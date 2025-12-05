05 декабря 2025, 13:08

Ольга Науменко – народная артистка России, получившая известность благодаря роли Гали в картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Как и в фильме, судьба распорядилась с актрисой жестоко. Она удачно вышла замуж, однако счастье омрачила смерть маленькой дочери, а позже и кончина самого супруга. Как Науменко пережила личные трагедии, почему поссорилась с Эльдаром Рязановым, фильм которого сделал её знаменитой на весь СССР, и чем она занимается сейчас?





Детство и происхождение: большая семья под военным уставом

Мечта об актёрстве

«Я была классе в третьем, когда одна из старших сестер выучила со мной стихотворение Заходера «Буква «Я»… Видимо, я прочитала эти стихи настолько эмоционально, что меня стали отправлять на конкурсы чтецов».

Первые работы в кино

В театре Гоголя и «Гоголь-центре»

Галя из «Иронии судьбы»

«Пробы я проходила с совсем другим Лукашиным… Моим партнёром оказался… Олег Даль!… Он настолько меня раскрепостил, что я сыграла на одном дыхании. В тот же день меня утвердили», – вспоминала актриса.

«У меня был шок, я расплакалась и запомнила этот окрик на всю жизнь, а Рязанов, выплеснув эмоции, видимо, успокоился, злополучную сцену наконец сняли. Потом, когда повзрослела, набралась опыта и узнала, как ведут себя другие режиссёры, поняла, что в его реакции ничего ужасного не было», – отмечала звезда.

Развитие кинокарьеры: от «Голубки» до сериалов

Личная жизнь: любовь, боль, вера и стойкость

«В биографии любой актрисы случается момент… И всем я отказала… Он мне предложил: „Оля, будь со мной, и я сделаю из тебя звезду“. Но я… отказала. А ответила бы – вышла бы другая судьба… Но я не жалею», – говорила позднее Науменко.

Брак с Александром Скворцовым

«Самое главное, что нас связало на 30 лет, – это дружба», – отмечала артистка.

Смерть дочери — самое страшное испытание

«Горе нас сблизило… держались друг за друга… полгода мы каждый вечер говорили о дочке».

Потеря мужа

Ольга Науменко сегодня

«Я слежу за собой… каждый день уделяю время мышцам… И не жалею денег на косметику, на уход за лицом», – говорит Науменко.