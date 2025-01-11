Спорное родство со Спартаком Мишулиным и увольнение с «Первого канала»: как сейчас живет Тимур Еремеев

Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Непризнанный сын Спартака Мишулина
До 2017 года Тимур Еремеев был известен зрителям по роли портье Егора из сериалов «Отель» и «Кухня». Популярность мужчины серьезно возросла, когда Тимур в одной из программ «Караван историй» поведал обществу главный секрет своей жизни. Еремеев утверждал, что является сыном советского и российского актёра театра и кино Спартака Мишулина.
Всему населению известно, как упорно Еремеев доказывал своё кровное родство с известным советским актёром, и как не менее упорно вдова Спартака Мишулина и его дочь Карина сопротивлялись намерением Тимура официально объявить себя его внебрачным сыном. Чтобы добиться правды, Карина и Тимур сделали ДНК-тест, результаты которого признали родство Еремеева с именитой фамилией.
Однако единокровная сестра и вдова актёра не сдались. Дальше последовал суд, решивший, что полученных результатов анализа недостаточно, чтобы считать Тимура родственником Мишулиных официально.
Всеобщая известность после проигранного суда
Несмотря на проигрыш дела, Еремеев в этой ситуации получил всеобщую известность. Тимур продолжил посещать скандальные ток-шоу, уверяя всех, что не претендует на наследство или какие-то преимущества родства с известным человеком. Сопротивление вдовы и дочери ушедшего актёра только подливали масла в огонь.
Так или иначе, но за несколько месяцев герою ситкомов удалось получить множество предложений от продюсеров федеральных каналов. В результате Тимур получил стал вести шоу на «Первом канале».
Уход с «Первого канала» и новые перспективы
После того как ток-шоу на федеральном было закрыто, многие почему-то решили, что Еремеев впал в немилость. Но это оказалось не так. Тимур успешно продолжил работать, только уже на другом канале. Его пригласили на НТВ в программу к Лере Кудрявцевой «Звёзды сошлись». Здесь тоже не обошлось без маленького скандала. Зрители намекали, что профессионализма новенькому явно не хватает.
Но и сам Тимур долго на этом проекте не пробыл. После телеведущий перешел на другое шоу НТВ — «За гранью». И здесь не всё пошло гладко.
Сергей Соседов, обиженный увольнением с любимого проекта, едко высказался о Еремееве, назвал его «говорящей головой», которая ничего не смыслит в телевидении.
Скандалы, театр и жизнь Еремеева сегодня
Получается, что куда бы Тимур ни обращался, везде его появление вызывало новый всплеск слухов и конфликтов. Кроме работы на телевидении Еремеев продолжает служить в театре. При этом в фильмографии шоумена за прошедшие несколько лет ничего значимого не появилось.
А вот в семейной жизни мужчина вполне счастлив и благополучен. Он женат и воспитывает дочь.
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