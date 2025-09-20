Многочисленные романы, жизнь с мамой и успешная карьера: как живет любимица Кончаловского актриса Карина Андоленко
Карина Андоленко — одна из самых популярных российских актрис. Она часто играет женщин трудной судьбы, которым приходится бороться за свое счастье. Подробности своей личной жизни артистка не раскрывает, а все слухи о романах с коллегами по цеху опровергает. О том, как живет Карина Андоленко сегодня — в материале «Радио 1».
Биография
Карина Андоленко родилась 20 сентября 1987 года в Харькове. Мама — Лариса Фалько является сурдопереводчиком, отец — Вячеслав Андоленко умер, не дожив до 45 лет. Когда Карина ходила во второй класс родители развелись.
Карина Андоленко с мамой (Фото: Инстаграм* @karina_andolenko)
Дедушка и бабушка будущей актрисы были глухонемыми. Они регулярно организовывали самодеятельные любительские постановки для глухонемых людей, поэтому Карина приобщалась к театру с малых лет.
Девочка отлично играла на фортепиано, посещала театральные кружки, но была очень стеснительной и боялась выступать перед зрителями. Справиться с этой проблемой 11-летней Карине помогли педагоги, которые и увидели в ней артистические способности, посоветовав их развивать и дальше. Поэтому по окончании школы Андоленко уехала в Москву, чтобы связать свою жизнь с актерской профессией.
Обучение в столице и дебютная роль
В Москве Карина Андоленко поступила во МХАТ на курс Константина Райкина. Настойчивость и прилежность в учебе помогли девушке вступить в труппу «Сатирикона». Спустя время Карина покинула коллектив, однако она была благодарна выпавшей возможности учиться у легендарного Райкина и работать в профессиональной труппе.
Вскоре талантливую студентку заметил режиссер Егор Кончаловский, который искал актрису для своей киноленты «Розы для Эльзы». Андоленко успешно сыграла дебютную роль. После этого фильма ее начали приглашать в различные проекты.
Творчество
Большую популярность Андоленко принесли роли в фильмах: «Васильки для Василисы», «Поцелуй сквозь стену», «Дело было на Кубани», «Новогодняя жена», «Страсти по Чапаю», «Вангелия», «Поговори со мною о любви», «Папа для Софии».
Карина Андоленко (Фото: кадр из сериала «Вангелия»)
О профессии актриса всегда отзывается восторженно. При этом есть вещи, к которым Карина категорична.
«Не снимаюсь обнаженной. Мне некомфортно. Я должна искренне понимать, верить, что без этой сцены невозможно передать смысл, рассказать историю. Пока такого не случалось. Поэтому у меня в подобных эпизодах всегда есть дублерша», — отмечает артистка.
За успешную работу в проектах Андоленко была удостоена большого количества наград.
Личная жизнь
Многочисленные поклонники приписывают Карине множество романов с коллегами по съемочной площадке. Стоит отметить, что актриса спокойно воспринимает подобные слухи. Она не любит афишировать свою личную жизнь и тщательно скрывает ее подробности.
Известно, что, будучи студенткой МХАТа, Андоленко влюбилась в своего однокашника Гелу Месхи. Между влюбленными вспыхнула искра, романтические отношения развивались стремительно и бурно, но до свадьбы дело так и не дошло. Об этих отношениях Карина не любит вспоминать.
Периодически в СМИ появляются статьи о новых увлечениях актрисы своими коллегами по съемочной площадке: Дмитрием Дюжевым, Егором Кончаловским, Алексеем Макаровым, Станиславом Бондаренко. Однако сама Карина утверждает, что все экранные отношения остаются лишь в кино, а со своими коллегами по работе она просто дружит.
Как актриса живет сегодня
Сегодня Карина Андоленко практически все свое время посвящает карьере. По данным СМИ, актриса живет с мамой.
«Мама всегда давала мне возможность самостоятельно выбирать. Она не просто моя опора в жизни, а куда большее. Я могу говорить о ней часами, восхищаюсь ей как женщиной, другом, тем, как она умеет слышать людей. У нее очень большое сердце, в ней много юмора и силы», — говорит Карина.
Многие утверждают, что у Карины есть любимый мужчина, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Однако о свадьбе речь пока не идет. По словам артистки, на первом месте у нее карьера, а потом личная жизнь.