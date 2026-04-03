Нервный тик, гражданство США, бюджетная школьная форма и необычное хобби во время пандемии: Раскрыты секреты внучки Пугачёвой Клавдии
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте поделилась фотографией своей 14-летней дочери Клавдии. Девочка уже давно не просто «дочка знаменитой мамы»: она активно пробует себя в творчестве, демонстрирует свои таланты и постепенно привыкает к вниманию публики. В новом материале «Радио 1» расскажем о том, где живет внучка Аллы Пугачевой, чем она увлекается, какие навыки развивает и как ей удается совмещать учебу с творчеством.
Внучка Пугачёвой отпраздновала свой 14-й день рожденияКристина Орбакайте поделилась в социальных сетях фотографиями с дочерью Клавдией, приуроченными к ее 14-летию. Семейная фотосессия прошла на улице в Майами, где они живут последние годы. Снимки быстро привлекли внимание пользователей, вызвав множество обсуждений и комплиментов.
Для съемки внучка Пугачевой выбрала романтичный образ: макси-платье нежно-розового цвета с тонкими бретелями и глубоким декольте, распущенные волосы и легкий макияж. На фотографиях девочка выглядит значительно старше своих лет, и подписчики отметили это превращение из милой малышки в юную леди. Её мама также подчеркнула семейный стиль. Она появилась в белой майке, голубых джинсах и ярком кардигане с бахромой, дополнив образ туфлями на шпильке. Волосы артистки завиты, а макияж яркий.
«С днем рождения, Клавочка! 14 лет», — написала Орбакайте, подчеркивая значимость этого события для семьи.
Поздравила внучку и бабушка Клавдии. В комментариях она написала: «Сердцем и душой рядом с тобой, чудо мое. С днем рождения!». Пользователи социальных сетей активно откликнулись на пост. Они не только отметили красоту девочки, но и гармонию всей семьи.
Знакомство родителей внучки ПугачевойОрбакайте вышла замуж за Михаила Земцова в 2005 году. Их дочь появилась на свет 30 марта 2012 года в престижной клинике Майами, где работал ее отец. Михаил, не связанный с шоу-бизнесом, случайно познакомился с Кристиной и не знал о ее карьере и славе. Через год после знакомства пара обручилась. Разница в возрасте, составившая шесть лет, не помешала им создать семью. На тот момент у Орбакайте уже были двое взрослых детей, а у Земцова нет. Мужчина решил присутствовать при рождении дочери и первым взять ее на руки. Он позже признался, что почувствовал всю ответственность отцовства.
Мужчина живет и работает в США, владея собственной клиникой. Эта профессия обеспечивает ему стабильный доход и независимость от публичной жизни супруги. Выбор страны проживания стал предметом обсуждений между родителями. В итоге Клавдия перемещается между Россией и США. Родившись в Штатах, девочка получила американское гражданство, но имя у нее вполне русское, что устроило бабушку.
Детство КлавдииДетство Клавдии прошло в атмосфере большой и дружной семьи. Заботу о девочке проявляли не только родители, но и бабушки с дедушками, а также старшие братья. В России она проводила время в знаменитом замке Пугачевой, играя с младшими детьми Примадонны — Лизой и Гарри Галкиными. Школьница на год старше своих дяди и тети. С ранних лет она проявляла интерес к творчеству: музыка, танцы и балет занимают важное место в ее жизни.
С 2018 года Клавдия ведет страницу в социальных сетях, где делится фотографиями и повседневными успехами. Во время пандемии 2020 года она занималась домашним огородом, который родители подарили ей на день рождения. Под лампой в комнате у нее выросли базилик, укроп и тимьян. В этот период Кристина выложила трогательное видео, где они вместе исполняют песню «Маленький принц». В апреле мать и дочь записали поздравление для Пугачевой, выражая сожаление, что карантин помешал им обнять бабушку. Образование Клавдии также строится между двумя странами. Она начала обучение в США, затем посещала школу в России. Мать старается, чтобы дочь не выделялась среди сверстников, покупая недорогую школьную форму в классическом стиле.
Публичная жизньДочь Орбакайте сделала свои первые шаги в публичной жизни в возрасте двух лет, снявшись в клипе «Московская осень». С тех пор девочка постепенно привыкает к вниманию публики и камер. Однако до раскованности своих двоюродных братьев и сестры, Гарри и Лизы, ей еще далеко. Ее появление в телешоу, где она поздравляла бабушку, вызвало у зрителей чувство неловкости. Ребенок часто моргал, и некоторые зрители заподозрили нервный тик из-за волнения.
Кристина Орбакайте отмечает, что Клавдия с трудом находит общий язык с новыми людьми. Девочка проявляет настороженность и иногда предпочитает оставаться наблюдателем. По словам матери, у внучки Пугачевой непростой характер, и иногда с ней трудно договориться. Зато отец легче справляется с ее капризами. Клавдия радует его самодельными поделками на праздники. Среди первых медийных опытов стоит отметить ее участие в видео популярного детского блогера Насти Лайк. Девочки примеряли наряды и устроили пенную вечеринку на заднем дворе. Вокальные навыки Клавдия развивает в школьном хоре. В 2020 году она выпустила свой первый сольный трек «Ser Amigos», посвященный дружбе. В 2023 году юная красавица вместе с матерью снималась в рекламе парфюма Кристины Орбакайте. Для кампании они выбрали похожие наряды и прогулялись по Парижу, включая визит к Эйфелевой башне.
Летом 2024 года девушка окончила шестой класс и готовилась перейти в седьмой. В честь окончания учебного года мать подарила дочери возможность посетить мюзикл «Аутсайдеры», отмеченный премией Tony за музыку. Российские СМИ обратили внимание на выражение лица девочки на фотографиях с маминой страницы и сделали выводы о ее реакции на постановку Анджелины Джоли, хотя сама Клавдия впечатлениями не делилась.