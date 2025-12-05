Смерть маленькой дочери, аборт и скандал с Рязановым: личные трагедии Ольги Науменко. Как сейчас живёт Галя из «Иронии судьбы»?
Ольга Науменко – народная артистка России, получившая известность благодаря роли Гали в картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Как и в фильме, судьба распорядилась с актрисой жестоко. Она удачно вышла замуж, однако счастье омрачила смерть маленькой дочери, а позже и кончина самого супруга. Как Науменко пережила личные трагедии, почему поссорилась с Эльдаром Рязановым, фильм которого сделал её знаменитой на весь СССР, и чем она занимается сейчас?
Детство и происхождение: большая семья под военным уставом
Ольга родилась 6 декабря 1949 года в Москве, в многодетной семье подполковника танковых войск Николая Иларионовича Науменко. Мама, педагог по образованию, оставила работу ради воспитания восьмерых детей. В доме всегда царила строгая дисциплина: отец не сюсюкал, у каждого были свои обязанности, а генеральную уборку делали всем составом.
В семье росли семь сестёр – Римма, Елена, Светлана, Наташа, Лариса, Ольга, Любовь – и самый младший брат Саша. Несмотря на требовательность отца, дети не знали нужды. Некоторое время семья жила в ГДР по месту службы Николая Иларионовича. Именно там Ольга впервые увидела необыкновенные игрушки, о которых советские девочки могли только мечтать. У неё был настоящий «чемодан кукольной мебели» – роскошь по тем временам.
После возвращения в Москву семья на полгода поселилась в бараке. Науменко вспоминала, что их квартира была единственной с ванной и горячей водой, и соседи приходили к ним мыться. Позже отцу выделили просторную трёхкомнатную квартиру на Семёновской.
Мечта об актёрстве
Актёрские способности проявились у Ольги очень рано. Воспоминание детства передаёт момент, ставший первой ступенькой к сцене:
«Я была классе в третьем, когда одна из старших сестер выучила со мной стихотворение Заходера «Буква «Я»… Видимо, я прочитала эти стихи настолько эмоционально, что меня стали отправлять на конкурсы чтецов».
Так началась её творческая тропинка. Позже девочка поступила в Театр юных москвичей (ТЮМ) при Дворце пионеров на Ленинских горах. Среди её ровесников были будущие звезды – Наталья Гундарева и Сергей Никоненко. Педагог Евгения Васильевна Галкина мгновенно увидела в Ольге артистку и доверила ей главную роль в спектакле «Дикая собака динго».
Жизнь Оли начала вертеться вокруг театра. В школе она «считала часы до репетиций». И когда пришло время выбирать профессию, заявила родным, что хочет стать актрисой. Отец и старшие сёстры были против, но мать поддержала, а сестра Светлана помогла готовиться. Первая попытка поступления провалилась, и Ольга год работала в геодезическом бюро, потом курьером, продолжая при этом готовиться к учёбе. Со второго раза она стала студенткой Щукинского училища.
Первые работы в кино
Уже первокурсницей Ольга дебютировала в фильме «Длинный день Кольки Павлюкова», сыграв школьницу по прозвищу Цапля. В картину «Переступи порог» её пригласили во время обучения на третьем курсе. Там она наблюдала за работой мастеров – Юрия Визбора, Ольги Аросевой, Инны Ульяновой, – набираясь у них опыта.
Настоящая популярность пришла после роли Вари Морозовой в «Тени исчезают в полдень». Успех фильма сделал молодую актрису знаменитой.
В театре Гоголя и «Гоголь-центре»
После окончания училища Науменко поступила в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, где сыграла множество ярких ролей в спектаклях «Безобразная Эльза», «И эту дуру я любил…», «Утомленная счастьем», «Тётка Чарлея» и других.
В 2012 году театр преобразился в «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова. Актриса вошла в его труппу, блеснув в постановках «Идиоты», «Обыкновенная история», «Маленькие трагедии». Эти работы открыли новую страницу её театральной биографии.
Галя из «Иронии судьбы»
Всесоюзную славу Науменко принесла роль Гали – невесты Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». История её попадания в эту картину стала легендой. Перед этим Михаил Ульянов отказал ей в роли, сказав, что в его фильм нужно «простое лицо», а у неё слишком «запоминающееся». Актриса тяжело пережила отказ, но тогда ассистентка режиссёра Наталья Коренева привела её на пробы в фильм Эльдара Рязанова.
«Пробы я проходила с совсем другим Лукашиным… Моим партнёром оказался… Олег Даль!… Он настолько меня раскрепостил, что я сыграла на одном дыхании. В тот же день меня утвердили», – вспоминала актриса.
С Андреем Мягковым она встретилась уже на съёмочной площадке – всего на три дня. Эта небольшая по времени работа подарила ей народную любовь на десятилетия.
Несмотря на то, что на создание сцены с её участием ушло так мало времени, между ней и Рязановым успели возникнуть разногласия. Особенно напряжённой выдалась работы над эпизодом, где её героиня и персонаж Мягкова общаются через зеркало. Режиссёр требовал более яркое выражение радости и тепла в её взгляде, но актриса распереживалась, не выдержала и заявила, что её лицо вообще не будет видно из-за тени от объёмной шапки.
«У меня был шок, я расплакалась и запомнила этот окрик на всю жизнь, а Рязанов, выплеснув эмоции, видимо, успокоился, злополучную сцену наконец сняли. Потом, когда повзрослела, набралась опыта и узнала, как ведут себя другие режиссёры, поняла, что в его реакции ничего ужасного не было», – отмечала звезда.
Развитие кинокарьеры: от «Голубки» до сериалов
После «Иронии судьбы» были «Голубка», исторический фильм «Владивосток, год 1918», мелодрама «Тепло родного дома». Затем наступил длительный перерыв.
С началом 2000-х режиссёры вновь начали звать актрису в кино, главным образом в сериалы: «Леди Босс», «Саша+Маша», «Люба, дети и завод…», «Управа», «Бумеранг из прошлого» – в последних двух она сыграла главные роли.
В 2010–2020-х Науменко стала одной из востребованных актрис сериалов. В её фильмографии появились «Фамильные ценности», «Семья Светофоровых», «Третья мировая», «Шахматная королева». В 2022 году на экраны вышла мистическая драма «Пассажиры. Последняя любовь на земле».
Личная жизнь: любовь, боль, вера и стойкость
Первым серьёзным чувством стала любовь к будущему режиссёру Валерию Беляковичу. Однако их отношения разрушила лучшая подруга, что стало для Ольги тяжёлой травмой.
Позже у неё были поклонники, в числе которых Константин Райкин.
«В биографии любой актрисы случается момент… И всем я отказала… Он мне предложил: „Оля, будь со мной, и я сделаю из тебя звезду“. Но я… отказала. А ответила бы – вышла бы другая судьба… Но я не жалею», – говорила позднее Науменко.
Брак с Александром Скворцовым
В 27 лет Науменко вышла замуж за актёра Александра Скворцова. Их союз был не про страсть, а про доверие и нежность.
«Самое главное, что нас связало на 30 лет, – это дружба», – отмечала артистка.
Смерть дочери — самое страшное испытание
Их первая дочь, Сашенька, умерла от врожденного онкологического заболевания. Это горе сплотило супругов:
«Горе нас сблизило… держались друг за друга… полгода мы каждый вечер говорили о дочке».
Страх повторения трагедии был настолько велик, что однажды Ольга решилась на аборт. Но в 40 лет она родила здоровую девочку – Светлану.
Потеря мужа
В 2009 году Александр умер от рака. Дочь тяжело переживала утрату, и всё это время Ольга поддерживала её, полностью погрузившись в работу.
Светлана стала журналистом, вышла замуж за француза и жила за границей. Позже вернулась в Россию, сейчас живёт в Санкт-Петербурге.
Ольга Науменко сегодня
6 декабря актрисе исполнится 76 лет. Несмотря на возраст, она продолжает активно работать. В 2023 году она сыграла Ольгу Садовскую в биографической драме «Раневская», появившись в образе эксцентричной актрисы Императорских театров, передвигающейся в инвалидном кресле.
В 2024 году она появилась сразу в четырёх проектах: «Варшава’21», «Он + она», «Пираты Галактики Барракуда» и «СуперИвановы-2».
В этом году она исполнила главную роль Нины Ивановны в фильме «Наш папа – Дед Мороз!», а в 2026-м на экраны выйдут следующие картины с ей участием: «Беглецы», «Каникулы Светофоровых» и «Космическая собака Лида».
Ольга Николаевна остаётся энергичной и подтянутой:
«Я слежу за собой… каждый день уделяю время мышцам… И не жалею денег на косметику, на уход за лицом», – говорит Науменко.