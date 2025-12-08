Достижения.рф

Мужья-тираны, аборт, яркий роман с Леоновым и чувства к Добронравову: нелегкая судьба Татьяны Кравченко. Как сейчас живёт звезда «Сватов»?

Татьяна Кравченко (фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Российская актриса Татьяна Кравченко исполнила более 140 ролей в кино, но настоящую популярность ей принёс сериал «Сваты». Как артистка влюбилась в своего партнёра Фёдора Добронравова, почему жизнь связывала её с тиранами, кто её единственная дочь и как звезда живёт сейчас – в материале «Радио 1».



Детство: семейные тайны и строгий отчим


Татьяна родилась в 1953 году в Сталино (ныне – Донецк), в семье Эмилии Карлаш и партийного работника Василия Токарева, который умер через три месяца после появления дочери на свет. Позже мать вышла замуж за экскаваторщика Эдуарда Яковлева, который удочерил девочку и дал ей свою фамилию. В доме же отчим относился к Тане строже, чем к младшей дочери.

В 13 лет Таня случайно узнала, что Эдуард ей неродной, — нашла документы на удочерение. Реакция на это открытие объяснила многое: постоянные придирки и строгий, порой несправедливый контроль.
«Его раздражало во мне абсолютно всё… Сам он меня не бил – накручивал маму, а уж та лупила от души», – вспоминала актриса.

С этого момента Татьяна решила, что окончит школу и уедет из Донецка навсегда.

Путь в актрисы: Москва и судьбоносная встреча с Захаровым


Переезд будущей актрисы в Москву дался непросто, поскольку отчим был категорически против актерской профессии. Однако мать поддержала дочь и тайно помогла ей попасть на подготовительные занятия к знакомому актёру.

В 1971 году Кравченко поступила в училище имени Щепкина, а через год – в желанную Школу-студию МХАТ. Здесь же она встретила своего первого мужа Владимира Лавинского.

Татьяна Кравченко (фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Позже Марк Захаров увидел её в дипломном спектакле и пригласил в Ленком. По его совету Татьяна взяла фамилию своей бабушки – Кравченко – которая и стала её сценическим именем.

Ленком: дом на всю жизнь


В театре Татьяна прошла путь от массовки до главных ролей, исполнив Наду в спектакле «Мои надежды» и завоевав расположение зрителей. В Ленкоме она обрела и творческую семью — особенно тёплые отношения связывали её с Татьяной Пельтцер.

Кравченко служит в театре до сих пор и занимает особое место в его истории.

Кинокарьера Татьяны Кравченко: 140 ролей и особая народная любовь


Снявшись впервые в 1977 году, актриса постепенно стала одной из самых востребованных актрис своего поколения. Среди её ярких работ:
  • «Восьмое чудо света»;
  • «Грибной дождь»;
  • «Васса»;
  • «Ширли-мырли»;
  • «Дети понедельника»;
  • «Небеса обетованные»;
  • «Опасно для жизни!».

Но настоящий всенародный триумф случился в 2008 году — с выходом сериала «Сваты».

Татьяна Кравченко и Фёдор Добронравов (фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Татьяна Кравченко в «Сватах»: роль, которая подарила любовь миллионов


После выхода первых серий зрители сразу полюбили Валюху Будько — яркую, шумную, любящую и настоящую. Кравченко настолько естественно её сыграла, что многие стали воспринимать актрису как реальную «родственницу».
«Для меня работа в „Сватах“ – подарок судьбы», – говорила Татьяна.

А ещё рассказывала удивительную историю:
«…сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в клинику диски „Сватов“. Как только мальчишка посмотрит несколько серий – у него показатели крови улучшаются!».

Личная жизнь Татьяны Кравченко: любовь, боль и сильный характер


Жизнь Татьяны — это череда ярких, но непростых отношений. В отличие от своей киногероини, актриса не обрела семейного счастья, но сохранила в себе невероятную стойкость и тепло.

Брак с Владимиром Лавинским, полный ревности и измен


С Владимиром Лавинским Татьяна познакомилась в МХАТе. Он был сыном скульптора Никиты Лавинского и называл себя внуком Владимира Маяковского. Однажды на вечеринке он, глядя на Татьяну, громко сказал:
«Самая талантливая девка на актерском – Яковлева».

Татьяна Кравченко (фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Эта похвала и стала началом их романа. Молодые поженились, когда Кравченко пригласили в Ленком, поскольку ей нужна была московская прописка.

Жить пришлось у свекрови, которая не скрывала своей неприязни. Женщина была уверена, что Татьяна вышла замуж ради регистрации. Лавинский же, избалованный богемной атмосферой мастерской, часто не ночевал дома.

Однажды Татьяна застала его в постели с любовницей. Реакция мужа была вызывающей:
«Давай скоренько одевайся – и домой!».

Но Кравченко не дала выгнать девушку на улицу и постелила ей в зале.

Несмотря на собственные измены, Лавинский ревновал жену патологически. Узнав, что Захаров дал ей главную роль, он устроил сцену, а затем жестоко избил её фактически без причины.

После этого Татьяна подала на развод и ушла.

Яркий роман с драматургом Освальдом Заградником


На гастролях в Братиславе Кравченко встретила драматурга Освальда Заградника — красивого брюнета с голубыми глазами. Между ними вспыхнула глубокая нежность, несмотря на 20-летнюю разницу.

Роман продолжался пять лет и закончился, когда Татьяна честно призналась Освальду, что выходит замуж.

Андрей Леонов (фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Роман с Андреем Леоновым


После Заградника Кравченко встречалась с Андреем Леоновым — сыном великого Евгения Леонова. Семья молодого актёра была категорически против.
«Меня обвинили в том, что у меня было много мужиков. Но это неправда, мне было так обидно», – вспоминала она в программе «Судьба человека».

Связь прервалась по требованию родителей Леонова.

Брак с Дмитрием Гербачевским – страсть, рождение дочери и новые травмы


Татьяна и Дмитрий впервые встретились в Севастополе, на съёмках. Он моментально произвёл впечатление — красивый, яркий, в белоснежном костюме. Тогда всё ограничилось короткой симпатией.

Однако спустя годы они случайно увиделись снова — и уже не расстались. Свадьбу сыграли в июне 1986 года.
«Веселье длилось три дня… и я – в первую же ночь! – забеременела», – вспоминала Кравченко.

Татьяна Кравченко и Дмитрий Гербачевский с дочерью (фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

В 1987 году у пары родилась дочь Анна — долгожданный ребенок, которого в первом браке Татьяна не смогла оставить из-за давления мужа.

Но семейная жизнь быстро осложнилась. Дмитрий стал пить во время работы директором группы «Наутилус Помпилиус». Частые загулы привели к опасному случаю: однажды маленькая Аня пропала, а пьяный отец не мог вспомнить, где она. Девочку забрала подруга.

Позже Кравченко узнала об изменах мужа. А затем он жестоко избил её.
«Я лежала, читала книгу. И тут он приходит и начинает меня долбить… Я потом ему сказала, я ведь могу убить», – заявляла Татьяна.

После этого актриса подала на развод.

Последняя влюблённость: Фёдор Добронравов


На съёмках «Сватов» в 2007 году Кравченко влюбилась в партнёра — своего экранного мужа.
«А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету!», – говорила Кравченко.

Она начала ходить в бассейн, похудела и уже собиралась признаться в своих чувствах, но Фёдор прямо сказал:
«Ты что? Это просто блажь! Съёмки. А у меня семья навсегда!».

Татьяна отступила, хотя и переживала долго.

Дочь Татьяны Кравченко Анна (фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Татьяна Кравченко сейчас


9 декабря Татьяна Кравченко отмечает 72-летие. За плечами — более 140 ролей в кино и около 40 в театре. Она продолжает служить в Ленкоме.

В центре её жизни — дочь Анна, дизайнер, которой актриса желает простого женского счастья и крепкой семьи.

Несмотря на испытания, Татьяна Кравченко остаётся такой, какой её любят миллионы: сильной, мудрой, эмоциональной и настоящей.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0