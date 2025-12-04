Пять детских домов, тяжелые роды и проблемы с сердцем: как складывалась судьба звезды фильма «Афоня» Нины Руслановой?
5 декабря Нине Руслановой исполнилось бы 80 лет. Одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино прошла путь от воспитанницы детского дома до обладательницы государственных наград и всенародной любви. Как складывалась её жизнь, что известно о её семье и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Нины Руслановой: тайна рождения и первые годы жизниДата и место рождения Нины Ивановны Руслановой так и остались загадкой. Зимой 1946 года новорождённую девочку нашли в Богодухове под Харьковом и передали в дом малютки. Ей было примерно два месяца. Уже повзрослев, актриса сама выбрала дату рождения — 5 декабря 1945 года, когда в СССР отмечали День Конституции.
Как и большинство воспитанников детского дома, после выпуска она поступила в ремесленное училище. Однако, поработав по профессии, она быстро поняла, что это не её путь. В 1960 году Русланова решила изменить свою жизнь и поступила в Харьковский театральный институт, пройдя конкурс без труда. Спустя два года обучения она отправилась в Москву.
Образование и первые шаги в театреВ столице Русланова столь же успешно поступила в Щукинское училище. Она быстро избавилась от украинского акцента, легко осваивала профессию, а педагоги отмечали её яркий темперамент и природный талант. Среди её сокурсников — Леонид Филатов, Константин Райкин, Анастасия Вертинская, Борис Галкин.
После выпуска двери сразу нескольких театров открылись перед молодой актрисой: Театр имени Вахтангова, «Таганка», «Современник». Она выбрала Вахтанговский и оставалась ему верна 15 лет. Играла также в театрах Маяковского и Симонова как приглашённая актриса. Но подлинная любовь зрителя ждала её в кино.
Кинокарьера Нины РуслановойДебют в кино у юной актрисы состоялся в 1967 году в фильме «Возвращение», где она сыграла невесту красноармейца. Но настоящим успехом стала роль в картине «Короткие встречи» — в партнёрстве с Владимиром Высоцким. С этого момента Русланова начала активно сниматься, становясь одной из самых узнаваемых артисток страны.
Её фильмография превышает 150 ролей, включая ключевые ленты советского кино:
- «Завтра была война»;
- «Тени исчезают в полдень»;
- «Не стреляйте в белых лебедей».
В 1980-е Русланова раскрылась особенно мощно. Её работы в фильмах «Будьте моим мужем», «Берегите мужчин!», «Мой друг Иван Лапшин», «Цыган», «Афоня», а также в «Кин-дза-дза!», «Не ходите, девки, замуж», «Знак беды» стали частью культурного наследия.
Фильмы 90-х и 2000-х: зрелый период творчестваРусланова блистала в фильмах «Валентин и Валентина», «Зимняя вишня», в сериале «Участок». В «Мелочах жизни» она пять лет играла сотрудницу таможни. В 1994 году снялась вместе с Ольгой Волковой в картине «Я свободен, я ничей». Кроме того, она сыграла в сериале «Путейцы», в фильме Киры Муратовой «Настройщик», а также в лентах «Китайская бабушка», «Дом Солнца», «О чем говорят мужчины».
В 2011 году вышел фильм «Жила была одна баба», где Русланова исполнила роль Крячихи. В 2014-м зрители увидели её в «Вие», где даже небольшая роль получилась точной и выразительной. Последней крупной работой стал сериал «Кукушечка» (2017).
Личная жизнь Нины РуслановойЕё первым супругом был юрист и предприниматель Геннадий Рудаков. В 1976 году у пары родилась дочь Олеся. Врачи долгое время запрещали актрисе беременеть из-за врождённого порока сердца и предупреждали, что в критический момент будут спасать мать. Тем не менее благодаря опытному врачу роды прошли благополучно.
«Они мне сказали, что не будут брать ответственность и принимать роды. Тогда муж связался с нашими знакомыми, которые были врачами, и я уехала рожать к ним. Мне говорили, что нужно сделать выбор, кого спасать в случае, если роды пойдут не по плану. Я перед отъездом даже бумажку какую-то подписала, что спасать нужно ребенка», — вспоминала актриса.Семья переживала сложные времена: муж подрабатывал грузчиком, поклонники актрисы помогали продуктами. В начале 1990-х пара распалась. Причину Русланова называла прямолинейно: её резкий характер. Однако бывшие супруги сумели остаться в хороших отношениях.
«Несмотря на развод родителей, у меня было благополучное, счастливое детство, меня они воспитывали сообща. Ни разу не возникало ситуации, чтобы папа одно говорил, а мама другое. Они всю жизнь дружат, любят друг друга по-родственному и очень уважают», — делилась Олеся.
Гражданский брак с Равкатом ГабитовымАктриса отмечала, что именно раздельный быт стал залогом долгих отношений: у пары не было поводов для бытовых конфликтов.
В 2009 году актриса стала бабушкой: у дочери Олеси родился сын Костя.
Попытка Нины Руслановой найти семьюНесколько лет назад Русланова в эфире программы «Эксклюзив» призналась, что хочет найти родных. Эту историю услышала девушка из Перми и сообщила, что судьба актрисы напоминает историю её семьи. После проверки фактов на Первый канал приехали три женщины, заявившие, что они — её сестры.
Олеся Рудакова согласилась на ДНК-тест. Анализ подтвердил родство. Женщины рассказали, что их мать умерла в 1945 году после родов, а отец не смог воспитывать младенца и отдал её в детдом, после чего следы девочки потерялись.
ДНК-тест подтвердил родство, однако дальнейшего общения между ними не сложилось. По словам самих женщин, они пытались наладить контакт, отправляли посылки, но актриса так и не ответила.
«Дочь делала для нее все. Если бы не она, то все было бы иначе. Мы с ней общаемся, она всем ответит, всем поможет, сопереживала, когда у нас были проблемы. Мы знали, что Нина в больнице. И что потом заразилась коронавирусом… Жаль, что не успели встретиться. Хотели помочь Нине найти могилу матери. Но не состоялось», — рассказали сестры Руслановой в эфире шоу «Пусть говорят».
Здоровье Нины РуслановойПоследняя работа Нины Руслановой в кино вышла в 2014 году: актриса появилась во второстепенной роли в новой экранизации «Вия». После этого в сводках о Нине Ивановне все чаще фигурировали сообщения о ее состоянии здоровья, а не о творческих проектах.
Первый инсульт Русланова перенесла в 2009 году — тогда у неё возникли осложнения, затронувшие речь. Позже прибавилась мерцательная аритмия, требовавшая регулярного наблюдения у кардиологов в межсезонье. В 2010 году артистке провели срочную операцию: врачи установили митральный клапан.
В ноябре 2014 года актриса вновь была госпитализирована с инсультом. На ухудшении здоровья сказался продолжительный судебный конфликт: Николай Симанков обвинил Русланову в порче его автомобиля острым предметом. Суд полностью оправдал актрису, однако стресс, возраст и информационный шум вокруг процесса привели к резкому ухудшению самочувствия. Истории разбирательства посвятили три выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире Русланова заявляла, что подозревает Симанкова в попытке добиться её выселения из дорогостоящей квартиры.