25 ноября 2026, 16:35

Алексей Смирнов (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

26 ноября 43 года исполняется Алексею Смирнову — комику, сценаристу и режиссеру, которого зрители помнят по «Смеху без правил» и «Убойной лиге». Он начинал с абсурдных миниатюр в дуэте с Антоном Ивановым, пережил громкий распад трио с Ильей Соболевым, а затем помог создать одну из самых популярных интернет-вселенных — «Внутри Лапенко». Как сложилась карьера артиста и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание «Смех без правил» и «Убойная лига»: дуэт, за которым следили из-за кулис Почему распалось трио с Ильей Соболевым «Внутри Лапенко»: как Смирнов создал целую вселенную «Полупановы», рекламные ролики и стендап-клуб Первая семья, развод и новая свадьба Чем Алексей Смирнов занимается сейчас

Детство в Кингисеппе и первые шаги в юморе

Алексей Смирнов (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

«Смех без правил» и «Убойная лига»: дуэт, за которым следили из-за кулис

Антон Иванов, Илья Соболев и Алексей Смирнов (Фото: Instagram* / @alesha_smirnov)

Почему распалось трио с Ильей Соболевым

«Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Мы вроде как два одинаковых человека в отношении к чему-то, а в чем-то вообще полярные. Я постоянно орал, и он тоже», — признавался Алексей.

«Каждый двигается в своем направлении. Просто, когда у нас был коллектив, многие моменты не давали в полной мере делать то, что мы хотели. Человеческий фактор: когда мы ругались, не могли что-то доделать полноценно. Мне кажется, номера стали хуже. Вроде что-то делаешь, а удовольствия не получаешь. Лишь бы сделать. Это неправильно», — объяснял Смирнов в шоу «50 вопросов».

Илья Соболев и Алексей Смирнов (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

«Внутри Лапенко»: как Смирнов создал целую вселенную

Антон Лапенко и Алексей Смирнов (Фото: Instagram* / @alesha_smirnov)

Антон Лапенко и Алексей Смирнов (Фото: Instagram* / @alesha_smirnov)

«Лично для меня это был невероятно интересный, веселый и местами тяжелый опыт. Мы особо не понимали, к чему это приведет, мы просто начали снимать, когда родилась идея. Все произошло стихийно, больше по приколу», — написал режиссер.

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«Полупановы», рекламные ролики и стендап-клуб

Алексей Смирнов (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

Алексей Смирнов (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

Первая семья, развод и новая свадьба

Алексей Смирнов (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

Алексей Смирнов с женой Викторией (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

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Чем Алексей Смирнов занимается сейчас

Алексей Смирнов (Фото: Instagram** / @alesha_smirnov)

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