23 июля 2025, 13:09

Актёр Никита Зверев (Фото: Instagram*, @_kitana_nikita)

На счету актёра Никиты Зверева более 60 кинопроектов. Он снялся в таких картинах как «Бой с тенью», «Ни шагу назад!», «Синие ночи», «Дар Божий», «С мячом в Британию» и других. О том, что для Зверева патриотизм, чем сейчас занимается актёр и как складывается его личная жизнь, расскажет «Радио 1».





Содержание Три брака и молодая избранница Проблемы со здоровьем «Для меня патриотизм — это моя семья» Как складывается карьера Зверева сегодня

Три брака и молодая избранница

Актёр Никита Зверев (Фото: Instagram*, @_kitana_nikita)



«Каждая жена подарила мне какой-то опыт. Теперь я научился подстраиваться. Я благодарен бывшим женам за то, что они помогали мне в развитии карьеры, и за многое другое. Сейчас у меня счастливая личная жизнь. У меня есть любимая женщина», — признавался Никита Зверев.

Проблемы со здоровьем

«Для меня патриотизм — это моя семья»

«Для меня патриотизм — это моя семья. Смотрели фильм Мела Гибсона «Патриот»? Вот такой патриотизм в моём понимании и является настоящим. Главный герой в фильме — пример не для страны, а для своих детей, любимых людей», — сказал артист журналистам.

Актёр Никита Зверев (Фото: Instagram*, @_kitana_nikita)



Как складывается карьера Зверева сегодня