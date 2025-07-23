Молодая избранница, проблемы с памятью и слова о патриотизме: как складывается жизнь актёра Никита Зверева
На счету актёра Никиты Зверева более 60 кинопроектов. Он снялся в таких картинах как «Бой с тенью», «Ни шагу назад!», «Синие ночи», «Дар Божий», «С мячом в Британию» и других. О том, что для Зверева патриотизм, чем сейчас занимается актёр и как складывается его личная жизнь, расскажет «Радио 1».
Три брака и молодая избранница
Первой женой Никиты Зверева была актриса Юлия Жигалина. В браке родилась дочь София. Второй супругой Зверева стала актриса Юлия Маврина. Она была моложе супруга на 11 лет. Пара познакомилась на съёмах фильма «Территория красоты», вместе они прожили год. В третий раз артист женился на блогере Марии Бычковой. Они расписались в 2016 году, но в 2018 году расстались.
После этого у Зверева начались отношения с моделью Ниной Светлаевой. Она младше актёра на 20 лет.
«Каждая жена подарила мне какой-то опыт. Теперь я научился подстраиваться. Я благодарен бывшим женам за то, что они помогали мне в развитии карьеры, и за многое другое. Сейчас у меня счастливая личная жизнь. У меня есть любимая женщина», — признавался Никита Зверев.
Проблемы со здоровьем
В 2023 году актёр был экстренно госпитализирован после спектакля в Московском театре комедии. После выступления Зверев зашёл в магазин, где потерял сознание и упал в судорогах. Медики обнаружили, что у артиста проблемы с памятью. Его доставили в больницу. Как писал телеграм-канал Mash, предварительная причина ухудшения здоровья — переутомление. По словам Зверева, в последний месяц он мало спал, также были проблемы с давлением.
«Для меня патриотизм — это моя семья»
Никита Зверев рассказал, что для него значит патриотизм.
«Для меня патриотизм — это моя семья. Смотрели фильм Мела Гибсона «Патриот»? Вот такой патриотизм в моём понимании и является настоящим. Главный герой в фильме — пример не для страны, а для своих детей, любимых людей», — сказал артист журналистам.
Как складывается карьера Зверева сегодня
Никита Зверев продолжает выступать на сцене Московского театра комедии. Он задействован в спектаклях «Женихи по объявлению», «Пигмалион» и «Джентльмен на вечер». В последний раз актёр снимался в кино в 2022 году — тогда вышла картина «Мистер Нокаут» с его участием. Пока неизвестно, будут ли в ближайшее время кинопремьеры со Зверевым.