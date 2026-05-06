«Я не допущу»: Григорий Лепс заявил, что его дети не будут работать в ресторане

Певец Григорий Лепс заявил, что его дети не будут работать в ресторане
Певец Григорий Лепс сообщил, что его дети не будут работать в ресторане. Об этом он заявил в беседе с kp.ru.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» уточнил это во время рассказа о том, чем сейчас занимаются его дети.
Артист упомянул, что его дочь Ева после выпуска пыталась устроиться в банк, но у неё не получилось. По словам певца, он и дочь «будут думать дальше». Тогда журналисты предположили, что Ева будет помогать отцу в его ресторане.
«Нет, мои дети в ресторане точно работать не будут. Я не допущу просто», — отметил Григорий Викторович.Лепс рассказал, что младший сын Иван хочет делать самолёты, а дочь Николь — заниматься шоу-бизнесом.
«А вот старшая дочь от моего первого брака снимется в моём новом клипе», — добавил певец.Ранее Григорий Лепс сделал заявление о возвращении к Авроре Кибе.