«Чтобы могла справлять нужду»: Любовь Успенская раскрыла необычное условие своего райдера
Певица Любовь Успенская, известная требовательностью к организации своих выступлений, рассказала об особой просьбе к организаторам концертов.
В беседе с Общественной Службой Новостей исполнительница подчеркнула — главное условие касается не технического оснащения сцены, а комфорта ее четвероногого спутника. Артистка пояснила, что практически всегда берет с собой в турне любимую собаку. В связи с этим необходимо предусмотреть для питомца отдельную кроватку и специально отведенное место для выгула.
«Чтобы у собаки было отдельное место для сна и она могла справлять свою нужду», — пояснила Успенская.
Звезда также добавила, что в последнее время преимущественно выступает на частных мероприятиях, а гастрольный график в отдаленные регионы страны складывается непросто. По словам певицы, это нередко становится причиной отмены запланированных концертов.