Предательство мужа, дружба с Боярской и попадание в топ некрасивых артисток России: с кем нашла счастье актриса Яна Сексте?
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в сериалах «Оттепель», «Частица Вселенной», «Цыплёнок жареный» и десяткам других картин, Яне Сексте 6 апреля исполняется 46 лет. Эта уроженка Риги, любимая ученица Олега Табакова, прошла долгий путь от закомплексованного подростка, страдавшего от травли из-за внешности, до одной из самых востребованных актрис российского кино. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисыЯна Сексте родилась 6 апреля 1980 года в Риге. Детство будущей звезды проходило в условиях жёсткой конкуренции с собственной сестрой-двойняшкой. Позже актриса откровенно расскажет, как страдала от буллинга.
«Скажу, что я сама была очень некрасивым ребенком... На фоне своей сестры-двойняшки я действительно сильно проигрывала... Мне же пришлось столкнуться с тем, что сейчас называют буллингом, а тогда — травлей», делилась актриса в интервью изданию WomanHitОкончив с отличием Пушкинский лицей, девушка рискнула покорить Москву. По счастливой случайности, именно в год её поступления открылась программа поддержки русскоязычных театров, и Сексте удалось попасть в Школу-студию МХАТ на курс самого Олега Табакова.
«Столько удачи и успеха! Такого просто не бывает, но со мной случилось», — вспоминала Сексте.После окончания «Табакерки» в 2002 году Яна вернулась в Рижский театр русской драмы, но спустя три года, как и обещала мастеру, вернулась в Москву, чтобы стать частью коллектива Театра-студии под руководством Олега Табакова.
Работа в кино
Дебют актрисы в кино начался с роли продавщицы билетов в кассе в картине «Алмазы на десерт». Впоследствии она снялась в нескольких фильмах, где её роли были второстепенными. Но уже в 2012 году в фильме «Небесные жёны луговых мари» актриса играла главную роль.
За этой лентой в 2013 году последовал сериал «Оттепель», где Яна исполнила роль кинооператора Люси Полыниной. Эта роль принесла ей широкую известность. Сегодня в фильмографии актрисы насчитывается более 50 работ, среди которых широко известные «Никто не узнает», «Отчаянные», «Цыплёнок жареный», «Пробуждение», «Мастер и Маргарита», «Хор» и «Триггер-2». Яна Сексте и Максим Матвеев (Фото: Instagram*@ jana_sexte)
Разлучница Боярская стала подругойВ 2008 году во время работы в «Табакерке» актриса познакомилась с Максимом Матвеевым. Отношения завязались быстро, и влюбленные решили долго не встречаться, а сразу узаконить отношения. Скорые браки нередко приводят к счастливому союзу, но в случае с Сексте и Матвеевым всё сложилось иначе.

Личная жизнь Яны долгое время была главной темой для пересудов. В процессе работы над картиной «Не скажу» Матвеев встретил Елизавету Боярскую и не стал скрывать своих эмоций. Он был честен с супругой и рассказал ей обо всём, а затем предложил расторгнуть брак.
Яна и Максим дали обещание сохранить дружеские отношения, по крайней мере, ради общего дела. Во время брака пара начала заниматься волонтёрской деятельностью и создали совместный проект под названием «Доктор Клоун». Они надевали яркие костюмы и посещали детские больницы, чтобы поддержать маленьких пациентов.
Актриса тяжело переживала предательство Матвеева, но нашла в себе силы простить и принять сложившуюся ситуацию. Когда Боярская присоединилась к «Доктору Клоуну», Яна Сексте постаралась узнать ее поближе. Со временем между актрисами установились тёплые отношения.
В настоящее время Матвеев и Сексте поддерживают связь не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. В 2021 году они вместе работали над вторым сезоном сериала «Триггер» и часто публиковали совместные фотографии со съёмочной площадки.
Красавчик композитор
Когда страсти улеглись и все обиды бывшему супругу были прощены, судьба свела актрису с композитором Дмитрием Мариным. Пара познакомилась там же, в «Табакерке». Дмитрий был очарован актрисой с самого начала репетиции. Затем последовали осторожные ухаживания, итогом которых стал счастливый брак.
Сексте вышла замуж за Дмитрия Марина в 2013 году, а спустя год у них родилась дочка Аня.
«Мы увидели друг друга на спектакле "Брак 2.0". Я вошла в зал и заметила Митю. Там же мы влюбились друг в друга. На репетиции спектакля "Сестра Надежда" начался наш роман. На репетиции спектакля "Три сестры" мы уже ждали Аню. Когда Аня родилась, мы закончили репетировать и выпустились», — делилась актриса в интервью WomanHit.
Список самых некрасивых артисток
В 2022 годуСексте шокировала поклонников заявлением о том, что попала в топ самых некрасивых актрис России. Однако артистка восприняла это не как оскорбление, а как карьерное достижение.
«Я радостно побежала в театр и говорю: "Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!" В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться — большая честь для меня», — делилась актриса с «Караваном историй».
Чем сейчас занимается актрисаЯна Сексте продолжает свою творческую работу. Несмотря на плотный график в театре (актриса занята в спектаклях «Ревизор», «Матросская тишина», «И никого не стало»), Яна Сексте продолжает активно сниматься.
Для зрителей 2025 год запомнился выходом драмы «В списках не значился», где Сексте сыграла тётю Христю. Кроме того, на экраны вышли картины «Мой сын» и «Маяк» с её участием. В 2026 году актриса появится сразу в нескольких громких проектах. Уже на экраны вышла многосерийная детективная драма «Буровая» и сериал «Полная совместимость». Завершаются съёмки масштабной экранизации «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». Также в производстве находится многосерийный фильм «Трудно быть богом».