Глава ФПБК Бородин назвал общую стоимость недвижимости Лободы в России

22 июля 2025, 12:12

Бородин: у Лободы нужно отобрать недвижимость на 300 млн руб. для нужд страны

Светлана Лобода (Фото: Instagram*, @lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода имеет в России недвижимость стоимостью 300 млн рублей. Об этом NEWS.ru заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.





По его словам, артистка поддерживает украинскую власть, поэтому её собственность должна быть изъята в пользу государства.

«Она недалеко ушла от певца Валерия Меладзе. У Лободы нужно отобрать все звания, регалии. У неё в России объектов недвижимости на 200-300 млн рублей точно есть. У них очень много денег. На деньги предателей можно было бы половину ребят на фронте обеспечить жильём, если изъять у предателей недвижимость», — считает Бородин.