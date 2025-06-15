«Я подбежал, а она закрыла глаза»: отец Жанны Фриске рассказал о последних минутах ее жизни

15 июня 2025, 11:44

Отец Жанны Фриске рассказал о последних минутах ее жизни

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Владимир Копылов рассказал, как уходила из жизни Жанна Фриске. Отец певицы на шоу «Секрет на миллион» сообщил, что последние две недели она была без сознания.





По словам мужчины, после 8 марта Жанна перестала реагировать на окружающий мир. Но перед смертью она внезапно открыла глаза: рядом с Фриске в этот момент находилась ее близкая подруга Ольга Орлова.





«Две недели она была вообще без сознания, без ничего. За день до смерти Ольга прибегает и говорит: "Жанна открыла глаза и всё рассматривает, что-то спросила, пойдем быстренько". Я подбежал, а она уже закрыла глаза, и всё», — поделился Владимир.