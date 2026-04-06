Не узнает жену, мучается из-за отсутствия детей и тратит миллионы на лечение: что происходит с Народным артистом РСФСР Львом Лещенко
Голос, знакомый миллионам, и песни, ставшие частью целой эпохи. За этим образом — человек, который выходит на сцену с 1959 года и честно признаётся: творчество — это ещё и изнеможение. Льву Лещенко 84, он по-прежнему на виду — выступает, помогает молодым, остаётся символом. Но новости о нём всё чаще заставляют волноваться. Как складывается жизнь легенды, когда возраст и сцена спорят друг с другом, расскажет «Радио 1».
Почему после концертов артист не узнаёт собственную женуМиллионы людей узнают его голос с первых нот. Но тот, кто принадлежит этому голосу, давно живёт в режиме, когда концерты, репетиции и встречи с поклонниками следуют друг за другом без остановки. Народный артист РСФСР Лев Лещенко — имя, которое ещё при жизни стало эталоном советской и постсоветской эстрады.
Артист честно говорит: сцена даёт не только крылья. Это ещё и тяжелейший труд, который организм выдерживает с трудом. Легендарный певец выходит на публику с 1959 года и каждый раз сравнивает своё выступление с марафоном. И отнюдь не творческим, а равносильным олимпийским соревнованиям.
По его признанию, пик напряжения на концертах наступает задолго до того, как зал начинает аплодировать стоя, иногда после особенно длительных выходов на сцену усталость берёт своё так безжалостно, что порой с трудом различаешь черты самых близких людей.
Это не громкие слова, а обычная реальность для многих артистов. Бесконечные перелёты, смена часовых поясов, стресс и постоянное нервное напряжение — всё это бьёт по здоровью и психике. 84-летнему Льву Лещенко, как и его коллегам по цеху, приходится ежедневно искать ту самую золотую середину, чтобы хватало сил и на концерты, и на тех, кто ждёт его дома.
Но, как бы ни выматывала сцена, артист продолжает выходить на неё. Потому что это не работа — это его призвание. Лев Лещенко — не просто певец. Он живая память эпохи. Человек, который талантом и сердцем завоевал миллионы. Усталость и напряжение стали частью его дня.
Но когда гаснет свет в зале и начинается музыка, он забывает о себе и дарит людям радость. Для него концерт, нечто большее, чем просто выступление, это возможность обнять голосом тысячи людей, подарить им частицу своего тепла. И они приходят. Слушают. Чувствуют и возвращаются снова.
Диагноз и борьба1 февраля 2026 года Льву Лещенко исполнилось 84 года. Возраст солидный, но артист по-прежнему не уходит из публичного поля — о нём говорят, его показывают по телевизору, и пишут статьи в газетах. Вот только пишут всё чаще не о песнях, а о здоровье. И это тревожит.
Последние пару лет слухи о его самочувствии множились с пугающей скоростью. В 2024-м врачи нашли у певца редкую болезнь — транстиретиновый амилоидоз. Диагноз серьёзный, угрожающий. Мутация гена, который отвечает за синтез белка, даёт сбой, и под удар попадают жизненно важные органы — в первую очередь сердце.
В марте 2025-го из государственного бюджета выделили 5,5 миллиона рублей на лечение Лещенко. Курс помог: отступили одышка и боли. Но артист тогда честно признался — с концертами на Дальний Восток он больше поехать не сможет. Слишком далеко и тяжело преодолевать длительные перелёты.
Новое время Лещенко, чем занят артист сегодняПомимо сцены, у народного артиста сегодня хватает и других забот. Он связан с музыкальными фондами, участвует в культурных мероприятиях. Отдельная история — молодые исполнители: Лещенко помогает им, иногда выходит в совместных номерах, приходит на студийные записи.
Для него это способ показать, как важна преемственность поколений на отечественной эстраде. Что касается сцены, то в 2026 году активной гастрольной жизни в прежнем смысле у Льва Лещенко уже нет. Но из публичного пространства он не пропал.
Теперь его выступления — это участие в более крупных и масштабных событиях: государственные и памятные концерты, юбилейные вечера, телепроекты, фестивали. Артист продолжает работать с музыкальными коллективами, его приглашают на торжества в честь государственных праздников. И на федеральных каналах он появляется регулярно, но уже в качестве почётного гостя.
О чём жалеет Лев ЛещенкоВ свои годы он называет себя «обычным пенсионером» — и раньше, как признавался артист, пенсию он откладывал на путешествия. Но сейчас планы изменились: все силы уходят на лечение. При этом у певца есть собственный бизнес — компания «Домодедовский инженерный центр». За год её выручка составила 88,2 миллиона рублей. Правда, чистая прибыль, по данным отчётности, сокращается уже несколько лет подряд.
Личная жизнь, это то, что всегда волновало публику и журналистов. Артист был женат дважды. Первая жена — Алла Абдалова, с ней он прожил десять лет. Они развелись в тот момент, когда его карьера пошла вверх. Сейчас Лев Валерьянович женат во второй раз. С Ириной Павловной они вместе уже 48 лет. Но и в этом браке у него не появилось детей. Сам Лещенко не скрывает: отсутствие наследников — одно из самых больших сожалений в жизни. Он честно говорит, что они с женой пытались стать родителями, но попытки оказались безуспешными.