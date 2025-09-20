20 сентября 2025, 09:11

Карина Андоленко (Фото: Инстаграм* @karina_andolenko)

Карина Андоленко — одна из самых популярных российских актрис. Она часто играет женщин трудной судьбы, которым приходится бороться за свое счастье. Подробности своей личной жизни артистка не раскрывает, а все слухи о романах с коллегами по цеху опровергает. О том, как живет Карина Андоленко сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Обучение в столице и дебютная роль

Творчество Личная жизнь Как актриса живет сегодня

Биография

Карина Андоленко с мамой (Фото: Инстаграм* @karina_andolenko)

Обучение в столице и дебютная роль



Творчество

Карина Андоленко (Фото: кадр из сериала «Вангелия»)

«Не снимаюсь обнаженной. Мне некомфортно. Я должна искренне понимать, верить, что без этой сцены невозможно передать смысл, рассказать историю. Пока такого не случалось. Поэтому у меня в подобных эпизодах всегда есть дублерша», — отмечает артистка.

Личная жизнь

Как актриса живет сегодня

«Мама всегда давала мне возможность самостоятельно выбирать. Она не просто моя опора в жизни, а куда большее. Я могу говорить о ней часами, восхищаюсь ей как женщиной, другом, тем, как она умеет слышать людей. У нее очень большое сердце, в ней много юмора и силы», — говорит Карина.