экстрасенсы действительно раскрывали преступления благодаря своим способностям, представлено не было.
В 2024 году Александр попробовал себя в новом амплуа и вошёл в состав жюри первого сезона проекта «Экстрасенсы. Реванш». Он также появлялся в развлекательных программах «Где логика?», «Импровизация», «Песни. Реалити» и «Вкусно с Анфисой Чеховой». В 2024 году Шепс выступил в составе команды КВН «По-новому» в шоу «Лига городов».
«Позовите Олега!»: братское соперничество, которое стало отдельным шоуВ 2023 году Александр вернулся на экраны в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Но на этот раз рядом с ним оказался человек, которого зрители прежде знали прежде всего как младшего брата медиума, — Олег Шепс.
Появление родственника в одном проекте превратилось в отдельную интригу. Братьям предстояло не только проходить испытания, но и конкурировать друг с другом. В эфире они обменивались колкими замечаниями, спорили и не всегда могли договориться, кто должен первым выполнять задание.
Одна из самых обсуждаемых ссор произошла во время испытания в селе, где участники не могли решить, кому идти первым. Александр настаивал, чтобы младший брат уступил ему возможность пройти испытание последним. Не добившись своего, Шепс-старший покинул площадку.
Олег тогда объяснил поведение брата соперничеством. В интервью он говорил, что Александр не всегда может справиться с внутренней конкуренцией. Сам Александр ранее признавался, что поначалу не понимал, как воспринимать Олега — как младшего родственника или полноценного конкурента.
«Я не понимал, как мне оценивать его своим конкурентом. Мне придется поддаваться? Или что? Сейчас уже я думаю иначе и вижу своего полноценного соперника, которому всё равно продолжаю всегда сопереживать», — объяснял Александр в интервью VOICE.В декабре 2024 года братья рассказывали о примирении и подчёркивали, что телевизионные конфликты не обязательно означают разрыв отношений в обычной жизни. Однако в ноябре 2025-го Александр вновь заговорил о напряжении между ними и признался, что ссоры иногда выходили за пределы съёмочной площадки.
«Это эмоционально трудно, а особенно когда мы с ним начинаем видеть по-разному. У меня начинает всё кипеть, бурлить. Это жутко, но доходило дело до драки. Как только нас с Олегом привозили в отель, мы, даже слова не говоря, накинулись друг на друга», — рассказал Шепс в эфире программы «Утро. ТНТ».Второй сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вновь собрал братьев в одном проекте. На этот раз борьба за внимание зрителей и оценки соперников стала ещё одной сюжетной линией реалити. По итогам сезона Александр занял второе место, набрав 23% голосов телезрителей.
«Зелёный забор» и падение на испытании: как Шепс стал героем мемовПубличный образ Александра давно существует не только в рамках мистических шоу. Его жесты, реплики и эмоциональные реакции регулярно становятся поводом для обсуждений в социальных сетях.
Один из самых известных эпизодов разошёлся по интернету в 2025 году. Во время испытания Шепс пытался помочь семье, которая опасалась проклятия. В какой-то момент экстрасенс получил подсказку о зелёном заборе, но долго не замечал, что тот находится буквально за его спиной.
Когда Александр наконец обратил внимание на ограждение, он попытался эффектно перепрыгнуть через него — и упал. Позже случившееся он объяснил воздействием «мощной энергетической воронки». Видео с неудачным прыжком быстро разошлось по соцсетям и стало одним из самых обсуждаемых мемов с участием медиума.
Другой вирусный эпизод связан с постоянными обращениями Александра к младшему брату. Во время одного из испытаний он настойчиво звал Олега, и фраза «Позовите Олега!» превратилась в самостоятельный интернет-мем.
Не обошлось и без обсуждения так называемого ритуала с яйцами. Во время одного из выпусков Шепс использовал яйца в мистическом обряде, после чего зрители активно спорили о происходящем. В интервью 2025 года Александр комментировал реакцию аудитории и рассказывал, что знает о мемах со своим участием.
В итоге образ медиума стал частью интернет-культуры: пользователи обсуждают его манеру поведения, амулеты, мистические объяснения и конфликты с другими участниками шоу. Реакция варьируется от искреннего восхищения до откровенной сатиры.
Роман с Мэрилин Керро: любовь, расставание и обвинения в шантажеОдной из самых громких страниц личной жизни Александра стали отношения с участницей «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро. Они познакомились во время съёмок 14-го сезона и вскоре стали одной из самых обсуждаемых пар проекта. Поклонники ждали свадьбы, однако отношения завершились расставанием. Впоследствии бывшие возлюбленные по-разному объясняли, что произошло между ними.
В ноябре 2023 года Керро вышла в прямой эфир в социальных сетях и рассказала о неприятных эпизодах отношений. По её словам, Александр предлагал записать интимное видео с участием третьего человека, а позднее якобы угрожал обнародовать запись, если она начнёт рассказывать об их личной жизни.
«Потом он шантажировал меня — будешь открывать рот, мы это выложим», — заявила Мэрилин.Она также утверждала, что они никогда не жили вместе, а Александр не собирался делать ей предложение. Кроме того, Керро рассказывала о финансовом конфликте: по её словам, Шепс занимал у неё деньги на открытие эзотерической лавки и не вернул долг.
Сам медиум отверг обвинения. В интервью 2024 года он заявил, что не шантажировал бывшую возлюбленную и не брал у неё денег. По словам Александра, их расставание было обоюдным, а финансовых отношений между ними не существовало.
«Шантажировал ли? Нет, я такими вещами не занимаюсь. И людей, которые это делают, презираю», — говорил Шепс.После расставания с Мэрилин Александру приписывали отношения с моделью Александрой Бородиной. Сам Шепс в интервью также рассказывал о романтических отношениях с поклонницей, которая сначала пришла к нему как фанатка, но затем заинтересовала его уже как женщина. При этом подробности нынешней личной жизни медиум предпочитает не афишировать.
Книги, музыка и собственная «Мастерская магии»Телевизионной деятельностью интересы Шепса не ограничиваются. Он пишет книги, стихи и песни, а также развивает собственные эзотерические проекты. Среди его изданий — фантастический роман «Избранные небом», автобиографическая книга «Медиум. В поисках жизни» и серия «Тайное собрание Александра Шепса». В неё входят книги «Советы Вселенной», «Истина грядущего» и «Астральные секреты». Вместе с Мэрилин Керро он также выпускал колоду карт Таро.
Александр записывает музыкальные композиции как самостоятельно, так и вместе с братом. В его публичном образе по-прежнему заметна любовь к сцене: он не раз говорил о желании развиваться в актёрской профессии и не исключал новых съёмок.
Отдельное направление его деятельности — «Мастерская магии». В магазине продаются амулеты и другие эзотерические товары, которым приписываются особые свойства. В интервью 2025 года Шепс объяснял разницу между изделиями разной стоимости и рассказывал о ценообразовании. В сети обсуждают и цены на личные консультации: в отдельных публикациях и интервью упоминались суммы от десятков до сотен тысяч рублей.
Почему Шепса критикуют: дорогие сеансы, страхи клиентов и сомнения в «даре»Несмотря на большую аудиторию поклонников, деятельность Александра регулярно становится предметом критики. Основные претензии связаны с коммерческой стороной эзотерической практики, использованием тревог людей и отсутствием научных доказательств экстрасенсорных способностей.
В числе поводов для споров — стоимость личных консультаций, мастер-классов и амулетов. Критики считают, что популярность, полученная на телевидении, помогает продвигать платные услуги, эффективность которых невозможно объективно подтвердить. Сам Шепс объясняет высокую стоимость отдельных изделий их особенностями и приписываемыми им свойствами.
Ещё одна претензия касается эмоционального состояния людей, приходящих на телевизионные испытания. В некоторых выпусках участники шоу обращаются к историям погибших родственников, несчастных случаев и семейных трагедий. Критики считают, что подобный формат может давать людям ложную надежду, усиливать тревогу и использовать чужое горе ради телевизионного эффекта.
Отдельно обсуждается сам принцип работы «Битвы экстрасенсов». Утверждения участников о контактах с умершими, проклятиях и сверхъестественных способностях не получили надёжного научного подтверждения. Поэтому заявления медиумов корректнее рассматривать как часть телевизионного шоу и их личных убеждений, а не как доказанные факты. При этом Александр не раз публично защищал проект и отрицал обвинения в том, что участники намеренно играют на чужих трагедиях. В интервью он подчёркивал, что не считает возможным глумиться над болью людей.
Критика касается и поведения самого Шепса в эфире. Его эмоциональные конфликты с братом, театральные жесты и необычные объяснения происходящего одни зрители воспринимают как часть шоу, другие — как попытку создать эффектную мистическую атмосферу.
В июле 2025 года вокруг здоровья медиума также возник шум: СМИ сообщили о возможной госпитализации из-за проблем с лёгкими. Однако менеджер Шепса опроверг эту информацию и заявил РБК, что Александр «абсолютно здоров». Поэтому сообщения об абсцессе лёгкого или подтверждённой госпитализации нельзя считать установленным фактом.