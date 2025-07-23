Ольга Бузова, Валерия, Иосиф Пригожин, Виктория Боня и другие звезды посетили Super Country Club
В Москве прошёл VK Fest, на котором команда Super построила Super Country Club
19 и 20 июля в Москве состоялся VK Fest, в рамках которого команда медиа о звездах Super устроила свой Super Country Club. Его посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Мероприятие прошло в атмосфере элитного загородного клуба.
Главной активностью Super Country Club стал самый модный спорт сезона — падел-теннис. Игроков обеспечили спортивным инвентарём, а профессиональные тренеры из «Падл-хАБ» провели инструктаж. Кроме того, для гостей фестиваля устроили соревнования в пинг-понг, а в глиттер-баре можно было сделать блестящий мейк и переводные татуировки.
Фестиваль посетила Ольга Бузова, которая оценила падел-корт и работу команды Super в целом.
«Всегда в курсе, в эпицентре, яркие, на страже всех новостей. Я люблю Super!», — заявила Бузова.Певица также рассказала, что после кропотливой работы над собой она стала более стрессоустойчивой.
«Меня сложно вывести из равновесия. Раньше я нервничала, решала проблему на эмоциях, но сейчас я стала относиться ко всему спокойнее. Это приятное взросление, любовь к миру и себе. Я не хочу срываться и повышать голос. Не хочу портить атмосферу на эмоциях и стрессе. Зачем переживать, если можно не переживать?» — откровенно призналась Ольга.
Другие резиденты фестиваля Иосиф Пригожин и Валерия рассказали Super, что любят выбираться на природу к друзьям, поскольку у них нет своего загородного дома.
«У нас есть любимая настольная игра "Скрэббл". Я всех детей приобщила, родственников, друзей. Если мы едем в гости, то дарим игру, проводим для всех обучающую партию, и люди пропадают», — рассказала Валерия.
Super Country Club посетили Аня Ищук и Димас Блог. Они растят двоих сыновей и поделились секретом сохранения гармонии в отношениях. Оказывается, что пара не пользуется мобильными телефонами по воскресеньям.
«Этот день мы проводим с семьей. Никакого монтажа, публикаций и работы. В будущем будем вводить новые правила, чтобы и дети их соблюдали», — уточнил Димас Блог.
При этом Мария Погребняк, которая воспитывает четверых сыновей, на корте Super намекнула на очередную беременность.
«В падел-теннис не играю, у меня перерыв, нельзя», — загадочно предупредила Погребняк.
Всего гостями фестиваля Super Country Club стало порядка 70 звезд российского шоу-бизнеса. Сюда приехали Ольга Бузова, Алексей Жидковский, Валерия и Иосиф Пригожин, Прохор Шаляпин, Виктория Боня, Алексей Столяров и Вера Бонд, Элджей, Митя Фомин, Akmal’, Мария Погребняк и многие друге.