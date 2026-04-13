Американский рэпер BONES сделал татуировку на русском языке

13 апреля 2026, 11:27

Элмо Кеннеди О'Коннор (Фото: Инстаграм*/teamseshbones)

Американский рэпер BONES (настоящее имя — Элмо Кеннеди О'Коннор) сделал на руке татуировку на русском языке. Об этом сообщил Пятый канал в своем телеграм-канале.





Примечательно, что музыкант начал украшать свое тело рисунками совсем недавно. Внимательные поклонники заметили у него новую надпись: «Белый дьявол». Последний раз рэпер приезжал в России в 2018 году.

«Возможно, он просто соскучился по российской аудитории, и именно поэтому решил сделать такую тату?» — отмечает канал.