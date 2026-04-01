«Такая болезненная»: Оксана Самойлова поделилась переживаниями после развода с Джиганом
Блогер Самойлова назвала развод с Джиганом болезненной точкой
Блогер Оксана Самойлова поделилась переживаниями после развода с Джиганом. Соответствующий пост она оставила в телеграм.
По ее словам, на протяжении почти года она сознательно дистанцировалась от социальных сетей, избегала открытых разговоров и не делилась своими чувствами. Причиной этому стали страх, уязвимость и необходимость прожить внутренние изменения в тишине. Сейчас состояние остаётся непростым, однако Самойлова чувствует, что пришло время возвращаться к жизни и к открытому общению.
«Эта официальная точка ,она такая болезненная…» — написала сетевая знаменитость.
Оксана признаётся, что пока не понимает, как жить вне привычной модели отношений, как быть счастливой, не направляя всю свою энергию на заботу о других. При этом она подчёркивает, что семья остаётся для неё главной ценностью, однако сохранить отношения уже было невозможно.