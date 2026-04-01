«Чтобы могла справлять нужду»: Любовь Успенская раскрыла необычное условие своего райдера

01 апреля 2026, 20:39

Певица Любовь Успенская раскрыла необычное условие своего райдера

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Любовь Успенская, известная требовательностью к организации своих выступлений, рассказала об особой просьбе к организаторам концертов.





В беседе с Общественной Службой Новостей исполнительница подчеркнула — главное условие касается не технического оснащения сцены, а комфорта ее четвероногого спутника. Артистка пояснила, что практически всегда берет с собой в турне любимую собаку. В связи с этим необходимо предусмотреть для питомца отдельную кроватку и специально отведенное место для выгула.





«Чтобы у собаки было отдельное место для сна и она могла справлять свою нужду», — пояснила Успенская.