Американский рэпер BONES сделал татуировку на русском языке
Американский рэпер BONES (настоящее имя — Элмо Кеннеди О'Коннор) сделал на руке татуировку на русском языке. Об этом сообщил Пятый канал в своем телеграм-канале.
Примечательно, что музыкант начал украшать свое тело рисунками совсем недавно. Внимательные поклонники заметили у него новую надпись: «Белый дьявол». Последний раз рэпер приезжал в России в 2018 году.
«Возможно, он просто соскучился по российской аудитории, и именно поэтому решил сделать такую тату?» — отмечает канал.BONES известен своими новаторскими работами в поджанрах хип-хопа, известных как эмо-рэп и трэп-метал. Он рос между Калифорнией и Мичиганом, а в 16 лет переехал в Лос-Анджелес, где основал сообщество TeamSESH.