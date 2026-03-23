Пари с Райкиным, роман с Юлией Пересильд и слухи о тайной свадьбе: как сложилась судьба звезды «Иванько» Михаила Тройника?
Актеру, известному зрителям по ролям в сериалах «Чики», «Иванько» и нашумевшему фильму «Вызов», Михаилу Тройнику 24 марта исполняется 38 лет. Этот выпускник «Бауманки», рискнувший всё ради мечты и попавший в мастерскую Константина Райкина, сегодня является одним из самых востребованных актёров своего поколения. Однако за его плечами не только творческие победы, но и громкие романы и слухи о тайной женитьбе. Подробности — в материале «Радио 1».
Начало творческого путиМихаил Тройник, родившийся 24 марта 1988 года в Рыбинске, Ярославской области, с детства проявлял интерес к учебе и творчеству. После успешной сдачи ЕГЭ он поступил в МГТУ имени Баумана на факультет специального машиностроения, но вскоре осознал, что инженерная карьера его не привлекает.
Параллельно с учебой он начал играть в КВН, что дало ему возможность попробовать себя на сцене. Вдохновившись театром, Михаил записался на курсы в «Щуку» и театральную студию при Бауманке, а затем был принят в Школу-студию МХАТ.
У Михаила не было знакомых в театре, он не знал, что на место в Школе-студии МХАТ претендовали 150 человек. Когда Константин Райкин начал сомневаться, стоит ли ему включать Тройника в свой курс, Алексей Гуськов, тоже ученик Бауманки, предложил интересное пари: если парень сумеет подготовить новую программу за два дня, преподаватель предоставит ему возможность. Михаил успешно справился с этой задачей, несмотря на напряжение и адреналин.
«Мне кажется, я бессознательно хотел работать в театре. Мой мастер — Константин Аркадьевич Райкин — говорил, что после окончания театрального вуза надо отработать в театре минимум пять лет, чтобы овладеть профессией. И, видимо, это было во мне заложено. Не то чтобы я следовал рекомендациям мастера, но после института все мое внимание было действительно сосредоточено на театре, я хотел освоиться в этом ремесле, хотя бы на каком-то уровне», — пояснял Михаил.
Тройник сразу получил яркую роль Ясона в спектакле «Медея» и даже ездил в Грецию для подготовки. В театре он также играл в «Мертвые души», «Братья» и «Без страха».
Роли в киноЕго первый опыт в кино был в эпизоде «Далеко от войны», а полноценный дебют — роль Кочета в фильме «Однажды». Он стал известен благодаря сериалу «Беспокойный участок» и проекту «Комбинат "Надежда"», который получил Гран-при на Международном фестивале в Вильнюсе.
Михаил Тройник активно расширяет свою фильмографию, соглашаясь на разнообразные роли, такие как Леша в сериале «Иванько», отец Сергий в «Чики», и вахтовик в «Папаше в бегах».
Он также участвовал в спектаклях «Щастье!», «Гордая» и «Последнее лето». Актер старается сохранять спокойствие и доверие к процессу, что, по его мнению, способствует лучшим результатам.
Любовные отношенияВ интервью Михаил Тройник упоминал о прошлых любовных разочарованиях, но не раскрывал подробностей. В 2021 году актер признался, что у него есть отношения, но предпочел не распространяться о личной жизни.
Однако ситуация изменилась в конце 2022 года, когда Юлия Пересильд публично поздравила Тройника с годовщиной их первого свидания.
Пересильд, которая ранее была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем и имеет двоих детей, призналась, что Тройник покорил ее своей честностью и неспособностью к обману. Пара жила вместе, путешествовала и работала, в том числе вместе участвовали в спектакле «Последнее лето». Тройник отметил, что их сближение было неожиданным, и видел в этом божественное провидение. Он не смущался разницы в возрасте и популярности Пересильд.
Однако жизнь под прицелом камер принесла и волну слухов. Вокруг пары мгновенно начали роиться сплетни: поговаривали и о тайной свадьбе, и о разладе. Сама Пересильд просила поклонников не верить светской хронике о закрытых церемониях. Но напряжение нарастало. Журналисты обратили внимание, что на премию «Золотой орел» Тройник пришел один, проигнорировав вопросы о своей звездной возлюбленной. А в апреле 2025 года Юлия Пересильд сообщила в соцсетях о расставании с актером.
«С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…» — писала актриса.
Как живет Тройник сегодняСейчас Михаил Тройник живет в Москве в скромной однокомнатной квартире, которую он с иронией сравнивает с Восточным Берлином. В интервью журналу WomanHit он признался, что увлекается дизайном и собирает старые плафоны и лампы из ГДР.
«Как выглядит моя квартира? Как Восточный Берлин. Это светлое зелено-бежевое пространство. Мне как раз нравится творческий беспорядок», — поделился артист.
2025 год выдался для Тройника чрезвычайно плодотворным. На экраны вышли картины с его участием: «Искусство соблазна», «Солдатская мать», а также долгожданное фэнтези «Этерна», где он предстал в образе короля Фердинанда Оллара. Не менее активным обещает быть и 2026 год: в производстве находятся «Отделение», «Коммерсант» и «Трудные папы».
Михаил Тройник продолжает балансировать между театром и кино, сохраняя верность своему мастеру Константину Райкину и экспериментируя с новыми жанрами. Несмотря на слухи о личной жизни и былые разочарования, он остается одним из самых харизматичных и ищущих актеров современности, предпочитая говорить со зрителем на языке творчества, а не светской хроники.