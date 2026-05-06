Не планировала быть актрисой и устроила истерику на съемках: как молодая актриса Анна Мишина попала в сериал «Вертинский»?
Анна Мишина — российская актриса, широкую известность которой принесла роль Лидии Вертинской в биографическом сериале «Вертинский». Также зрители знают ее по работам в проектах «За полчаса до весны» и «Пансион». 7 мая артистке исполняется 24 года. О биографии, карьере и личной жизни молодой звезды — в материале «Радио 1».
Биография Анны Мишиной: детство и юностьАнна Мишина родилась 7 мая 2002 года в Москве. С ранних лет девочку окружала творческая атмосфера. Она интересовалась театром, любила вокал, увлекалась литературой, читала стихи и с удовольствием исполняла песни. По словам самой актрисы, творчество стало для нее внутренним пространством, без которого она не представляла жизни. Анна не раз подчеркивала, что особенно ценит талантливых людей и искренние человеческие связи.
Будущая артистка училась в школе с углубленным изучением английского языка. В подростковом возрасте она видела себя переводчиком. Такой путь казался ей понятным, надежным и логичным. Однако жизнь распорядилась иначе.
Как Анна Мишина попала в киноРешающую роль сыграл случай. Анна часто записывала домашние видео, где пела, шутила и разыгрывала небольшие сценки. Ее тетя, искренне верившая в талант племянницы, показывала эти ролики знакомым.
Тетя Анны работала в одном благотворительном фонде с режиссером Авдотьей Смирновой. Именно ей она однажды показала записи с участием девушки. Когда начались поиски исполнительницы роли Лидии Вертинской для сериала «Вертинский», о Мишиной вспомнили и пригласили ее на пробы.
Анна позднее рассказывала, что тогда почти ничего не знала о кинопробах. Ей казалось, что это будет обычное знакомство и разговор с режиссером. Гораздо сильнее ее интересовал сам процесс съемок.
Первые пробы и утверждение на роль Лидии ВертинскойДень проб актриса запомнила на всю жизнь. Подходящего наряда у школьницы не оказалось, поэтому она приехала в джинсах, косухе и массивной обуви на платформе. Ее будущий партнер по сериалу Алексей Филимонов, утвержденный на роль Александра Вертинского, также выглядел весьма необычно.
«Мы с Алексеем представляли собой занятное зрелище. Я с красными волосами, в косухе и ботинках на платформе. Филимонов тоже в чем-то интересном — он всегда забавно одевается, даже на премьере был в красных спортивных штанах. Поскольку на платформе я рядом с ним казалась трехметровой, пришлось разуться. Так что пробовалась босиком», — вспоминала Анна.В кабинете присутствовали кастинг-директор и Авдотья Смирнова. Режиссер снимала пробы на телефон. Сопровождавшая девушку подруга семьи всю дорогу убеждала ее не строить завышенных ожиданий. Однако вскоре стало ясно: переживания оказались напрасными. На роль Лидии Вертинской Анну утвердили в тот же день.
Подготовка к сериалу «Вертинский»До начала съемок Анна Мишина почти ничего не знала ни о самом Александре Вертинском, ни о его супруге Лидии Циргваве. Чтобы глубже понять героиню, она занялась изучением эпохи, читала воспоминания современников и знакомилась с архивными материалами.
Так она узнала, что Лидия познакомилась с Вертинским в 17 лет. Между супругами была разница в возрасте в 34 года. По воспоминаниям семьи, артист относился к жене с нежностью, баловал ее и многое позволял.
Работа в сериале стала для школьницы серьезным испытанием. Большая часть съемочного периода пришлась на летние каникулы, однако график оказался напряженным. Ночные смены могли продолжаться до четырех часов утра.
Однажды на площадке у Анны случился эмоциональный срыв. Для одной сцены ее несколько раз переодевали и меняли сложные прически. Работа затянулась, специалисты спорили между собой, а накопившаяся усталость дала о себе знать.
«У меня началась истерика — из глаз вдруг потекли слезы, я никак не могла остановиться. Хотя в чем дело и почему такая реакция, объяснить не могла даже себе. Возможно, сказалась накопившаяся усталость, не знаю. Но это был, пожалуй, единственный случай. Гораздо чаще я смеялась», — делилась Мишина.
Успех после выхода сериала «Вертинский»После премьеры сериала в 2021 году работа Анны Мишиной получила высокие оценки зрителей и профессионального сообщества. Особенно важным для актрисы стало мнение дочерей Вертинского — Анастасии и Марианны.
Однако популярность имела и обратную сторону. Первое время Анна читала комментарии о себе в интернете, но быстро отказалась от этой привычки. По ее словам, особенно забавляли замечания о якобы «перекачанных губах», на которые ей хотелось отвечать с юмором.
«На каждый негативный отзыв хотелось ответить в том же духе! Особенно веселили комментарии про мои перекаченные губы. Руки чесались написать в ответ: "Конечно, перекаченные! Ведь я накачиваю их с самого детства"», — говорила она.Гонорар за дебютную роль молодая актриса потратила на обновление гардероба. Она признавалась, что после первых заработанных денег обнаружила у себя интерес к моде и смелым стилевым решениям.
Образование Анны МишинойИменно съемки убедили девушку окончательно связать жизнь с профессией. После успеха сериала она решила попробовать поступить в театральный вуз. В 2020 году Анна подала документы в Театральный институт имени Бориса Щукина. Из-за пандемии вступительная кампания проходила дистанционно, поэтому абитуриентка записывала видеоролики с творческой программой.
Она читала прозу и стихи, исполняла классику и современные произведения. В программу вошли фрагменты из «Войны и мира» Льва Толстого, сонет Уильяма Шекспира, тексты Роберта Бернса, Анны Козловой, Тимура Кибирова, басня Ивана Крылова «Две собаки», а также песня Александра Вертинского «То, что я должен сказать».
В результате Анна поступила в легендарную «Щуку» и оказалась на курсе Кирилла Пирогова, который впервые выступил художественным руководителем набора.
Телевидение и новые проектыУспех в кино открыл перед актрисой дополнительные возможности. Уже в декабре 2021 года Анна Мишина вместе с актером Геннадием Смирновым, партнером по сериалу «Вертинский», приняла участие в программе «Кто хочет стать миллионером?».
Дуэт уверенно дошел до финального вопроса стоимостью 3 миллиона рублей, однако не сумел дать правильный ответ о советской лотерее «Спортлото». В итоге участники забрали несгораемую сумму — 400 тысяч рублей.
Позднее фильмография артистки пополнилась новыми проектами, среди которых сериалы «За полчаса до весны» и «Пансион».
Личная жизнь Анны МишинойЛичную жизнь Анна Мишина предпочитает не выносить в публичное пространство. В интервью она говорит прежде всего о профессии, учебе и саморазвитии.
Актриса признается, что высоко ценит искренние отношения между людьми, однако детали романтической сферы не раскрывает ни журналистам, ни подписчикам в социальных сетях.
Что говорит Анна Мишина о будущемНесмотря на успешный старт, актриса не утверждает, что навсегда останется только в одной профессии. Она не считает себя человеком, которому комфортно долго стоять на месте. Ей близки эксперименты, поиск новых форм и развитие в разных направлениях.
Сейчас главной задачей Анна называет накопление актерского и жизненного опыта. А самой большой мечтой — стать лучшей в том деле, которому она посвятит себя полностью.