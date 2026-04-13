Бился головой об стену, употреблял наркотики и впал в кому: как жил лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов и почему его вдова осталась в нищете?
14 апреля Пётр Николаевич Мамонов мог бы отметить день рождения. Однако в 2021 году артиста не стало. Музыкант, актёр, поэт и лидер группы «Звуки Му» оставил после себя яркий след в культуре. Об алкогольной зависимости музыканта, причинах смерти и наследстве — в материале «Радио 1».
Биография Петра Мамонова: детство и семьяПётр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве в интеллигентной семье. Его мать работала переводчицей со скандинавских языков, отец занимался доменными печами. Семья жила в Большом Каретном переулке — именно этот двор впоследствии упоминал в своих песнях Владимир Высоцкий.
Вместе с Петром рос его старший брат по материнской линии — Олег Майстров, который позже стал биологом-охотоведом. С ранних лет Петр отличался непростым характером и доставлял родителям немало хлопот. За хулиганство его дважды исключали из школы. Например, однажды он устроил взрыв в кабинете химии.
Увлечение музыкой и творческие экспериментыНесмотря на проблемы с дисциплиной, Пётр рано проявил интерес к музыке и сцене. Его друг Александр Липницкий вспоминал, что Мамонов лучше всех в городе танцевал твист и рок-н-ролл. В старших классах он слушал пластинки Рэя Чарльза и Чабби Чекера, которые привозил из-за границы отчим Липницкого, а также играл в ансамбле «Экспресс».
Позже Мамонов организовал дворовую группу, исполнявшую песни The Beatles, The Rolling Stones и других западных коллективов. В юности он выделялся внешним видом и поведением: мог появиться на улице с импровизированной «серёжкой» из ручки сливного бачка. Склонность к эпатажу проявлялась и в поступках — например, он намеренно разгонялся и врезался в стены, чтобы привлечь внимание прохожих.
Чтобы избежать службы в армии, Мамонов изображал психическое расстройство. Его поведение выходило за рамки привычного даже для неформальной среды того времени.
Первые работы и поиск себяПосле окончания школы мать не позволила Петру долго отдыхать. Воспитательные меры оказались жёсткими: женщина закрыла холодильник на ключ. Голодный юноша уже через несколько дней устроился на первую должность.
В дальнейшем Мамонов сменил множество профессий: работал грузчиком, лифтёром, банщиком, наборщиком в типографии. Кроме того, он занимался переводами с английского и норвежского языков, унаследовав интерес к лингвистике от матери.
Конфликты, травма и клиническая смертьПётр Мамонов вращался в кругу хиппи, однако не разделял их взгляды. Это приводило к конфликтам и дракам. В одной из таких потасовок он получил серьёзное ранение в лёгкое и оказался на грани жизни и смерти.
«Потерял много крови и начал терять сознание. Чувствовал, как неприятности отступают, всё вокруг становится серым, а потом наступил покой. Я пережил клиническую смерть и вернулся к жизни, благодаря стараниям врачей. Мой первый вопрос был: "Зачем?"», — вспоминал он.Музыкант пробыл в коме 40 дней. Несмотря на пережитое, вскоре после выписки Мамонов вернулся к привычному образу жизни. Первым делом он отправился покупать алкоголь.
Учёба и начало музыкальной карьерыПопытка получить высшее образование не увенчалась успехом. Поступив в Полиграфический институт, Мамонов проучился лишь до третьего курса.
В начале 1980-х годов он начал активно писать песни, хотя стихи сочинял задолго до этого. В 1983 году Мамонов создал музыкальную группу «Звуки Му», которая быстро стала заметным явлением в московском андеграунде.
Группа «Звуки Му»: успех и гастролиИзначально коллектив выступал на квартирных концертах. Постепенно музыканты наладили связи с представителями рок-сцены, которые впоследствии стали культовыми. Экстравагантный стиль Мамонова и необычная подача привлекали внимание слушателей.
Первое крупное выступление группы состоялось в 1984 году в актовом зале московской спецшколы. Концерт собрал представителей столичного андеграунда. Один из музыкальных критиков отмечал, что Мамонов создавал на сцене гиперболизированный образ самого себя, соединяя черты уличного шута, циничного героя и трагической фигуры.
В 1988 году в Лондоне вышел дебютный альбом Zvuki Mu, продюсером которого стал Брайан Ино. После этого группа отправилась в гастрольные туры по Европе и дважды выступала в США. Однако после возвращения коллектив записал альбом «Транснадежность», который не повторил успеха предыдущей работы. Вскоре группа прекратила существование.
Известно, что во время гастролей группы Мамонов употреблял наркотики. Однажды из-за его поступков артисты чуть не опоздали на самолет.
За время деятельности в России «Звуки Му» выпустили около двух десятков пластинок.
Сольная карьера и жизнь в деревнеПосле распада группы Мамонов сосредоточился на сольном творчестве. В 1995 году он переехал в деревню, где записал один из самых сложных для восприятия альбомов — «Жизнь амфибий как она есть».
В последующие годы артист продолжал выступать, проводя творческие вечера в разных городах России. Такие мероприятия сочетали в себе концертные выступления и живое общение с аудиторией. Мамонов делился воспоминаниями о съёмках в кино, читал стихи, рассуждал о вере, любви, жизни и смерти.
Даже в зрелом возрасте Мамонов сохранял интерес аудитории. Он регулярно появлялся в телевизионных программах, давал интервью и устраивал творческие встречи. В своих выступлениях артист всё чаще обращался к религиозным и философским вопросам, размышлял о смысле существования и месте человека в мире.
Кинокарьера: от «Иглы» до «Царя»В кино Пётр Мамонов дебютировал в конце 1980-х годов. Одной из первых заметных работ стала роль в фильме «Игла», где он сыграл хирурга-поставщика.
Наиболее ярко актёр раскрылся в сотрудничестве с режиссёром Павлом Лунгиным. В фильме «Такси-блюз» Мамонов воплотил образ спивающегося саксофониста, продемонстрировав максимальную органичность и глубину.
Позже этот творческий союз привёл к созданию картины «Остров», где актёр сыграл старца Анатолия — человека, ушедшего от мирской суеты к вере и испытывающего внутренние муки. Этот образ получил широкое признание и стал одним из ключевых в его карьере.
В фильме «Царь» Мамонов исполнил роль Ивана Грозного, показав сложный и противоречивый характер исторической фигуры. Среди более поздних работ выделяется «Шапито-шоу», где он сыграл в новелле, посвящённой отношениям отца и сына.
Театр: уникальный авторский стильТеатральная деятельность Мамонова развивалась в особом направлении. Его постановки в Театре имени Станиславского, включая «Лысого брюнета», а также авторские проекты «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и Снежная королева» и «Дед Пётр и зайцы» выходили за рамки традиционного театра.
Эти работы представляли собой авангардные перформансы, в которых артист сочетал чтение текстов, пластические элементы, крики и шёпот. Зрители приходили не за классическим сюжетом, а за эмоциональным опытом и искренностью, которую Мамонов демонстрировал на сцене.
В начале 2000-х Пётр Мамонов неожиданно исчез из публичной жизни. Причиной такого решения стал глубокий внутренний перелом: артист принял православие и кардинально переосмыслил собственную жизнь. То, что ранее казалось частью яркой и свободной молодости, включая злоупотребление алкоголем и разгульный образ жизни, утратило для него прежнюю привлекательность.
Личная жизнь Петра МамоноваВпервые Пётр Мамонов женился в 21 год. Несмотря на возраст, он оказался подготовлен к семейной жизни: умел самостоятельно вести быт, справляться с повседневными задачами и поддерживать порядок. Эти навыки он приобрёл благодаря матери, которая рано приучила его к самостоятельности.
Артист вспоминал, что искренне любил свою первую супругу, однако спустя восемь лет они развелись.
«Она была моей любимой девушкой. В браке мы были восемь лет, потом я его разрушил. Я жил определенным образом. Мне было очень весело, но окружающим становилось страшно», — говорил он.Несмотря на развод, Мамонов продолжал общаться с сыном Ильей, однако испытывал чувство вины за собственные ошибки. Он признавал, что зависимость разрушила его семью.
«Я начал служить чертям. Выпивал и закусывал без меры. У дьявола задача одна — разделить. Вот он и разделил нас. Путем моего пьянства», — подчеркивал музыкант.
Отношения после развода и период кризиса
После расставания с первой женой Мамонов на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с преподавателем иностранных языков Ольгой Гороховой. Однако и этот союз завершился разрывом из-за продолжавшихся проблем музыканта с алкоголем.
Горохова вспоминала, когда в ходе конфликта артист проявил к ней резкую агрессию, что стало для неё переломным моментом. После этого отношения начали стремительно разрушаться.
«Мамонов бешено зыркнул, схватил лежащее под ногами бревно и запустил в меня. Оно со свистом пролетело в миллиметре от головы. Внезапная агрессия поразила, и не на шутку: таким я его еще не видела. С этого случая мы начали отдаляться. Петя все понимал, чувствовал», — вспоминала она.В этот период Мамонов оказался в сложном эмоциональном состоянии и переехал в коммунальную квартиру в Чертаново, где переживал одиночество и внутренний кризис.
Второй брак, семья и несбывшиеся ожидания
В 1982 году Пётр Мамонов женился на возлюбленной по имени Ольга. В этом браке у него родились сыновья Иван и Даниил. При этом сам артист позже признавался, что семья могла быть гораздо больше, однако супруга несколько раз прерывала беременность. Мамонов тяжело переживал эти решения и сожалел, что не смог повлиять на ситуацию. Он воспринимал аборты как трагедию и считал их серьёзной ошибкой.
Кроме того, Мамонов откровенно описывал атмосферу 1990-х годов. По его словам, он всегда пользовался вниманием женщин и вел насыщенную личную жизнь. Артист вспоминал, что часто проводил время в компаниях, где важную роль играли деньги, алкоголь и развлечения.
«У меня были самые красивые телки. Была одна троица. Такие девчонки из центра, не то чтобы проститутки... Но деньги, конечно, не последнюю роль играли. Я обычно поэтически: любовь, чувства... Влюблялся. Верный был», — говорил Мамонов.
Смерть Петра Мамонова: инфаркт и COVID-19В 2019 году у Петра Мамонова возникли серьёзные проблемы со здоровьем: он перенёс инфаркт и оказался на операционном столе. Несмотря на тяжесть состояния, врачам удалось стабилизировать его в короткие сроки. Сам артист связывал своё спасение с верой.
Летом 2021 года Мамонов заразился коронавирусной инфекцией. Сначала он лечился дома, однако состояние резко ухудшилось. У него возникли серьёзные проблемы с дыханием, после чего его госпитализировали.
В дальнейшем врачи диагностировали пневмонию, полиорганную недостаточность и сепсис. Мамонова ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние оставалось крайне тяжёлым: самостоятельное дыхание отсутствовало, а работа сердца постепенно ухудшалась.
Супруга артиста Ольга открыто говорила о том, что готовится к худшему исходу. А 15 июля 2021 года Пётр Мамонов скончался. За несколько дней до этого его причастил священник.
Наследство и финансовые трудности семьиПосле смерти музыканта выяснилось, что его семья столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. Вдова артиста Ольга Ивановна рассказала, что трудности начались ещё при его жизни. По её словам, супруги вели скромный образ жизни.
Она опровергла появлявшиеся в СМИ сообщения о богатстве Мамонова, подчеркнув, что он не был состоятельным человеком. Семья жила в условиях постоянной нехватки средств, вплоть до риска отключения электричества за неуплату.
«Когда про Петю написали: "Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три "Мерседеса", московская квартира в Большом Каретном…", я была возмущена. Надо успокоиться насчет его богатства. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат… В последние годы мы жили трудно, тяжело. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», — сообщила вдова.После смерти мужа положение Ольги Ивановны ухудшилось. Ей пришлось самостоятельно обеспечивать не только себя, но и многочисленных животных, которых при жизни приютил Мамонов.
Судьба детей Петра МамоноваСтарший сын Илья выбрал техническую сферу и работает в IT-компании, занимаясь прокладкой оптоволоконных линий связи. В юности он увлекался музыкой и играл в рок-группе. Илья состоит в браке, и Пётр Мамонов присутствовал на его свадьбе.
Средний сын Даниил взял фамилию Игнатов. Он долго искал себя: обучался в педагогическом институте, писал литературные произведения, занимался предпринимательской деятельностью. Позже появлялись сведения о его намерении связать жизнь с религией. В 2022 году он проживал в Израиле.
Младший сын Иван с детства проявлял интерес к творчеству. После школы он поступил на операторский факультет ГИТИСа. В его профессиональном портфолио насчитывается 17 киноработ.