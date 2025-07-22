Глава ФПБК Бородин назвал общую стоимость недвижимости Лободы в России
Бородин: у Лободы нужно отобрать недвижимость на 300 млн руб. для нужд страны
Певица Светлана Лобода имеет в России недвижимость стоимостью 300 млн рублей. Об этом NEWS.ru заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
По его словам, артистка поддерживает украинскую власть, поэтому её собственность должна быть изъята в пользу государства.
«Она недалеко ушла от певца Валерия Меладзе. У Лободы нужно отобрать все звания, регалии. У неё в России объектов недвижимости на 200-300 млн рублей точно есть. У них очень много денег. На деньги предателей можно было бы половину ребят на фронте обеспечить жильём, если изъять у предателей недвижимость», — считает Бородин.Глава ФПБК подчеркнул, что Лободу и Меладзе нужно внесли в реестр нежелательных лиц и запретить им въезд в Россию, а также лишить возможности получать заработанные деньги из РФ.
Ранее Виталий Бородин обвинил российскую соцсеть в продвижении Пугачёвой и Меладзе. По его словам, данная платформа, куда встроена система музыкальных рекомендаций, предлагает к прослушиванию песни артистов, покинувших Россию после начала СВО. Бородин подчеркнул, что такая «поддержка» позволяет артистам зарабатывать за пределами страны, используя для этого россиян.