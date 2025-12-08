Мужья-тираны, аборт, яркий роман с Леоновым и чувства к Добронравову: нелегкая судьба Татьяны Кравченко. Как сейчас живёт звезда «Сватов»?
Российская актриса Татьяна Кравченко исполнила более 140 ролей в кино, но настоящую популярность ей принёс сериал «Сваты». Как артистка влюбилась в своего партнёра Фёдора Добронравова, почему жизнь связывала её с тиранами, кто её единственная дочь и как звезда живёт сейчас – в материале «Радио 1».
Детство: семейные тайны и строгий отчим
Татьяна родилась в 1953 году в Сталино (ныне – Донецк), в семье Эмилии Карлаш и партийного работника Василия Токарева, который умер через три месяца после появления дочери на свет. Позже мать вышла замуж за экскаваторщика Эдуарда Яковлева, который удочерил девочку и дал ей свою фамилию. В доме же отчим относился к Тане строже, чем к младшей дочери.
В 13 лет Таня случайно узнала, что Эдуард ей неродной, — нашла документы на удочерение. Реакция на это открытие объяснила многое: постоянные придирки и строгий, порой несправедливый контроль.
«Его раздражало во мне абсолютно всё… Сам он меня не бил – накручивал маму, а уж та лупила от души», – вспоминала актриса.
С этого момента Татьяна решила, что окончит школу и уедет из Донецка навсегда.
Путь в актрисы: Москва и судьбоносная встреча с Захаровым
Переезд будущей актрисы в Москву дался непросто, поскольку отчим был категорически против актерской профессии. Однако мать поддержала дочь и тайно помогла ей попасть на подготовительные занятия к знакомому актёру.
В 1971 году Кравченко поступила в училище имени Щепкина, а через год – в желанную Школу-студию МХАТ. Здесь же она встретила своего первого мужа Владимира Лавинского.
Позже Марк Захаров увидел её в дипломном спектакле и пригласил в Ленком. По его совету Татьяна взяла фамилию своей бабушки – Кравченко – которая и стала её сценическим именем.
Ленком: дом на всю жизнь
В театре Татьяна прошла путь от массовки до главных ролей, исполнив Наду в спектакле «Мои надежды» и завоевав расположение зрителей. В Ленкоме она обрела и творческую семью — особенно тёплые отношения связывали её с Татьяной Пельтцер.
Кравченко служит в театре до сих пор и занимает особое место в его истории.
Кинокарьера Татьяны Кравченко: 140 ролей и особая народная любовь
Снявшись впервые в 1977 году, актриса постепенно стала одной из самых востребованных актрис своего поколения. Среди её ярких работ:
- «Восьмое чудо света»;
- «Грибной дождь»;
- «Васса»;
- «Ширли-мырли»;
- «Дети понедельника»;
- «Небеса обетованные»;
- «Опасно для жизни!».
Но настоящий всенародный триумф случился в 2008 году — с выходом сериала «Сваты».
Татьяна Кравченко в «Сватах»: роль, которая подарила любовь миллионов
После выхода первых серий зрители сразу полюбили Валюху Будько — яркую, шумную, любящую и настоящую. Кравченко настолько естественно её сыграла, что многие стали воспринимать актрису как реальную «родственницу».
«Для меня работа в „Сватах“ – подарок судьбы», – говорила Татьяна.
А ещё рассказывала удивительную историю:
«…сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в клинику диски „Сватов“. Как только мальчишка посмотрит несколько серий – у него показатели крови улучшаются!».
Личная жизнь Татьяны Кравченко: любовь, боль и сильный характер
Жизнь Татьяны — это череда ярких, но непростых отношений. В отличие от своей киногероини, актриса не обрела семейного счастья, но сохранила в себе невероятную стойкость и тепло.
Брак с Владимиром Лавинским, полный ревности и измен
С Владимиром Лавинским Татьяна познакомилась в МХАТе. Он был сыном скульптора Никиты Лавинского и называл себя внуком Владимира Маяковского. Однажды на вечеринке он, глядя на Татьяну, громко сказал:
«Самая талантливая девка на актерском – Яковлева».
Эта похвала и стала началом их романа. Молодые поженились, когда Кравченко пригласили в Ленком, поскольку ей нужна была московская прописка.
Жить пришлось у свекрови, которая не скрывала своей неприязни. Женщина была уверена, что Татьяна вышла замуж ради регистрации. Лавинский же, избалованный богемной атмосферой мастерской, часто не ночевал дома.
Однажды Татьяна застала его в постели с любовницей. Реакция мужа была вызывающей:
«Давай скоренько одевайся – и домой!».
Но Кравченко не дала выгнать девушку на улицу и постелила ей в зале.
Несмотря на собственные измены, Лавинский ревновал жену патологически. Узнав, что Захаров дал ей главную роль, он устроил сцену, а затем жестоко избил её фактически без причины.
После этого Татьяна подала на развод и ушла.
Яркий роман с драматургом Освальдом Заградником
На гастролях в Братиславе Кравченко встретила драматурга Освальда Заградника — красивого брюнета с голубыми глазами. Между ними вспыхнула глубокая нежность, несмотря на 20-летнюю разницу.
Роман продолжался пять лет и закончился, когда Татьяна честно призналась Освальду, что выходит замуж.
Роман с Андреем Леоновым
После Заградника Кравченко встречалась с Андреем Леоновым — сыном великого Евгения Леонова. Семья молодого актёра была категорически против.
«Меня обвинили в том, что у меня было много мужиков. Но это неправда, мне было так обидно», – вспоминала она в программе «Судьба человека».
Связь прервалась по требованию родителей Леонова.
Брак с Дмитрием Гербачевским – страсть, рождение дочери и новые травмы
Татьяна и Дмитрий впервые встретились в Севастополе, на съёмках. Он моментально произвёл впечатление — красивый, яркий, в белоснежном костюме. Тогда всё ограничилось короткой симпатией.
Однако спустя годы они случайно увиделись снова — и уже не расстались. Свадьбу сыграли в июне 1986 года.
«Веселье длилось три дня… и я – в первую же ночь! – забеременела», – вспоминала Кравченко.
В 1987 году у пары родилась дочь Анна — долгожданный ребенок, которого в первом браке Татьяна не смогла оставить из-за давления мужа.
Но семейная жизнь быстро осложнилась. Дмитрий стал пить во время работы директором группы «Наутилус Помпилиус». Частые загулы привели к опасному случаю: однажды маленькая Аня пропала, а пьяный отец не мог вспомнить, где она. Девочку забрала подруга.
Позже Кравченко узнала об изменах мужа. А затем он жестоко избил её.
«Я лежала, читала книгу. И тут он приходит и начинает меня долбить… Я потом ему сказала, я ведь могу убить», – заявляла Татьяна.
После этого актриса подала на развод.
Последняя влюблённость: Фёдор Добронравов
На съёмках «Сватов» в 2007 году Кравченко влюбилась в партнёра — своего экранного мужа.
«А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету!», – говорила Кравченко.
Она начала ходить в бассейн, похудела и уже собиралась признаться в своих чувствах, но Фёдор прямо сказал:
«Ты что? Это просто блажь! Съёмки. А у меня семья навсегда!».
Татьяна отступила, хотя и переживала долго.
Татьяна Кравченко сейчас
9 декабря Татьяна Кравченко отмечает 72-летие. За плечами — более 140 ролей в кино и около 40 в театре. Она продолжает служить в Ленкоме.
В центре её жизни — дочь Анна, дизайнер, которой актриса желает простого женского счастья и крепкой семьи.
Несмотря на испытания, Татьяна Кравченко остаётся такой, какой её любят миллионы: сильной, мудрой, эмоциональной и настоящей.