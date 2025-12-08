08 декабря 2025, 12:13

Российская актриса Татьяна Кравченко исполнила более 140 ролей в кино, но настоящую популярность ей принёс сериал «Сваты». Как артистка влюбилась в своего партнёра Фёдора Добронравова, почему жизнь связывала её с тиранами, кто её единственная дочь и как звезда живёт сейчас – в материале «Радио 1».





Содержание Детство: семейные тайны и строгий отчим Путь в актрисы: Москва и судьбоносная встреча с Захаровым Ленком: дом на всю жизнь Кинокарьера Татьяны Кравченко: 140 ролей и особая народная любовь Татьяна Кравченко в «Сватах»: роль, которая подарила любовь миллионов Личная жизнь Татьяны Кравченко: любовь, боль и сильный характер Татьяна Кравченко сейчас

Детство: семейные тайны и строгий отчим

«Его раздражало во мне абсолютно всё… Сам он меня не бил – накручивал маму, а уж та лупила от души», – вспоминала актриса.

Путь в актрисы: Москва и судьбоносная встреча с Захаровым

Ленком: дом на всю жизнь

Кинокарьера Татьяны Кравченко: 140 ролей и особая народная любовь

Татьяна Кравченко в «Сватах»: роль, которая подарила любовь миллионов

«Для меня работа в „Сватах“ – подарок судьбы», – говорила Татьяна.

«…сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в клинику диски „Сватов“. Как только мальчишка посмотрит несколько серий – у него показатели крови улучшаются!».

Личная жизнь Татьяны Кравченко: любовь, боль и сильный характер

Брак с Владимиром Лавинским, полный ревности и измен

«Самая талантливая девка на актерском – Яковлева».

«Давай скоренько одевайся – и домой!».

Яркий роман с драматургом Освальдом Заградником

Роман с Андреем Леоновым

«Меня обвинили в том, что у меня было много мужиков. Но это неправда, мне было так обидно», – вспоминала она в программе «Судьба человека».

Брак с Дмитрием Гербачевским – страсть, рождение дочери и новые травмы

«Веселье длилось три дня… и я – в первую же ночь! – забеременела», – вспоминала Кравченко.

«Я лежала, читала книгу. И тут он приходит и начинает меня долбить… Я потом ему сказала, я ведь могу убить», – заявляла Татьяна.

Последняя влюблённость: Фёдор Добронравов

«А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету!», – говорила Кравченко.

«Ты что? Это просто блажь! Съёмки. А у меня семья навсегда!».

Татьяна Кравченко сейчас