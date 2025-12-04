04 декабря 2025, 18:00

Нина Русланова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

5 декабря Нине Руслановой исполнилось бы 80 лет. Одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино прошла путь от воспитанницы детского дома до обладательницы государственных наград и всенародной любви. Как складывалась её жизнь, что известно о её семье и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Нины Руслановой: тайна рождения и первые годы жизни Образование и первые шаги в театре Кинокарьера Нины Руслановой Фильмы 90-х и 2000-х: зрелый период творчества Личная жизнь Нины Руслановой Попытка Нины Руслановой найти семью Здоровье Нины Руслановой

Последние годы и смерть Нины Руслановой





Биография Нины Руслановой: тайна рождения и первые годы жизни

Образование и первые шаги в театре

Нина Русланова в фильме «Черный монах» (фото: РИА Новости / В.Мурашко)

Кинокарьера Нины Руслановой

«Завтра была война»;

«Тени исчезают в полдень»;

«Не стреляйте в белых лебедей».

Фильмы 90-х и 2000-х: зрелый период творчества

Нина Русланова на съёмках фильма «О чем говорят мужчины» (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Личная жизнь Нины Руслановой

«Они мне сказали, что не будут брать ответственность и принимать роды. Тогда муж связался с нашими знакомыми, которые были врачами, и я уехала рожать к ним. Мне говорили, что нужно сделать выбор, кого спасать в случае, если роды пойдут не по плану. Я перед отъездом даже бумажку какую-то подписала, что спасать нужно ребенка», — вспоминала актриса.

«Несмотря на развод родителей, у меня было благополучное, счастливое детство, меня они воспитывали сообща. Ни разу не возникало ситуации, чтобы папа одно говорил, а мама другое. Они всю жизнь дружат, любят друг друга по-родственному и очень уважают», — делилась Олеся.

Гражданский брак с Равкатом Габитовым

Попытка Нины Руслановой найти семью

Нина Русланова (фото: кадр из программы «Эксклюзив»)

«Дочь делала для нее все. Если бы не она, то все было бы иначе. Мы с ней общаемся, она всем ответит, всем поможет, сопереживала, когда у нас были проблемы. Мы знали, что Нина в больнице. И что потом заразилась коронавирусом… Жаль, что не успели встретиться. Хотели помочь Нине найти могилу матери. Но не состоялось», — рассказали сестры Руслановой в эфире шоу «Пусть говорят».

Здоровье Нины Руслановой



Последние годы и смерть Нины Руслановой