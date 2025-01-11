Спорное родство со Спартаком Мишулиным и увольнение с «Первого канала»: как сейчас живет Тимур Еремеев

Актриса Вера Сотникова всегда вызывала интерес окружающих. Она поражала людей своей смелостью, завоевав внимание Владимира Кузьмина, которого актриса увела даже от самой Аллы Пугачевой. Её актёрский талант вдохновлял, а красота служила предметом восхищения. Однако были и те, кто не переносил Сотникову, распуская слухи о том, что роль в «Мастере и Маргарите» досталась ей обманным путём.