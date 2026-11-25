Ссора с Ильей Соболевым, тайная личная жизнь и триумф «Внутри Лапенко»: как сейчас живет Алексей Смирнов?
26 ноября 43 года исполняется Алексею Смирнову — комику, сценаристу и режиссеру, которого зрители помнят по «Смеху без правил» и «Убойной лиге». Он начинал с абсурдных миниатюр в дуэте с Антоном Ивановым, пережил громкий распад трио с Ильей Соболевым, а затем помог создать одну из самых популярных интернет-вселенных — «Внутри Лапенко». Как сложилась карьера артиста и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Детство в Кингисеппе и первые шаги в юмореАлексей Смирнов, известный также как Смирняга, родился 26 ноября 1983 года в Кингисеппе Ленинградской области. Будущего артиста воспитывала одна мать — преподаватель высшей категории. Сам комик рассказывал, что в его семье ценили юмор, а родители часто смотрели развлекательные передачи. Тогда мальчик еще не представлял, что однажды сам окажется на сцене.
После школы Смирнов переехал в Санкт-Петербург и поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина. В 2006 году он получил диплом преподавателя русского языка и литературы.
Еще во время учебы Алексей увлекся КВН. Он выступал в Слобожанской лиге и Премьер-лиге, играл в командах «Посторонним В», «Северный альянс» и «Горячие финские парни». Однажды участники получили приглашение в Юрмалу, однако поездка оказалась серьезным испытанием для их бюджета. Потратив деньги на сценические костюмы, молодые люди были вынуждены экономить на еде и питаться хлебом с кефиром. Вернувшись домой, Смирнов решил, что участие в Высшей лиге не стоит таких жертв, и покинул команду.
В «Северном альянсе» Алексей познакомился с Антоном Ивановым, известным под прозвищем Бандерас. В 2007 году молодые люди создали дуэт «Быдло» и отправились покорять телевидение.
«Смех без правил» и «Убойная лига»: дуэт, за которым следили из-за кулисШирокую известность «Быдло» получило после участия в третьем сезоне шоу «Смех без правил» на ТНТ. Абсурдистский юмор Смирнова и Иванова понравился зрителям и жюри: комики заняли второе место, уступив только Руслану Белому*. Выступления дуэта стали ориентиром для молодых артистов, которые только начинали карьеру.
Сам Алексей признавался, что не стремился специально кому-то понравиться: он и Антон придумывали номера, которые прежде всего смешили их самих. Эта искренность и необычная подача привлекали не только публику, но и других участников передачи. Например, Слава Комиссаренко рассказывал, что порой забывал о необходимости готовиться к собственным выступлениям, настолько сильно ему хотелось посмотреть номера «Быдло».
Позже о влиянии дуэта вспоминали и комики нового поколения. Рустам Рептилоид признавался, что в начале карьеры они с Тамби Масаевым ориентировались на Смирнова и Иванова. В каком-то смысле артисты действительно стали примером для будущих звезд юмористической сцены.
Успех на ТНТ открыл дуэту дорогу в «Убойную лигу». В этом проекте комики могли выступать в привычных командах или объединяться с другими участниками. Смирнов не стал ограничивать себя одним партнерством: он работал с Эдуардом Мацаберидзе в дуэте «Эд и Смирняга», а также вместе с ним и Леонидом Махно в группе «СЭМ».
Со временем «Быдло» объединилось с Ильей Соболевым. Так появилось трио «Иванов, Смирнов, Соболев», которое выступало в том числе на Comedy Club. Однако за сценическим успехом скрывались серьезные разногласия.
Почему распалось трио с Ильей СоболевымПо словам Смирнова, отношения с Соболевым постепенно становились все напряженнее. Сначала артисты спорили из-за творчества, затем конфликты перешли в личную плоскость.
«Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Мы вроде как два одинаковых человека в отношении к чему-то, а в чем-то вообще полярные. Я постоянно орал, и он тоже», — признавался Алексей.Антон Иванов, оказавшийся между двумя конфликтующими коллегами, не мог сгладить противоречия. Смирнов и Соболев открыто выражали недовольство друг другом, а иногда выходили на сцену сразу после очередной ссоры. Со временем разошлись и их представления о том, каким должно быть общее творчество.
«Каждый двигается в своем направлении. Просто, когда у нас был коллектив, многие моменты не давали в полной мере делать то, что мы хотели. Человеческий фактор: когда мы ругались, не могли что-то доделать полноценно. Мне кажется, номера стали хуже. Вроде что-то делаешь, а удовольствия не получаешь. Лишь бы сделать. Это неправильно», — объяснял Смирнов в шоу «50 вопросов».После распада трио артисты несколько лет не общались. Соболев позднее вспоминал бывшего партнера в шоу «Натальная карта» и признавался, что ему было обидно из-за некоторых слов Алексея о коллективе.
Впоследствии Соболев позвонил Смирнову прямо во время программы, и бывшие коллеги неожиданно тепло поговорили. Через несколько месяцев Илья объявил, что снимет выпуск шоу «Токсики» с участием Алексея. Однако поклонникам не стоило ждать полноценного возвращения трио: к тому времени Алексей уже сосредоточился на режиссуре.
«Внутри Лапенко»: как Смирнов создал целую вселеннуюПервые шаги в режиссуре Смирнов сделал еще в 2012 году. Тогда на телеканале «2х2» вышел треш-сериал «Супер Олег», созданный по мотивам одноименной миниатюры, которую Алексей и Антон Иванов показывали в «Убойной ночи». Смирнов выступил автором идеи, сценаристом, исполнителем главной роли и композитором. История рассказывала о застенчивом петербуржце Олеге Ежикове, который неожиданно становился супергероем.
Чтобы сократить расходы на производство, в массовке снимались родственники и друзья участников съемочной группы. Авторы даже пытались пригласить в проект Сергея Жукова, но певец отказался от предложения.
Настоящим поворотом в карьере режиссера стало сотрудничество с Антоном Лапенко. В 2019 году актер начал публиковать в интернете короткие скетчи, стилизованные под ретрокино. Он перевоплощался в самых разных персонажей: неуверенного инженера, водителя катка Игоря Катамаранова, учителя английского языка Ричарда Сапогова и других героев.
Идея объединить их в общую вселенную принадлежала Смирнову. Креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, уже заинтересованный в продвижении Лапенко, выделил на реализацию проекта 3,5 млн рублей.
Первый сезон «Внутри Лапенко» вышел на YouTube в декабре 2019 года. Дебютная серия быстро привлекла внимание зрителей и стала интернет-хитом. К середине декабря 2023-го она набрала более 23,2 млн просмотров. После премьеры Смирнов поблагодарил съемочную команду в соцсетях и признался, что поначалу никто не представлял, к чему приведет эксперимент.
«Лично для меня это был невероятно интересный, веселый и местами тяжелый опыт. Мы особо не понимали, к чему это приведет, мы просто начали снимать, когда родилась идея. Все произошло стихийно, больше по приколу», — написал режиссер.В июле 2020 года вышел второй сезон, в котором Смирнов вновь выступил идейным вдохновителем и постановщиком. В следующем году сериал получил признание Национальной премии в области веб-индустрии сразу в двух номинациях: «Лучший веб-сериал» и «Лучший веб-сериал. Выбор прессы».
В итоге проект растянулся на четыре сезона. Кроме того, по его мотивам появился комедийный детектив «Убийство в "Гнезде фазана"». Смирнов рассказывал, что сценарий одного из эпизодов написал всего за два дня, а Антон Лапенко охотно соглашался на предложенные идеи.
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«Полупановы», рекламные ролики и стендап-клубПосле успеха «Внутри Лапенко» Смирнов продолжил заниматься режиссурой. В ноябре 2023 года появился трейлер четвертого, заключительного сезона сериала.
Премьера состоялась в декабре на платформе «VK Видео». Проект сохранил узнаваемую стилизацию под советское кино времен перестройки и фильмы на VHS.
В июне 2024 года режиссер представил комедийный сериал «Полупановы». Зрители оценили его неоднозначно: одни поклонники назвали проект удачным продолжением фирменного петербургского юмора, другие сравнивали его с более успешной работой Смирнова над «Внутри Лапенко». В комментариях часто встречались восторженные отзывы.
Помимо сериалов, Алексей снимает рекламные ролики, в которых использует узнаваемую ироничную подачу. В его работах появлялись сюжеты о рабочих платформах, сервисах для покупки авиабилетов и маркетплейсах.
Еще одно направление деятельности Смирнова — развитие стендапа в Санкт-Петербурге. В марте 2019 года он организовал в баре Hop Head площадку Stage StandUp Club. Она дала возможность выступать начинающим артистам, а самого Алексея некоторые представители юмористического сообщества называют «крестным отцом» местной стендап-сцены.
Первая семья, развод и новая свадьбаС будущей первой женой Ольгой Алексей познакомился в 2003 году, еще до того, как стал известен широкой публике. Пара встречалась четыре года, после чего поженилась. В браке родились двое сыновей. Смирнов нечасто рассказывал о семье и редко показывал детей в социальных сетях, хотя иногда публиковал забавные домашние видео с их участием.
Поклонники долгое время считали, что в личной жизни комика все складывается благополучно. Поэтому в ноябре 2023 года многих удивило свадебное видео, которое Алексей разместил в соцсетях. Из него стало известно, что режиссер женился во второй раз — на девушке по имени Виктория.
О разводе с Ольгой Смирнов публично не рассказывал, поэтому поклонники не сразу поняли, когда именно завершился первый брак. На новую свадьбу артист пригласил коллег, среди которых были Сергей Орлов и Андрей Бебуришвили. В ролике он показал невесту, однако подробностями ее жизни делиться не стал. Известно лишь, что Виктория не связана с шоу-бизнесом.
Новость вызвала неоднозначную реакцию аудитории. Одни подписчики поздравляли артиста, другие удивлялись, что он успел расстаться с первой женой и создать новую семью.
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В декабре 2024 года режиссер поделился еще одной семейной новостью: он опубликовал видео с гендерной вечеринки и сообщил, что они с Викторией ждут дочь.
Поклонники поздравили супругов и пожелали им счастья.
Чем Алексей Смирнов занимается сейчасСмирнов продолжает работать над интернет-проектами и развивать режиссерскую карьеру. В конце марта 2023 года он стал гостем шоу «Надкаст» на YouTube-канале Labelsmart. Вместе с Зоей Яровицыной, Черменом Качмазовым и Игорем Джабраиловым участники обсуждали эгоизм.
Летом 2024 года Алексей появился в шоу «Натальная карта». К этому времени он уже закрепился не только как комик, знакомый зрителям по телевизионным выступлениям, но и как самостоятельный автор и постановщик.
При этом Смирнов не стремится подробно рассказывать о себе и предпочитает оставлять личную жизнь за пределами публичного пространства. В центре внимания по-прежнему остаются его творческие работы — от сериалов и рекламных роликов до новых комедийных экспериментов.