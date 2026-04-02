Насилие со стороны мужа, похищение дочери и новая любовь: удивительные факты из жизни звезды сериала «Повышая градус» Ольги Тумайкиной
В начале 2024 года Ольга Тумайкина, звезда сериала «Повышая градус», появилась на билбордах в крупных российских городах. Несмотря трудности в личной жизни, включая насилие со стороны мужа и похищение дочери, актриса продолжает успешно совмещать комические и драматические роли. Она построила успешную карьеру в театре и кино благодаря собственным усилиям. 3 апреля ей исполняется 65 года. О ее жизни и творческом пути — в материале «Радио 1».
Биография Ольги Тумайкиной: ранние годыОльга Тумайкина родилась 3 апреля 1972 года в Красноярске. В её семье не было людей, связанных с искусством: отец, Василий Кириллович, работал в уголовном розыске, а мама, Татьяна Кирилловна, занималась торговлей и впоследствии стала директором магазина. Когда Ольге исполнилось шесть лет, её родители развелись, и вскоре мать вышла замуж за топ-менеджера завода «Сибэлектросталь».
Первые шаги к искусствуС раннего возраста Ольга проявляла интерес к чтению, что оказало значительное влияние на её дальнейшую судьбу. Она не только любила приключенческие истории, но и сама начала писать сказки. Вскоре она впервые посетила театр и загорелась мечтой стать актрисой.
Семейные ожиданияРодители Ольги долго обсуждали её будущее, надеясь, что она выберет карьеру в бизнесе или торговле. Однако в конечном итоге они уступили её желаниям и позволили ей самостоятельно определиться с выбором профессии. Ольга шутит, что ещё в школе начала проявлять актёрские способности: она могла заменить учителя на уроках литературы благодаря своему глубокому знанию классических произведений.
Образование и карьераВ 18 лет Ольга столкнулась с трудным выбором учебного заведения в Москве. Пробы в Школе-студии МХАТ не увенчались успехом — её не принял Олег Табаков. Однако в театральной школе «Щука» её талант был оценён, она была принята в мастерскую Аллы Казанской.
Успех на сцене и экранеОльга Тумайкина успешно совмещает амплуа комической и драматической актрисы, построив блестящую карьеру как в театре, так и в кино. Её достижения стали возможны благодаря упорству и самоотверженности.
В 1995 году она присоединилась к труппе Театра им. Вахтангова и дебютировала в спектакле «Принцесса Турандот», получив положительные отзывы от критиков и коллег. Вскоре Тумайкина стала ведущей актрисой театра, исполняя главные роли в таких постановках, как «Чайка» и «За двумя зайцами».
Она также работала с известным литовским режиссёром Римасом Туминасом, но репетиции его спектакля «Троил и Крессида» пришлось прервать из-за её беременности. В 2000-2010-х годах Ольга активно сочетала работу в театре и кино, получив номинацию на премию «Звезда театрала» за роль герцогини Йоркской в «Ричарде III».
В 2020 году она сыграла в спектакле «Суд над Лицедеем», а в 2021-м — в трагикомедии «Лёгкое поведение» с Жанной Эппле. До 2000-х годов Ольга Тумайкина сосредоточилась на театральной карьере и не снималась в кино. Её дебют состоялся в эпизодической роли в фильме «Новый год в ноябре».
Личная жизнь Ольги ТумайкинойВо время учебы в театральном институте Ольга Тумайкина встретила свою первую любовь – актера Андрея Бондаря. Их бурный роман привел к совместному проживанию, пара шла рука об руку к успеху. Мама Ольги поддерживала молодых материально, помогая обеспечивать комфортную жизнь.
Однако, когда карьера Тумайкиной начала стремительно развиваться, её муж начал испытывать недовольство. Пытаясь найти себя в другом деле, он ушел в бизнес, где также столкнулся с неудачами. Это привело к тому, что Андрей начал проявлять агрессию и часто применял насилие против жены. Даже рождение дочери Полины в 1996 году не смогло изменить ситуацию.
В 1998 году муж Ольги разорился. Желание уйти от тирана привело к тому, что он похитил дочь и запрещал Ольге видеться с ребенком, перевозя девочку из одного места в другое. Судебное разбирательство завершилось решением оставить дочь с отцом, поскольку Тумайкина не могла доказать факт насилия, так как не обращалась за медицинской помощью после избиений.
Ольга продолжила борьбу за право встречаться с дочерью и в конце концов добилась своего. Со временем между бывшими супругами установились более мирные отношения благодаря усилиям их ребенка.
Полина, достигнув совершеннолетия, решила пойти по стопам матери и поступила в тот самый институт, где училась Ольга. Сейчас она, как и мать, активно работает в театре и кино.
В 2008 году Ольга стала матерью второй раз, родив дочь Марусю. Однако имя отца девочки осталось неизвестным. Беременность оказалась сложной, актриса долгое время находилась на сохранении.
Новая любовь
Ольга Тумайкина впервые встретила своего нового возлюбленного Алексея в 2008 году, когда была беременна. Алексей, работавший в автосервисе, сразу обратил внимание на актрису и предложил помощь. В течение двух лет он ухаживал за ней, пока в начале 2010-х годов Тумайкина наконец согласилась начать отношения. С тех пор пара живет в гражданском браке.
Актриса поделилась своими впечатлениями от знакомства с Алексеем, отметив, что на нее воздействуют два типа мужчин: те, кто атакуют мгновенно, и те, кто ведут длительную осаду. В случае с Алексеем сработал второй вариант, и постепенно её сопротивление начало ослабевать.
Ольга Тумайкина сейчасВ 2020 году Ольга Тумайкина подала заявление в полицию на свою домработницу, которая обворовывала её на протяжении года, унеся около 800 тыс. рублей. Пропажа была обнаружена, когда домработница неожиданно сообщила о своём возвращении на Украину и заблокировала актрису.
В 2023 году Тумайкина представила новое скетч-шоу «Истории большой страны», а в 2024 году сыграла роль провинциального сотрудника ликёро-водочного завода в сериале «Повышая градус». В марте она также появилась в фильме «Онегин» в роли Скотининой.
Весной актриса приняла участие в проекте «О героях былых времен», где рассказывала о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Несмотря на слухи о её замужестве, Тумайкина опровергла информацию о своей личной жизни.
Сейчас Ольга Тумайкина — одна из самых востребованных актрис театра Вахтангова. Буквально на днях, 24 апреля 2026 года, на Симоновской сцене запланирован её творческий вечер «45 оттенков разного», где она встречается со зрителями в камерной обстановке. В текущем репертуаре её можно увидеть в главных ролях в постановках «Ричард III», «Любовь у трона» и «Стакан воды».
В кино у неё тоже громкий период: в феврале вышла масштабная экранизация «Сказки о царе Салтане», где Ольга сыграла колоритную Бабариху. Помимо работы, она продолжает заниматься благотворительностью в фонде «Подсолнух», помогая детям с иммунными заболеваниями