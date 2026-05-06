Едва не покончил с собой из-за первой любви, годами отселял мать в гостиницу и встретился с отцом спустя 40 лет: жизненный путь Сергея Юшкевича
Сергей Юшкевич — фигура, известная многим любителям российского кино. Его фильмография насчитывает свыше 190 работ, а театральная карьера продолжается уже четверть века в прославленном театре «Современник». Тем не менее, за этим успехом артиста скрывается непростая история. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея Юшкевича
Сергей Юшкевич родился 9 июля 1967 года в Черновцах, где провёл своё детство. Этот период он вспоминает без особой радости: друзья уезжали на каникулы, а ему приходилось скучать в компании матери и её подруг. Мать, инженер по профессии, часто отсутствовала дома. Отец покинул семью, когда Сергею было всего три месяца. Встреча с ним произошла лишь спустя 43 года.
В школьные годы Юшкевич занимался в Театре юного черновчанина. Позже он решил продолжить своё образование в Москве и поступил в театральный вуз. Однако, пройдя все этапы конкурса в «Щуку», Сергей не был зачислен. Вскоре Юшкевич решил пойти в армию, несмотря на врождённый порок сердца.
После службы Сергей снова попытался поступить в театральный вуз, но безуспешно. Тогда он захотел обосноваться в Москве и устроился на работу в Метрострой, который принимал на работу без прописки. В свободное время молодой человек читал Достоевского и посещал спектакли.
В 22 года Юшкевич наконец поступил в «Щуку». Однако на третьем курсе он бросил учёбу из-за безответной любви. Не в силах продолжать видеть студентку, которая ему нравилась, на лекциях, будущий артист сообщил мастеру о своём решении. К счастью, педагоги проявили понимание и уговорили парня вернуться к учёбе.
Карьера Сергея Юшкевича
На четвёртом курсе Юшкевич начал выступать на сцене театра «Маяковка». Через 6,5 лет его пригласили в «Современник» по инициативе Чулпан Хаматовой, которая сообщила, что в спектакле «Три товарища» требуется замена актёра. Параллельно с театральной карьерой Сергей развивался и в кино.
В 1993 году он дебютировал в фильме ужасов «Полнолуние», а через год получил роль в картине «Колечко золотое, букет из алых роз». В конце 90-х актёр сыграл ключевого персонажа в «Тоталитарном романе» и появился в фильме «Страна глухих». В начале 2000-х он стал известен благодаря участию в популярных сериалах того времени, таких как «Каменская», «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики».
Настоящую популярность Юшкевич получил после сериала «Простые истины». Вскоре предложения о съёмках стали поступать к нему регулярно. Сначала Сергей играл второстепенных персонажей, но со временем начал исполнять главные роли в фильмах, таких как «Любовь на сене», «Мать и мачеха», «Осенняя мелодия любви», «Белая ночь», «Реализация», «Поворот на счастье» и «Зло».
Личная жизнь Сергея Юшкевича
В школьные годы Сергей, занимаясь в драмкружке, обратил внимание на Лену Левицкую. Она была весёлой и привлекательной девушкой, но не ответила на его чувства, проявив лишь кратковременный интерес. Позже молодой человек узнал, что его возлюбленная выходит замуж. Более того, она пригласила его на свою свадьбу. Юшкевич смог лишь посидеть в кафе напротив с другом и наблюдать за торжеством со стороны.
«Я наблюдал, как Лена фотографируется с другим в белом платье, улыбается. Боже, как это было больно. Признаюсь, после этого я два раза думал покончить с собой, но обошлось», — признавался спустя годы артист.
В молодости Юшкевич грезил о славе, мечтал вернуться в Черновцы, встретить Лену и увидеть, как она сожалеет о том, что упустила его. Прошли годы, и актер осуществил свою мечту: он прилетел в родной город, подарил своей первой любви букет роз и подарки для её детей, а затем арендовал роскошный ресторан для встречи.
«Я чувствовал, Лене внимание приятно, но о своем выборе она не жалеет. В этом вся ирония: спаси хоть целый мир, но любовь этим не завоюешь! Правда, во время той встречи я с радостью отметил, что и в моей душе ничего не дрогнуло», — добавил актер.
Актеру столько раз разбивали сердце, что однажды он утратил надежду на взаимность. В возрасте 32 лет Юшкевич встретил Елену Рашевскую, которая распространяла билеты. Девушка выходила из кабинета администратора «Маяковки» Елены Симурзиной, и Сергей был ошеломлен.
«Когда дар речи вернулся, спрашиваю администратора: «Это кто? Она одна?» Лена недавно рассталась с парнем, я попросил устроить встречу, и Елена Николаевна организовала соседние места на предпремьерном показе антрепризы «Мастер-класс», — вспоминал он.
Елена вскоре переехала в общежитие к своему возлюбленному. Через год они зарегистрировали брак, а еще через год узнали, что станут родителями. В их счастливой семье появились дочери Селена и Дарина, которые уже в юном возрасте снялись в кино. Несмотря на то что Сергей не одобрял выбор своих дочерей в пользу театральной карьеры, старшая из них не стремилась к сцене. Однако младшая, Дарина, не прислушалась к предостережениям отца и решила пойти по его стопам.
Конфликт матери и жены
Однако семейное счастье не было безоблачным. Мать Сергея, Светлана Павловна, восприняла новость о его женитьбе с неприязнью. Она привыкла быть центральной фигурой в жизни сына и не сразу приняла новую семью. Елена пыталась наладить отношения со свекровью, но сталкивалась с холодностью и даже открытой враждебностью. Каждый визит Светланы Павловны из Черновцов в Москву превращался в испытание для всех. Она критиковала многое: ведение хозяйства, воспитание детей, взгляды невестки на мужа.
Ситуация становилась всё более напряжённой, и Сергей оказался перед трудным выбором: сохранить брак или отношения с матерью. Он принял решение, которое многие сочли бы жестоким, однако оно стало единственным способом защитить семью.
Когда мать приезжала в Москву, актер снимал ей отдельный номер в гостинице, чтобы избежать ссор. Это позволило прекратить бесконечные конфликты и защитить Елену от нападок свекрови. С тех пор они виделись только вне дома — гуляли по улицам, проводили время в кафе, но в квартире мать Юшкевича больше не появлялась. Этот шаг стоил дорого: Светлана Павловна затаила обиду на сына и так и не приняла его жену.
Отношения Сергея Юшкевича с отцом
В 2010 году Сергею Юшкевичу исполнилось 43 года. К тому моменту он уже успел многого достичь, активно снимался в кино и был хорошо известен публике. Внезапно ему позвонил старый друг. Отец Сергея, художник Иван Михайлович, следил за успехами сына издалека. Он смотрел фильмы с его участием и был в курсе всех достижений, но не решался вмешаться из-за запрета бывшей жены. Через общего знакомого мужчина передал Юшкевичу букет цветов и свою визитку на случай, если тот захочет связаться. Сергей перезвонил в ответ.
«Помню, во время встречи мы с ним целый час сидели и не говорили, просто смотрели друг на друга. Потом я спросил у отца, почему же так произошло. Он ответил, что был молод, испугался. Сейчас мы прекрасно общаемся. Конечно, маме было трудно смириться с тем, что мы начали контактировать, но я понял и принял своего отца», — рассказывал артист в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Сергей обращался к отцу исключительно по имени-отчеству — «Иван Михайлович». Слово «папа» он не произносил. Встреча отца и сына не понравилась Светлане Павловне, которая была глубоко обижена и не могла понять причин такого поступка сына. По её мнению, Сергей совершил предательство. Внешне они продолжали поддерживать вежливые отношения, но прежней теплоты в их общении уже не было. Сам Юшкевич не сожалел о своём решении.
Сергей Юшкевич сегодня
В возрасте 58 лет Сергей Юшкевич уже добился значительных успехов в актёрской карьере, сыграв более двухсот ролей. Он не стремится к участию в популярных сериалах или погоне за престижными наградами. Его главный приоритет — это высокое качество литературного материала и глубокое режиссёрское видение.
С сожалением, но без злобы, он обсуждает проблемы, с которыми сталкивается киноиндустрия.
«Иногда смотришь на экран и не видишь живых людей – одни говорящие манекены, произносящие плохой текст», — говорит знаменитость.
Сергей с горечью вспоминает о расставании с матерью, которая живёт в Черновцах и не хочет переезжать. Он надеется, что, несмотря на разногласия, в будущем всё наладится, и они смогут снова собраться всей семьёй за одним столом.